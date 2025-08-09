Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Agressão

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio

Vítima aguarda por cirurgia de politrauma

Mariana Piell

Mariana Piell

09/08/2025 - 11h30
Um homem de 48 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (8) pela Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas após uma tentativa de feminicídio contra sua ficante. 

A denúncia da agressão foi realizada pela assistente social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, local onde a vítima buscou atendimento médico após ter a mandíbula quebrada durante as agressões. Ainda segundo a denúncia, o agressor estaria rondando o hospital e tentado ter acesso à vítima durante o atendimento médico.

A equipe policial da DAm conseguiu localizar o homem em sua residência e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia da Mulher para providências cabíveis e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

As medidas cabíveis previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) foram adotadas, incluindo a oitiva da vítima na unidade de saúde e pedido de medidas protetivas de urgência. A delegada de polícia representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito.

A vítima permanece internada para cirurgia politrauma a ser realizada por médico bucomaxilo.

O caso se soma à estatística do Anuário Brasileiro da Violência de que, em Mato Grosso do Sul, três mulheres são vítimas de algum tipo de violência por hora, seja violência doméstica, estupro, tentativa de feminicídio ou feminicídio.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro até o dia 21 de julho deste ano, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime, a maioria, de violência doméstica (12.643). Isso significa dizer que, por dia, 68 mulheres sofrem algum tipo de agressão no estado.

Casos recentes

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima, morta a facadas pelo marido no último dia de julho, em Ribas do Rio Pardo.

O último feminicídio do ano até o momento ocorreu em 3 de agosto, com a 21ª vítima, Salvadora Pereira, de 22 anos, sendo morta com um tiro na face. O disparo foi feito por seu marido durante uma discussão e ocorreu na frente dos filhos do casal, de 2 e 8 anos.

Como denunciar

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher mais próxima. 

ENTREVISTA

"É importante esclarecer que Campo Grande já é uma cidade com saneamento universalizado"

A atuação da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal impede que 2,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sejam despejadas em rios, córregos e solos

09/08/2025 09h30

Ele explicou que desde 2000 a Águas Guariroba é responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande

Ele explicou que desde 2000 a Águas Guariroba é responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande Reprodução/RevistaAegea

Com o avanço do saneamento básico em Mato Grosso do Sul, tanto em Campo Grande quanto nos 68 municípios do interior, o diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Martins Buim, informou, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, que MS tem experimentado melhorias expressivas no acesso à rede de esgoto.

Ele explicou que desde 2000 a Águas Guariroba é responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande, enquanto a Ambiental MS Pantanal atua em 68 municípios do Estado, por meio de parceria público-privada (PPP) estabelecida em 2021 com o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul.

Com o planejamento alinhado às diretrizes do novo Marco Legal do Saneamento, o Estado tem como meta atingir 90% de cobertura da rede de esgoto até 2026. A expectativa é de que Mato Grosso do Sul seja o primeiro estado do País a alcançar a universalização dos serviços de saneamento, antecipando em sete anos o prazo definido pela legislação federal.

Esse avanço é fruto de um trabalho que prioriza a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável, promovendo saúde, valorização imobiliária e preservação ambiental para milhares de famílias nos municípios do interior. Conforme Gabriel Buim, a universalização do saneamento representa um marco para o futuro de Mato Grosso do Sul e um modelo a ser seguido por outros estados brasileiros.

Como a Águas Guariroba pretende alcançar a universalização do saneamento em Campo Grande? Quais desafios ainda precisam ser superados na Capital e no interior do Estado?

É importante esclarecer que Campo Grande já é uma cidade com saneamento universalizado. Conforme a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento, até 2033, os municípios devem atingir 99% de cobertura de água e 90% de cobertura da rede de esgoto.

Em Campo Grande, desde 2011, todas as casas e comércios são abastecidos por água tratada. Já a cobertura de esgoto atingiu 93% em 2024, alcançando as metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento com nove anos de antecedência, e seguimos avançando com a instalação de novas redes de esgoto.

