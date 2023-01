Acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes são alvos de operação da Polícia Federal

FORÇAS DE SEGURANÇA

Ex-comandante do CBMMS, Hugo Djan Leite, deixa a corporação para assumir o comando da Defesa Civil

Coronel Frederico Reis Pouso Salas e o coronel Adriano Noleto Rampazo, tomam posse, nesta quinta-feira (26), como comandante-geral e subcomandante, respectivamente, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

A solenidade ocorreu nesta manhã (26), na rua Fernando Augusto Correa da Costa, 376, Jardim América, em Campo Grande e contou com a presença de várias autoridades civis e militares, incluindo a do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), vice-governador José Carlos Barbosa (PSDB) e secretária de Estado de Administração (SAD), Ana Nardes.

O coronel Frederico Reis Pouso Salas entrou na corporação em 1995, quando concluiu o Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar de Paudalho, em Pernambuco (PE).

Atuou como sub diretor do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), Diretor de Ensino do CBMMS, Diretor de Pessoal do CBMMS e Comandante da Academia de Bombeiros Militar.

Já o coronel Adriano Noleto Rampazo também ingressou na corporaçãpo em 1995 e fez o Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar de Paudalho, em Pernambuco (PE).

Foi superintendente de Planejamento, Projetos e Ações Integradas das Políticas de Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual e Comandante do 1⁰ SGBM em Aquidauana.

Durante a solenidade, Riedel afirmou que é emocionante se deparar com uma passagem de comando.

"A gente vive esse momento, momentos de história. As passagens de cargo e de comando, além da responsabilidade que traz imbuída no seu ato de conduzir uma corporação, uma instituição tão importante como foi a passagem ontem da Polícia Militar e hoje aqui do Corpo de Bombeiros Militar, não tem como dissociar da história daqueles que passaram por aqui", disse.

Na ocasião, Riedel aproveitou a oportunidade para falar que uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar foi implantada em Bonito, principal município turístico de Mato Grosso do Sul, que recebeu 300 mil visitantes em 2022.

"Bonito, por exemplo, recebeu trezentos mil visitantes ano passado e não tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje a gente pode ter orgulho que o estado do Mato Grosso do Sul, através do Corpo de Bombeiros Militar, tem dois aviões Airtrector, tem equipamento, tem efetivo e tem gente capacitada", pontuou.

Em 20 de janeiro de 2023, o novo comandante da instituição afirmou que está pronto para assumir sua missão.

“Nosso principal objetivo é melhorar ainda mais a gestão, para atender bem a sociedade, este é o grande desafio. Tenho grande tempo na carreira e durante este período passei por várias funções dentro do Corpo de Bombeiros, que nos deu experiência para assumir este cargo”, declarou.

Na semana passada, o novo subcomandante-geral ressaltou que sua missão é motivar a corporação.

“Nós precisamos trabalhar na motivação da tropa, além de auxiliar o comandante nesta nova estrutura que o Governo pretende implementar no Corpo de Bombeiros. Também vamos otimizar os recursos”, pontuou.