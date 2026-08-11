Voos diretos entre Corumbá e Campinas são ampliados por mais um mês

Conforme divulgado pela Prefeitura de Corumbá, os voos diretos operados pela Azul Linhas Aéreas entre a Cidade Branca sul-mato-grossense e Campinas (SP), previstos inicialmente para funcionar até outubro, deverão ser prorrogados com a ampliação da oferta do serviço por mais um mês.
Essa medida de voos diretos entre Corumbá e Campinas passou a valer desde 02 de março deste ano, como bem acompanha o Correio do Estado, contando com aeronaves Embraer E195-E2, com capacidade para 136 passageiros.
Toda essa operação deveria inicialmente estender-se até 04 de outubro, com a articulação entre o Executivo da Cidade Branca a Associação das Empresas de Corumbá (ACERT) e o Governo de Mato Grosso do Sul garantindo mais um mês de serviço em negociações que seguem em tratativas.
"A intenção é buscar a manutenção da operação após novembro, considerando a importância estratégica da ligação aérea para o turismo, a economia local e a mobilidade dos moradores de Corumbá e da região", cita o município corumbaense em nota.
Dados do Observatório de Turismo do pantanal, em pesquisa com usuários desses voos pela Azul Linhas Aéreas, mostram que essas vindas até Mato Grosso do Sul para a cidade distante cerca de 427 quilômetros da Capital estão diretamente ligadas com os passeios turísticos na Cidade Branca.
Em balanço, Corumbá aponta que 61 voos foram realizados no período de quatro meses, entre março e junho, somando 6.318 embarques e outros 6.264, que totalizaram 12.582 passageiros circulando no trecho neste período.
"Apresentaram índice médio de ocupação considerado elevado para uma rota regional. Em abril, por exemplo, o aproveitamento chegou a aproximadamente 83%", complementa o município.
Voos diretos
Durante a pesquisa do observatório foram entrevistados 306 passageiros, dos quais 198 tratavam-se de visitantes, o que equivale a 64,71%, e 108 moradores de Corumbá, correspondentes a 35,29%. Em outras palavras, quase dois terços desses usuários estavam em Corumbá como visitantes.
Justamente a pesca esportiva é listada como principal motivador das visitas, mais de um ponto percentual acima das viagens a trabalho, sendo respectivamente 35,86% e 34,34%. Logo em seguida aparecem: turismo e lazer, com 12,63%; e visita a familiares, com 11,62%.
Quanto à origem dos visitantes, São Paulo se destaca como o principal emissor de turistas, sendo o Estado de origem de 36% dos visitantes entrevistados, pódio completado por:
- Rio de Janeiro, com 17,17%, e
- Minas Gerais, com 13,64%
Além disso, cabe destacar o tempo de permanência desses visitantes, com a maior parcela (61,62%) permanecendo em Corumbá por até uma semana. Enquanto 23,23% ficam entre um até três dias, há ainda 8,59% que permanecem mais da metade do mês no município.
De acordo com a Prefeitura de Corumbá, manter a rota ativa também é uma forma de consolidar o município como destino turístico, ampliando sua integração com os principais mercados emissores nacionais.
"A estratégia está alinhada à necessidade de ampliar o acesso ao Pantanal, estimular a chegada de novos visitantes e fortalecer toda a cadeia produtiva do turismo, formada por hotéis, pousadas, barcos-hotéis, agências de viagens, restaurantes, transportadores, guias de turismo, atrativos e demais empreendimentos ligados à economia turística", conclui.