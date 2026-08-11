As vésperas de período eleitoral, Marcha para Jesus aumenta no Estado - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A menos de uma semana do período eleitoral, que iniciará oficialmente em 16 de agosto, o número de shows e apresentações entituladas como "Marcha para Jesus" aumentaram no Estado. Ao todo são R$ 784 mil investidos em apresentações religiosas, sendo três apenas em Campo Grande e outras três no interior de Mato Grosso do Sul.

Em publicações divulgadas durante o mês no Diário Oficial do Estado (DOE) é possível contabilizar R$ 454 mil tirados dos cofres públicos para financiar os shows que acontecerão na Capital durante o dia 26 de agosto, aniversário da cidade.

O grupo musical 'Get Worship' foi a primeira contratação divulgado em 3 de agosto, que realizará o show de 80 minutos, ou seja 1h20min, pelo valor de R$ 150 mil.

A apresentação está prevista para acontecer a partir das 14h, na Praça Rádio Club, local que iniciará o trajeto do evento, visto que a Marcha para Jesus relembra a dinâmica de trios elétricos de Carnaval, em que as apresentações acontecem em cima de um veículo que trafega pelas ruas, enquanto o público segue acompanhando os shows.

As demais atrações estão divulgadas desde o dia 4 de agosto no DOE. A segunda que virá para o evento é o cantor 'John Dias', com um show de 01h30min pelo valor de R$ 50 mil. A entrada está prevista para às 18h, porém já no Via Park, seguindo a rota do trio.

A terceira e última atração divulgada por meio do Diário Oficial até o momento é a cantora 'Maria Marçal'. A artista fará o show também de 80 minutos (1h20min), mas pelo maior valor dentre os três, por R$ 254 mil. Seu show está previsto para acontecer a partir das 20h30, também no Via Park.

Do total dos cofres públicos investidos em programações religiosas (R$ 784 mil), o valor de R$ 330 mil foi destinado para shows em Nova Andradina, Coronel Sapucaia e Aquidauana, que integram o evento "Marcha para Jesus 2026 no MS".

Em 22 de agosto, o município de Nova Andradina, com pouco mais de 50 mil habitantes, receberá a cantora Sued Silva. O evento está previsto para às 20h, no Centro de Eventos Professor José Antônio Zanqueta. A artista recebeu o valor de R$ 120 mil para a apresentação de 90 min, ou seja, 1h30min.

Na mesma data, em Aquidauana, município com pouco mais de 46 mil habitantes, o cantor David Quinlan receberá o mesmo valor de R$ 120 mil, para o show também de 1h30min. Sua apresentação está marcada para acontecer na conhecida por Avenida Pantaneta Arena Central, a partir das 20h.

Por fim, em Coronel Sapucaia, com 14,2 mil habitantes, quem participa do evento religioso na cidade é a cantora Soraya Moraes. A artista se apresenta no dia 29 de agosto, com show de 1h30min, pelo valor de R$ 90 mil.

Os seis shows que ocorrerão no Estado durante o mês de agosto serão financiados pelo Governo do Estado, dentro do Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Em todos as contratações o ordenador de despesas foi Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente do órgão estadual.

Eleições 2026

Conforme calendário divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em outubro ocorrem as eleições para os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados a nível estadual e federal, sendo no dia 04 de outubro o primeiro turno, e em 25 de outubro eventual segundo turno.

No Brasil, atos religiosos e políticos são constatementes associados um ao outros, porém a Lei nº 9.504/1997 proíbe que propagandas eleitorais, bem como pedidos de votos aconteçam dentro de templos e espaços religiosos.

A partir do dia 16 de agosto inicia-se oficialmente o período eleitoral, em que os candidatos passam a se apresentar para a população em programas de TV, mídias e internet. O esperado é que mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para realizar o direito do voto.