Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Acusado de feminicídio faz manobra para atrasar juri e acaba preso no interior de MS

Vítima morta em 2023 foi atingida por dois disparos de arma de fogo, com monitoramento eletrônico revogado agora após juíza notar tentativa de "escapar" do juri popular

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/08/2025 - 10h02
Distante aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande, Laurenci Antônio Farias, de 60 anos, foi preso na manhã de ontem (28) após uma manobra para tentar atrasar o juri em que é acusado pela feminicídio cometido há cerca de dois anos no interior do Estado. 

Conforme a Polícia Civil em nota, a prisão preventiva aconteceu no município de Coxim, mais especificamente na região do bairro Mendes Mourão. 

Com o cumprimento por parte da 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, depois da localização e os devidos procedimentos, esse homem foi levado até o Estabelecimento Penal Masculino do município. 

Entenda

Acusado pela morte de quem era sua esposa há época, esse crime foi registrado em 2023, em um município longe apenas 128 km (aproximadamente 1h30min de viagem) de onde o indivíduo foi preso ontem (29). 

Laurenci era morador de uma fazenda na zona rural do município de Alcinópolis quando, no domingo de 19 de novembro de 2023, se envolveu nos fatos ligados ao feminicídio de Domingas de Jesus Amorim. 

Na ocasião, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, como esclarece a PC em nota, com um deles atingindo o pescoço e outro próximo à orelha. 

As investigações policiais apontaram que esse crime teria um "estopim": o desejo da vítima de se separar do autor após três décadas de convivência. 

Após a morte de Domingas, a Polícia aponta que Laurenci ainda teria ligado para o filho da vítima alegando ter "cometido uma besteira". 

Por sua vez, ao chegar na fazenda, o filho só pôde encontrar o corpo da mãe já sem vida com uma arma de fogo sobre a mesa. 

A Polícia Civil faz questão de ressaltar certo potencial de perigo por parte do acusado, já que ele mantinha todo um arsenal encontrado pelos agentes na residência do casal e que pertenciam à Laurenci, sendo:

  • A arma do crime
  • Outras 13 armas longas
  • 02 revólveres
  • 02 caixas de chumbo
  • 18 munições calibre 38 
  • 30 munições calibre 22

Na época, ele chegou a se apresentar de forma espontânea na Delegacia de Polícia de Costa Rica-MS, cerca de dois dias após o crime. 

Constatada uma suposta manobra defensiva que levou ao adiamento de seu juri popular, marcado para a data em questão, a juíza responsável revogou a prisão domiciliar e monitoramento eletrônico que haviam sido concedidos por sua posição de investigado. 

Agora, o homem preso no Estabelecimento Penal de Coxim terá uma nova data de julgamento desiganda dentro dos próximos dias. 

 

POLÍCIA

Operação da PF combate comércio ilegal de armas em grupo de WhatsApp

Conforme a polícia, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em MS

29/08/2025 08h45

Operação da PF combate comércio ilegal de armas em MS

Operação da PF combate comércio ilegal de armas em MS FOTO: Divulgação PF

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Federal deflagrou a operação RIFA.com, destinada a reprimir o comércio ilegal de armas de fogo e a exploração de rifas sem autorização legal.

A operação teve como alvo um indivíduo que se identificava como despachante de armas em um grupo de WhatsApp e promovia sorteios de armamentos de uso permitido e restrito. O grupo era composto por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).

Vale lembrar que, para a venda de armas de fogo e a realização de sorteios em dinheiro ou bens, é necessária autorização dos órgãos competentes, o que não ocorria no caso investigado.

Nesse sentido, a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul expediu mandado de busca e apreensão contra o investigado, que foi cumprido pela Polícia Federal.

A cidade na qual o mandado foi cumprido não foi divulgado pela polícia.

ENTENDA

Conforme o Correio do Estado adiantou em março desse ano, o esquema proibido de sorteio de armas de grosso calibre já estava na mira da polícia. Na ocasião, a reportagem informou que, os autores do comércio ilegal de armas de fogo a partir do Estado para todo o Brasil já tinham sido devidamente identificados e que era uma "questão de tempo" para que uma ação contra este tipo de rifa acontecesse.

O esquema de comercialização é feito no submundo, por meio de grupos de WhatsApp de pessoas ligadas a um grupo que incentiva a caça no Estado. Só no ano passado, pelo menos 13 rifas de armas foram realizadas na Capital por meio de um grupo que oferece ações beneficentes via redes sociais. 

O esquema ilegal de sorteios oferece rifas de pistolas, como, por exemplo, uma Glock de calibre 380, com cada número vendido a R$ 85, e uma espingarda Winchester calibre 22, com cada número sendo vendido a R$ 50, além de espingardas calibre 12 e calibre 24.

É importante ressaltar que, devido a facilidade de acesso, é comum que armamentos ilegais entrem no Brasil por meio de fornecedores que os trazem via Paraguai ou Bolívia. 

Além disso, a comercialização de armas sem autorização expressa da PF é crime, como prevê a legislação, e quem a faz está sujeito a uma pena que pode variar de 6 anos a 12 anos de prisão, além de multa. 

O decreto federal que regula as promoções em todo o Brasil também estabelece que armas, munições, explosivos, fogos de artifício, bebidas alcoólicas, fumo e derivados não podem ser objeto de promoção mediante distribuição de prêmios. 

