Aldeias do Cone Sul

Cerca 5 mil indígenas foram encaminhados para os seus locais der trabalho na região Sul do país

Cinco mil indígenas de Mato Grosso do Sul foram encaminhados para a colheita da maçã em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com salários a partir de R$ 1.700,00 mais ganho por produtividade. Ao todo nossos trabalhadores estiveram em 9 colheitas desde o ano de 2015.

A Funtrab responsável por realizar o cadastro e a intermediação dos trabalhadores com os empresários, explicou ao Correio do Estado que o critério de pagamento por produtividade varia de cada empregador. Está previsto que as contratações podem remanejar o funcionário para outras atividades, como operadores de máquinas, motoristas, entre outros.

O trabalho que envolve a colheita da maçã passa por duas etapas, a primeira onde ocorre a poda e raleio - técnica em que consiste na remoção de frutas em excesso para que as outras possam se desenvolver tanto no tamanho quanto coloração. Após essa etapa ocorre a colheita, a seleção e encaixotamento das frutas.

A colheita ocorre em meados de abril, por isso a previsão de que sejam contratados 6 mil indígenas, somente em Mato Grosso do Sul. Ainda, conforme divulgado, a maioria dos contratados são das aldeias da região do Cone Sul (Amambai, Iguatemi, Paranhos, Japorã e Coronel Sapucaia).

Funtrab Itinerante

Por meio deste programa os funcionários se deslocaram até aldeias em diversos municípios realizando cadastros dos indígenas. Em parceria com a Casa do Trabalhador de Iguatemi, realizaram entrevistas, cadastros no sistema SINE, realizaram emissão de cartas de encaminhamento à vaga oferecida assim como o embarque dos trabalhadores.

Das aldeias Pirajuí e Potrero Guassu, cerca de 862 indígenas permanecerão 60 dias na colheita da maçã, possuindo vínculo formal de emprego, sendo que as condições de trabalho serão monitoradas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) juntamente com a Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo de Mato Grosso do Sul(Coetrae-MS).

Orientações

Em uma tentativa de inibir o recrutamento de trabalhadores como diaristas, sem vínculo formal de emprego, que podem eventualmente cair em condições precárias de trabalho, a orientação da Funtrab para as Casas do Trabalhador é que façam a entrevista pessoal, o cadastro no sistema, baixa da CTPS Digital

A Funtrab orienta as Casas do Trabalhador para realizarem o atendimento com entrevista pessoal, cadastro no sistema SINE, baixa da Cateira de Trabalho (CTPS Digital) como também a emissão da carta de encaminhamento que o contratado deve apresentar para a empresa.

Trabalhadores Indígenas

A Associação Gaúcha dos Produtores da Maçã chegou a divulgar que aproximadamente 10% dos trabalhadores contratados para a safra de 2023 eram indígenas sul-mato-grossenses.

“Desde o início, os nossos indígenas tiveram uma adaptação muito fácil no exercício dessas funções. A qualidade do trabalho fez com que eles fossem contratados a cada safra, além de promover integração à sociedade e cidadania”, aponta o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior.

O presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do MS(Ceter/MS), Eduardo Pereira, destacou a importância do trabalho da Funtrab nas aldeias de Amambai, Coronel Sapucaia e Paranhos com todo o andamento do processo.

“Esta ação é de suma importância, estando em conformidade com o acordo estabelecido com o MPT-MS. Destacamos o cadastramento para a contratação desta mão de obra essencial aos produtores de maçã de Vacaria e região. A iniciativa visa assegurar a integridade dos trabalhadores para termos uma colheita eficiente, beneficiando tanto a economia local e as comunidades indígenas do nosso Estado”, conclui o presidente do Conselho.

Parceria

Os indígenas sul-mato-grossenses realizam o trabalho da colheita da maçã desde 2015, quando o governo do Estado por meio da Funtrab e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) passaram a realizar o cadastro dos indígenas realizando a ponte com as empresas integrantes do setor produtivo da cultura da maçã em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Assine o Correio do Estado