Adriane Lopes anuncia reajuste de 6,27% no salário dos professores

A prefeita Adriane Lopes anunciou nesta quarta-feira (7) os novos avanços no setor da educação em Campo Grande. As informações foram divulgadas por meio de um vídeo em suas redes sociais.

Entre as medidas que devem entrar em vigor a partir de junho, estão o reajuste de 6,27% no salário dos professores, o chamamento de 273 novos concursados e seguir com o projeto de climatização em escolas do município.

Além do salário dos professores, Adriane Lopes também citou em evento na última segunda-feira (5), sobre a possibilidade de um reajuste para os servidores municipais da Capital. Segundo ela, essa questão já está sendo estudada, e nos próximos dias haverá uma reunião com a comissão de secretários para definir o avanço dessa pauta.

Em abril a prefeita chegou a confirmar que a negociação do reajuste do salário dos servidores avançaria de acordo com a capacidade financeira do município.

Cabe ressaltar que, desde 2022 os funcionários da Prefeitura Municipal de Campo Grande não recebem reajuste linear, que é a reposição da inflação como está previsto na Constituição Federal. A data-base para essas negociações é maio, o que significa que elas devem se estender ao longo do mês para que o salário de junho já reflita o possível aumento na conta dos servidores.

O último reajuste foi de 10%, concedido na gestão de Marquinhos Trad (PDT), que é atual vereador de Campo Grande. Desde a posse de Adriane, o funcionalismo municipal não teve mais reajuste linear.

Climatização

No dia 7 de março, a Prefeitura Municipal publicou em edição extra do Diário Oficial, que as escolas municipais da capital devem receber ares-condicionados até o fim deste ano.

De acordo com a publicação, foi contratada uma empresa especializada para realizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado inverter tipo split e piso-teto, outros serviços como medição, verificação e descarte de equipamentos de janelas também estão inclusos no investimento total de R$ 6.159.043,90.

Essa instalação também será acompanhada do investimento de R$ 34,9 milhões na compra de kits de energia solar, o que será feito para reduzir a conta de energia, conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo o anúncio feito em 2023, as placas de solo terão capacidade de 2.637,61 quilowatts-pico (kWp), e a estimativa é de que em 25 anos essas placas ajudem a prefeitura a economizar R$ 182 milhões. Já as placas de telhado terão capacidade de 3.714,47 kWp, com previsão de economia de R$ 257 milhões em 25 anos.

Salário

Em meio às negociações salariais com os servidores municipais, que estão há três anos sem reajuste linear, foi sancionada no dia 24 de abril a lei que concede aumento escalonado nos vencimentos da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), da vice-prefeita Camila Nascimento, de secretários, dirigentes de autarquias e de aproximadamente 500 servidores que atualmente recebem o teto salarial do município. A sanção foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A proposta tramitou em regime de urgência na Câmara Municipal e foi aprovada com efeito retroativo a fevereiro deste ano, com apenas um voto contrário, dado pelo vereador e ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT). Segundo ele, a medida contempla uma parcela restrita do funcionalismo público, representando apenas 1,66% do total de servidores da Prefeitura, e beneficia majoritariamente quem já possui salários mais elevados.

Conforme estabelecido pela Lei nº 7.398/2025, o salário da prefeita, atualmente em R$ 21.263,62, será reajustado para R$ 26.943,05 ainda em 2025. No ano seguinte, o valor subirá para R$ 31.912,56 e, em 2027, alcançará R$ 35.462,22. A remuneração da vice-prefeita seguirá o mesmo escalonamento: passará para R$ 22.334,53 em abril deste ano, R$ 27.923,60 em fevereiro de 2026 e R$ 31.915,80 em fevereiro de 2027.

Secretários municipais e dirigentes de autarquias que ganhavam abaixo do teto também foram incluídos no reajuste. A partir de abril de 2025, seus salários passaram a ser de R$ 19.028,90. O valor será reajustado para R$ 25.511,95 em fevereiro de 2026 e, por fim, para R$ 30.142,70 no início de 2027, último ano da gestão Adriane Lopes.

A medida que já está em vigor desde a data da publicação, também impactou aproximadamente 500 servidores municipais que atingiram o teto remuneratório, entre eles:

Auditores fiscais;

Procuradores;

Profissionais da saúde

Diretores de escola.

Vale lembrar que, esses servidores estavam há mais de uma década sem reajuste salarial, tendo em vista que os salários são vinculados ao subsídio da prefeita.

**Colaborou Thamires Santana**

