Cidades

Cidades

Adolescente reincidente em roubo de bicicletas é pego de novo em MS

Policial flagrou jovem com bicileta roubada próximo a delegacia

Mariana Piell

Mariana Piell

17/09/2025 - 16h30
Um adolescente de apenas 14 anos foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, nesta quarta-feira (17), por ter furtado uma bicicleta. O roubo ocorreu ontem (16) em frente ao ginásio de esportes da cidade.

Após ser registrado um boletim de ocorrência que informou as características do suspeito e da bicicleta roubada, um investigador do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deparou com o adolescente andando com a bicicleta furtada nas proximidades da Delegacia.

O jovem foi abordado e identificado, já sendo conhecido no meio policial pela prática de furtos de bicicletas e motocicletas no município.

A bicicleta foi confirmada como sendo a mesma furtada e, em seguida, devolvida ao proprietário.

O adolescente foi conduzido até a unidade policial, e o Conselho Tutelar foi acionado, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

CAOS NO TRÂNSITO

Comerciantes rejeitam obra do corredor de ônibus e solicitam modelo antigo na Rua Bahia

Grupo solicita a volta do modelo com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito

17/09/2025 16h45

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep Gerson Oliveira

Nesta terça-feira (16), a obra inacabada do corredor de ônibus da Rua Bahia voltou a ser pauta na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Comerciantes da região solicitam a volta do modelo antigo da via, com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito.

O empresário Marcio Ocampos, a convite do vereador André Salineiro (PL), representou um grupo de comerciantes da região que reclamam da obra. 

“Estou dando voz a quem vive no bairro. Estamos vendo o trânsito caótico, não está bom nem para os motoristas, nem para os ônibus. Há três anos surgiu o projeto de construir o corredor de ônibus e virou o caos de uma obra inacabada”

Além da indignação pela demora para concluir a obra, Marcio e o grupo levantaram outras considerações em reuniões:

  • trânsito de Campo Grande está cada vez mais numeroso e complexo;
  • ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa;
  • faixa da esquerda destinada aos ônibus vai contra o que a cidade precisa;
  • fluxo dos veículos não obedece a destinação dos ônibus e os mesmos circulam pela pista da direita;
  • pontos de ônibus no meio das vias nas ruas Bandeirantes e Brilhante são modelos equivocadamente copiados e que deram certos em outras cidades, mas que não são a realidade da cidade. 

O grupo solicita a reversão do modelo e afirma que não terá grande gasto financeiro e de tempo ao município.

Em agosto deste ano, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município

O projeto na Rua Bahia, primeiro trecho do corredor norte, que liga a Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório, envolve quatro estações, localizadas nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras. 

Processos anteriores

Em maio de 2021, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para suspender as obras do corredor do transporte coletivo, devido ao risco da Prefeitura de Campo Grande perder o financiamento de R$ 120 milhões.

Além disso, em fevereiro de 2024, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitou uma ação movida por 12 pessoas, que tramitava na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

A ação constava que não houve debate recente sobre o tema e que faltaram estudos para mostrar que a mudança na via não provocava impactos. A Justiça manteve sentença que considerou regular a criação do corredor de ônibus na Rua Bahia.  

Projeto e atraso

O projeto foi aprovado em 2011 com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A proposta segue diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012, que obriga os municípios a adotar políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras dos corredores de ônibus na capital só começaram em 2016. 

“O que impede a continuidade das obras são as ações judiciais que param o processo. Muitas vezes, quando ganhamos a causa, o empresário vencedor da licitação já não quer mais seguir, pois o valor está defasado", afirma a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Figueiredo.

Campo Grande

Desembargador suspende liminar e libera edifícios perto do Parque do Prosa

Decisão de Geraldo Almeida Santiago atende recurso da Prefeitura de Campo Grande e contraria liminar que havia barrado empreendimentos imobiliários na região

17/09/2025 16h19

Obra de edifício no entorno do Parque Estadual do Prosa se mantém

Obra de edifício no entorno do Parque Estadual do Prosa se mantém Paulo Ribas

O desembargador Geraldo Almeida Santiago, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), suspendeu a decisão do juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Flavio Renato Almeida Reyes, que havia invalidado as Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDUs), alvarás de construção e licenças prévias de instalação de empreendimentos imobiliários no entorno do Parque Estadual do Prosa.

O desembargador argumentou que o magistrado de 1ª instância não ouviu todas as partes envolvidas no processo antes de atender ao pedido do Ministério Público — autor da ação — para suspender as GDUs e os alvarás de construção.

Assim como a liminar do juiz de 1ª instância, a decisão de Geraldo Almeida Santiago, que atende à apelação da Prefeitura de Campo Grande, é monocrática e também não ouviu todos os envolvidos no processo.

A liminar do juiz da 2ª Vara foi proferida no dia 11 deste mês. Desde então, o Correio do Estado flagrou atividades de construção em dois empreendimentos que tiveram as licenças suspensas: um deles para fins comerciais, próximo à BR-163, e outro, uma torre da Construtora Vanguard — do grupo Plaenge — ao lado do Parque dos Poderes.

Foi justamente o andamento das obras em dois empreendimentos de uma lista de 15 que já haviam obtido suas GDUs expedidas pela Agência de Planejamento Urbano de Campo Grande (Planurb), que levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a ingressar com o pedido de suspensão imediata.

A Promotoria de Justiça sustenta que as construtoras descumpriram a moratória de 240 dias firmada em audiência de conciliação, da qual participaram a Planurb, o governo de Mato Grosso do Sul — gestor do Parque Estadual do Prosa — e o Ministério Público. Como as construtoras não estavam representadas nas audiências e não assinaram acordo, consideraram-se no direito de manter as obras. A situação motivou a decisão do juiz de 1ª instância de suspendê-las.

Em segunda instância, porém, o desembargador Geraldo Almeida Santiago entendeu de forma diferente. Ele considerou que, embora tenha havido um acordo entre Ministério Público, governo e prefeitura para suspender o processo por 240 dias, a decisão do juiz Flávio Renato Almeida Reyes acabou violando a segurança jurídica.

“Ao conceder a tutela ora impugnada, depois de pouco mais de 30 dias contados da referida avença, e sem ouvir previamente as partes, violou a segurança jurídica que dela esperavam, em manifesta surpresa e contrariedade à boa-fé objetiva processual”, afirmou o desembargador.

 De volta

De volta

A decisão de Santiago é um dos primeiros casos de repercussão desde seu retorno da suspensão de 60 dias imposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O magistrado foi punido por parcialidade em um processo que quase gerou prejuízo bilionário ao Banco do Brasil.

Na época, ele autorizou bloqueios que resultaram em uma penhora de R$ 1,3 bilhão em execução provisória contra o banco. O caso teve origem em 1992, quando a instituição acionou a empresa Giordani Costa Hotéis e Turismo Ltda., ligada ao filho do ex-governador Harry Amorim Costa, para cobrar um empréstimo de R$ 900 mil.

A situação inusitada ocorreu quando a cobrança se voltou contra o próprio banco, e o valor a ser cobrado da instituição financeira foi arbitrado em R$ 326 bilhões — valor superior ao PIB de Mato Grosso do Sul, então de R$ 142 bilhões.

