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CAMPO GRANDE

Adriane exclui presidentes da Agereg e Agetran de comissão que investiga Consórcio Guaicurus

Prefeita reformulou grupo responsável por apurar causas e responsabilidades que levaram à intervenção no transporte coletivo

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

11/08/2026 - 12h25
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A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), retirou os presidentes da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Paulo da Silva, e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ciro Vieira Ferreira, da comissão processante responsável por investigar as causas que levaram à intervenção na concessão do transporte coletivo operado pelo Consórcio Guaicurus.

A mudança foi oficializada por meio do Decreto nº 16.714, de 4 de agosto, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (11). O ato altera a composição definida menos de um mês antes pela própria prefeita, no Decreto nº 16.694, de 15 de julho.

Na formação original, a comissão era composta pelo procurador municipal Edmir Fonseca Rodrigues, pelo presidente da Agereg, Paulo da Silva, e pelo presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira.

Com a alteração, somente Edmir permanece no grupo. Paulo e Ciro foram substituídos por Wellington Albuquerque Assis Ton e Luciano Assis Silva. O novo decreto não apresenta justificativa para a troca dos integrantes.

Apesar da retirada dos dois presidentes, servidores ligados às duas agências permanecem na comissão.

Wellington Albuquerque Assis Ton é advogado e ocupa cargo de assessor-governamental III na Agetran. Em setembro do ano passado, ele também foi designado para integrar a Comissão de Julgamento de Defesa de Autuação (CJDA) da agência.

Já Luciano Assis Silva é diretor de Estudos Econômico-Financeiros da Agereg e tem atuação diretamente relacionada à análise da concessão do transporte coletivo. Formado em Administração, ele ingressou na agência em 2023 e assumiu a diretoria em abril de 2024.

Luciano, inclusive, foi ouvido em 2025 pela CPI do Transporte Coletivo da Câmara Municipal. Na ocasião, prestou esclarecimentos sobre o acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sobre a fiscalização exercida pela agência.

A comissão processante foi criada em julho para conduzir o procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.987/1995, a Lei das Concessões, após a Prefeitura decretar intervenção no Contrato de Concessão nº 330/2012, firmado com o Consórcio Guaicurus.

O procedimento tem entre seus objetivos comprovar as causas que determinaram a intervenção, apurar eventuais responsabilidades da concessionária, de seus administradores e de terceiros, além de examinar possíveis irregularidades operacionais, administrativas, financeiras e contratuais.

A comissão também deverá avaliar o cumprimento das obrigações contratuais, regulatórias e legais assumidas pelo Consórcio Guaicurus e reunir elementos para a Prefeitura decidir sobre a manutenção ou cessação da intervenção e até uma eventual extinção da concessão.

Entre as atribuições do colegiado estão requisitar documentos e informações, colher depoimentos, determinar diligências, inspeções e perícias e assegurar ao Consórcio Guaicurus o contraditório e a ampla defesa.

Ao término do procedimento, o grupo terá de elaborar relatório conclusivo com os fatos apurados, análise das provas, identificação das causas da intervenção, indicação de eventuais responsabilidades e recomendação sobre as providências administrativas a serem tomadas.

O prazo máximo estabelecido para a conclusão do procedimento é de 180 dias.

 

CONFRONTO

Choque saca suspeito de dentro de carro de Uber e mata o passageiro

Levantamento da polícia militar aponta que o homem possuía extensa ficha criminal, com registros desde a adolescência

11/08/2026 10h30

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Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Divulgação: Polícia Militar

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Jean Gabriel Rapini de Souza, morto em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar,  na noite desta segunda-feira (10), estava como passageiro de um carro de aplicativo, quando foi alvejado pelos agentes de segurança pública, na Avenida Manoel Ferreira , próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

De acordo com o relato do Batalhão de Choque, durante patrulhamento ostensivo, os agentes identificaram um carro de aplicativo que trafegava pela Avenida Duque de Caxias. O comportamento apresentado pelo passageiro despertou a suspeita dos policiais, que realizaram o acompanhamento do veículo até abordarem na Avenida Manoel Ferreira.