Atualmente, estamos com 94% de cobertura na Capital. Somente nos últimos dois anos, instalamos mais 570 quilômetros de rede, em diferentes bairros, levando mais saúde, dignidade e qualidade de vida para a população.

O planejamento no avanço das obras é realizado em conjunto com a prefeitura da Capital, e a nossa expectativa é de alcançarmos 98% de cobertura da rede de esgoto até 2029. Já no interior do Estado, a parceria público-privada entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal tem promovido avanços significativos no saneamento básico.

A cobertura com rede coletora de esgoto saltou de 46,13% para 69,78% em apenas quatro anos. Os resultados da atuação conjunta já se refletem na vida de mais de 1 milhão de sul-mato-grossenses.

Diante do avanço das redes de esgoto, como é o  tratamento de esgoto em Campo Grande e no interior do Estado?

Em Mato Grosso do Sul, a atuação da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, empresas Aegea, impede que 2,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sejam despejadas em rios, córregos e solos por mês, evitando a contaminação e contribuindo para a preservação dos recursos naturais. 

Em Campo Grande, são duas estações de tratamento de esgoto [ETEs] e 100% do esgoto coletado é tratado. Entre os principais projetos para este ano, além da continuidade na ampliação da rede, está a construção de uma nova ETE no Bairro Colúmbia, a ETE Botas.

Quando estiver em operação, ela vai tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano, beneficiando mais de 12 mil pessoas com melhorias no tratamento do esgoto, trazendo qualidade de vida para todos. 

Já no interior do Estado, até abril de 2026, nosso compromisso é de entregar uma infraestrutura sólida e eficiente, com a meta de implantar mais de 824 km de redes coletoras nos municípios que atendemos. Em Ponta Porã, foi concluída uma estação elevatória de esgoto [EEE] com capacidade de bombeamento de 1,37 litro por segundo, suficiente para atender cerca de 400 ligações e beneficiar aproximadamente 1.120 moradores.

A unidade está pronta para operar, aguardando apenas a etapa final de licenciamento. Em Bataguassu, outra EEE está em fase final de construção e será responsável por integrar 1.500 ligações, atendendo diretamente cerca de 4.200 pessoas. Essas unidades serão fundamentais para o transporte adequado dos efluentes, etapa essencial para a proteção dos recursos hídricos e para a promoção da saúde pública.

Estudos indicam que a chegada do saneamento reduz significativamente doenças de veiculação hídrica, como diarreia e leptospirose. Como é acompanhar essa redução nas taxas de doenças em Campo Grande?

É um grande orgulho para a Águas Guariroba acompanhar essa redução de doenças de acordo com o avanço do saneamento. Nós temos um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul [UFMS] que mostra uma redução de 91% nas internações de campo-grandenses por doenças de veiculação hídrica entre 2003 e 2021.

Considerando crianças menores de 4 anos, a queda nas internações foi de 97%, enquanto o porcentual da população de Campo Grande atendida com saneamento básico cresceu 564%.

Isso é comprovadamente resultado do trabalho que estamos realizando em Campo Grande há 25 anos, que vai além de conectar a próxima casa. Nós temos consciência de que levamos mais saúde, qualidade de vida e dignidade às famílias. Nós realmente transformamos vidas.

Como a PPP com a Sanesul contribuiu para o avanço do saneamento em Mato Grosso do Sul?

Uma parceria público-privada de saneamento traz diversos benefícios para a população. Ao unir recursos e expertise do setor privado à fiscalização e regulação do poder público, é possível acelerar investimentos, permitindo que obras e melhorias saiam do papel com mais rapidez, reduzindo a dependência do orçamento público. 

Além disso, as PPPs impulsionam a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local, melhoram a saúde pública, ao reduzir doenças de veiculação hídrica, e promovem soluções sustentáveis, como a utilização de novas tecnologias.