CASO CHOCANTE

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

Após ter abusado da criança, Marcos Willian Teixeira Timóteo voltou para o trabalho, ao lado do pai e do tio da criança, onde passou o dia todo

29/08/2025 08h00

Câmera em barbearia flagrou caminho do estuprador com a criança e depois, quando já estava sozinho

Câmera em barbearia flagrou caminho do estuprador com a criança e depois, quando já estava sozinho Gerson Oliveira

A menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, foi estuprada e morta por um conhecido da família, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que foi morto pela Polícia Civil um dia depois de sumir com a criança.

Com ela, ele passou cerca de três horas, quando teria abusado da criança por mais de uma vez, antes de matá-la. Após a morte, ele ainda foi trabalhar com a pai da vítima.

Imagens de câmera de segurança mostram que Marcos Willian passa com Emanuelly às 8h34min de quarta-feira em direção a sua casa. Os dois sumiram após o rapaz estar na casa da família da criança.

“Era conhecido por causa do trabalho do pai da menina. Ele passava por aqui, ficava um pouquinho e ia embora. Mas ele mentia em tudo, mentia o nome dele, mentia de onde veio, mentia sobre muita coisa”, disse Kenya Pantaleão, tia da menina, ao Correio do Estado.

Os parentes não demonstraram desespero naquele momento, achando que a menina estava com a avó paterna e a tia, que moram no mesmo bairro, a Vila Taquarussu.

“Nós tínhamos certeza de que ela tinha saído acompanhada com alguém. Acharam que ela estava na minha casa, comigo e com a minha mãe, porque ela passava muito tempo lá, passou as férias escolar dela com a gente. A minha cunhada [mãe de Emanuelly] está gestante, ela tem uma gestação complicada. Então, desde o início da gestação, a menina ficava lá com nós duas”, disse a tia à reportagem.

Aproximadamente três horas depois de passar com a menina, Marcos volta, desacompanhado, para trabalhar com o pai e tio de Emanuelly. Por volta do meio-dia, um erro de comunicação entre Kenya e sua prima resultou em longas horas de tranquilidade da família.

“A minha prima mandou uma mensagem falando assim ‘o seu irmão falou para sua mãe trazer a Emanuelly, sua mãe não vai voltar não?’ Só que aí eu li a mensagem e eu mandei assim ‘a minha mãe não vai embora agora, ela acabou de chegar’ e tinha uns quatro dias que eu não via a minha mãe e só mandei assim. Então deu a entender que a Emanuelly estava lá”, explicou Kenya.

A tia afirmou que a “ficha caiu” apenas à noite, quando perguntaram para ela o porquê de a menina não ter voltado para casa para ir para a escola. Durante toda a tarde, o assassino estava com o pai e tio da criança, trabalhando.

Às 18h51min, Marcos se despediu dos “companheiros” de trabalho e foi em direção a uma casa, localizada na Rua Dracena, que fica na rua de trás da viela onde é a residência da família da menina.

Naquele momento, o criminoso aparentou falar, durante poucos segundos, com o morador do casebre e pegou uma ferramenta chamada cavucate, utilizada para cavar. Essa, até agora, foi a última imagem do assassino antes de ser morto em confronto com a polícia.

Às 22h43min, Miguel Borjas, proprietário da Barbearia do Miguel e um dos principais personagens do caso, chega no seu empreendimento. Logo ao chegar, é abordado pela família de Emanuelly, que, naquele momento, estavam em busca pela criança e viram a câmera de segurança do local.

Miguel e toda a família entraram no estabelecimento para verificar as imagens, e constataram o momento exato em que o rapaz fugiu com a criança. Poucos minutos depois, às 23h18min, a mãe, Patrícia Rayana, também chegou à barbearia e viu a filmagem, entrando em desespero ao saber que Emanuelly foi levada.

É por volta dessa hora que a família comunica à Polícia Civil o desaparecimento da menina, aproximadamente 15 horas depois dela efetivamente ter sumido. Diante das informações e das imagens, os agentes chegaram à casa de Marcos, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, na Vila Carvalho.

Com aspectos de abandono, os policiais adentraram o endereço e avistaram o chão da cozinha sujo de barro e com marcas de chinelo. Em um dos cômodos, embaixo da cama, a polícia localizou uma banheira de bebê, contendo um volume grande enrolado em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

Ao desenrolar o cobertor, foi encontrada Emanuelly, sem vida e com sinais de violência sexual, às 1h30min da madrugada de ontem. Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Karine Trevizan, ela foi morta por estrangulamento.

Horas depois, por volta das 9h, Marcos foi localizado pela equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na Região do Inferninho, saída para Rochedo. 

Após entrar em confronto com os agentes, o criminoso foi baleado. Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a tarde, os pais de Emanuelly foram até o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo e passar pelas diligências legais, para então ser realizado o velório e sepultamento da criança.

ESTAVA ESCRITO

Marcos Willian tinha apenas 20 anos de idade, mas já acumulava diversas passagens por crimes variados, incluindo outros estupros de vulneráveis. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, “Gordinho” estreou no mundo do crime com um furto qualificado.

No ano seguinte, com 14 anos, o criminoso estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou o corpo no matagal. Nesta ocasião, a criança sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar outro estupro, desta vez com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou para a mãe sobre o ocorrido.

Como observado, Marcos era menor de idade quando praticou esses três crimes. Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas aplicadas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra subjetiva.
 