Segundo os policiais, durante a abordagem, o condutor desembarcou e informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo. O passageiro, entretanto, permaneceu no interior do veículo, mesmo após receber ordem para desembarcar.

Diante da resistência em cumprir a determinação policial, foi novamente dada ordem para que o indivíduo desembarcasse. Quando desceu do veículo, Jean Gabriel portava uma arma de fogo e efetuou disparo na direção da equipe policial. Neste momento, houve confronto armado e o indivíduo foi atingido.

Após o confronto, a equipe do Batalhão de Choque acionou o serviço de socorro, solicitando atendimento médico emergencial. O indivíduo foi encaminhado à UPA Vila Almeida. Apesar de receber atendimento médico na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante a busca, foram localizados uma arma de fogo e 26 pinos de cocaína.

Histórico criminal

Jean Gabriel possuía extenso histórico criminal, com inúmeras passagens por ocorrências policiais, inclusive registros relacionados a crimes de natureza grave, como o latrocínio contra o taxista Luciano Barbosa Franco, em 2020, quando tinha apenas 17 anos.

O indivíduo era fichado desde 2018, quando tinha 15 anos, com crimes relacionados à receptação. A partir de 2019, ele começou a demonstrar envolvimento reiterado com crimes patrimoniais violentos, emprego de arma de fogo e associação criminosa.

Os crimes de Jean no ano de 2020 tiveram maior gravidade, concentrando diversos registros de roubo armado, associação criminosa, restrição da liberdade da vítima, porte ilegal de arma de fogo, latrocínio, ameaça, desacato e lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

Os registros de Jean vão até 2025, quando esteve envolvido em ameaças, injúria, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra mulher. 

SHOWS

Cantora paraguaia embolsa R$ 400 mil do Governo de Mato Grosso do Sul para shows

Artista de 16 anos realizou quatro shows no Estado por R$ 80 mil cada; quinta apresentação no ano terá meia hora a menos pelo mesmo valor

11/08/2026 09h30

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Foto: Divulgação

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Com R$ 320 mil no bolso por quatro shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a cantora paraguaia Fiorella Noemy, de 16 anos, embolsará mais R$ 80 mil para uma nova apresentação no Estado. A artista mirim será atração na 33ª edição da Expoac, em Caraapó.

Divulgado no Diário Oficial (DOE) desta terça-feira (11), a publicação anuncia a contratação do show musical para daqui três dias, na sexta-feira (14) pelo Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, contratado pela Fundação de Cultura do Estado (FCMS). 

O curioso na contratação da artista é que anteriormente, como noticiado em matéria do Correio do Estado, o show em outros eventos espalhados por MS eram com a duração de 2 horas pelo valor de R$ 80 mil. Porém, para o show da próxima sexta-feira, o valor se manteve o mesmo, mas com meia hora a menos de apresentação.

Durante o ano, a cantora sertaneja se apresentou em Jardim, no dia 25 de abril, na 21ª ExpoJardim; em Bela Vista, no Arraiá da Fronteira, no dia 05 de junho; em Santa Rita do Pardo, no dia 4 de julho durante o 5º Junipardo e o mais recente em Miranda, no dia 18 de julho na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR2026).

Ao todo, a cantora já faturou R$ 320  mil, sendo todos financiados pela administração pública no Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, tratado como investimento do Estado na música sertaneja.

Agora, a cantora embolsa mais R$ 80 mil, totalizando R$ 400 mil recebido apenas dos cofres públicos de MS, devido ao próximo show que realizará em Caraapó ao final desta semana.

Além dos registrados no Diário Oficial, Fiorella teve shows em Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju durante 2026, em que não aparecem em nenhuma publicação.

Até o momento não está confirmado novos shows da artistas financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda e sites onlines de venda de ingressos aparecem eventos no Estado para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.

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