Tudo isso contribui para um serviço mais eficiente, seguro e acessível, trazendo avanços significativos para a qualidade de vida e para o meio ambiente. 

A Aegea Saneamento é a maior empresa privada de saneamento do Brasil, com atuação em 15 estados e mais de 860 municípios, levando serviços essenciais de água e esgoto para mais de 33 milhões de pessoas em todo o País. Em Mato Grosso do Sul, em pouco mais de quatro anos, os resultados da atuação conjunta entre a Ambiental MS Pantanal e a Sanesul já se refletem na vida dos sul-mato-grossenses.

A PPP consolida-se como um modelo de gestão que combina eficiência técnica, inovação e compromisso social. Todo o ciclo do saneamento é contemplado, da coleta ao tratamento e destinação final dos efluentes.

Atualmente, a estrutura operacional inclui 61 sistemas de coleta e tratamento, 71 ETEs e 229 EEEs, com uma capacidade instalada de 7.951 metros cúbicos por hora, o equivalente a cerca de 190 mil m³ tratados diariamente, volume suficiente para encher mais de 76 piscinas olímpicas por dia.

Um dos diferenciais da PPP está na manutenção preventiva e na gestão contínua dos sistemas. Nos últimos quatro anos, realizamos mais de 40 mil serviços de desobstrução de redes, quase 44 mil ações preventivas em estações elevatórias e cerca de 16 mil manutenções em redes coletoras.

Quais outras melhorias sociais, econômicas e para o meio ambiente podem ser observadas nas cidades com essa ampliação do acesso ao saneamento?

Com o saneamento, chega o desenvolvimento para as famílias. Em Campo Grande, a Águas Guariroba tem um papel social muito importante, principalmente nas comunidades e bairros mais distantes. Temos projetos de responsabilidade social que tratam do meio ambiente, sustentabilidade e até geração de renda, como é o caso do Bolha de Sabão, que ensina a produzir sabão com óleo de cozinha usado, evitando que esse resíduo seja descartado incorretamente na rede de esgoto e gerando uma renda extra a essas famílias.

Por isso, dizemos sempre que é uma transformação completa da região com a chegada da rede de esgoto. 
Já no interior do Estado, nossas iniciativas como a criação do Viveiro Isaac de Oliveira, a parceria com a WWF para restauração de áreas degradadas e o desenvolvimento de fertilizantes orgânicos a partir do lodo das ETEs são exemplos concretos de soluções que integram inovação, sustentabilidade e impacto positivo para a sociedade.

O Viveiro Isaac de Oliveira já doou mais de 640 mil mudas, e o FertBio-MS, fertilizante orgânico produzido a partir do lodo das ETEs, beneficiou mais de 150 pequenos produtores rurais em Mato Grosso do Sul.

Além disso, 99% da energia consumida pelas operações da Aegea no Estado vêm de fontes renováveis, como eólica e solar. A nossa meta é reduzir 14 mil toneladas de CO2 até 2025 e prevenir o lançamento de 15 toneladas de fósforo nos corpos hídricos até 2029.

Como garantir a manutenção dessa infraestrutura e a sustentabilidade do serviço no longo prazo?

Nos próximos anos, devemos atingir os 98% de cobertura da rede de esgoto na Capital. Esse será mais um grande marco na cidade. Após isso, o avanço das obras segue de acordo com o crescimento natural da cidade.

Além disso, nosso compromisso com o Estado, por meio da Ambiental MS Pantanal, é de alcançar 98% de cobertura de rede coletora de esgoto até 2031, consolidando Mato Grosso do Sul como referência nacional em saneamento básico, com foco na universalização do atendimento, sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida das populações atendidas.

A Ambiental MS Pantanal iniciou uma nova fase no processo de universalização do saneamento básico em Mato Grosso do Sul, com obras nos municípios de Naviraí e Chapadão do Sul. O objetivo é expandir a cobertura de esgotamento sanitário, reduzir riscos à saúde pública e promover a sustentabilidade ambiental.

Em Naviraí, o projeto prevê a implantação de 20 km de rede coletora de esgoto e a execução de 410 ligações domiciliares, atendendo 1.148 moradores. Já em Chapadão do Sul, no norte do Estado, serão instalados 17 km de rede e 1.100 novas ligações, beneficiando cerca de 3.080 pessoas.

Nos próximos meses, as obras de expansão também devem alcançar cidades como Antônio João, Taquarussu e Bataguassu, além de outros 20 municípios. A meta é instalar aproximadamente 680 km adicionais de rede coletora de esgoto, beneficiando diretamente 126.403 moradores até o fim do ano.

O plano de expansão da Ambiental MS Pantanal contempla a instalação de 72 novas EEEs, projetadas para garantir o transporte de aproximadamente 741 litros de esgoto por segundo. Esse investimento integra a estratégia para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário no Estado, com a meta de alcançar 86% até abril de 2026.

Perfil

Gabriel Buim

É engenheiro da computação e especialista em Gestão de Negócios. Tem mais de 13 anos de experiência no setor de saneamento, integralmente dedicados ao grupo Aegea Saneamento, onde atuou nas Regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

MATO GROSSO DO SUL

Municípios registram madrugada com sensação 'abaixo de zero' em MS

Geada atingiu mais de 10 cidades no interior de Mato Grosso do Sul e, com os termômetros perto de um grau, algumas regiões de Mato Grosso do Sul sentiram frio de -2ºC

09/08/2025 09h15

Geadas foram registradas em 17 municípios totais em Mato Grosso do Sul na madrugada de hoje (09)

Geadas foram registradas em 17 municípios totais em Mato Grosso do Sul na madrugada de hoje (09) Gerson Oliveira/Correio do Estado

Enquanto pelos termômetros a menor temperatura registrada durante a madrugada deste sábado (09) foi de 1,8°C, a sensação térmica em si ficou abaixo de zero em algumas regiões, com municípios sentindo um frio igual a menos dois graus em Mato Grosso do Sul. 

Se a menor temperatura nos termômetros (1,8°C) foi observada em Laguna Carapã, longe quase 280 quilômetros de Campo Grande que anotou uma madrugada com frio de 6,3°C, a sensação nessa cidade e na Capital bateram -0,5 e 2,7° respectivamente, segundo repassado pelo meteorologista Natálio Abrahão Filho. 

Entretanto, essas não foram as menores sensações térmicas observadas durante a madruga do último sábado em Mato Grosso do Sul, já que municípios como Amambai e Aral Moreira, localizadas no extremo sul do Estado onde o frio fez os sul-mato-grossenses dessa região experimentarem a impressão de -2,3°C.

Ainda conforme o meteorologista pesquisador, geadas foram registradas em 17 municípios totais em Mato Grosso do Sul na madrugada de hoje, entre eles: 

  • Ponta Porã 
  • Aral Moreira
  • Amambai
  • Caarapó
  • Laguna Carapã 
  • Dourados

Além disso, o meteorologista enfatiza que alguns municípios também marcaram termômetros abaixo de cinco graus célsius, como no caso de: Ponta Porã (3,7°C); Aral Moreira (3,4°C); Amambai (2,4°C); Carrapó (2,8°C) e Dourados (3,7), cidade essa última onde a sensação térmica também foi abaixo de zero.  

Natálio complementa apontando para um declínio bastente acentuado na uimidade, entre o sábado (09) e domingo (10) em Mato Grosso do Sul, com baixa probabilidade de chuva. 

Previsão 

Neste sábado (09) o sol deve predominar, com a seguinte previsão do tempo para cada região do Estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 8°C e 20°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 8°C e a máxima de 18°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 8°C e máxima de 22°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 9°C e 22°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 6°C e máxima de 17°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 5°C e 15°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 6°C e máxima de 17°C. 

