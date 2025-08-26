Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESPECIAL 126 ANOS

Adriane Lopes: "Campo Grande em 2026 será uma cidade mais estruturada"

Prefeita fala sobre os projetos de infraestrutura para a Capital, a busca por investimentos para o futuro e o apoio do governo de MS

daiany albuquerque

daiany albuquerque

26/08/2025 - 07h00
Comemorando oito meses desde que assumiu a Prefeitura de Campo Grande, desta vez, após ter sido reeleita pela população, Adriane Lopes (PP) concedeu entrevista ao Correio do Estado para falar sobre as dificuldades que enfrentou no primeiro semestre, os projetos e as prioridades de sua gestão.

De acordo com a prefeita, no próximo ano, a Capital deverá ter um salto em qualidade de vida, com mais educação, melhor oferta de saúde, entre outros pontos de destaque.

“Quando a gente pensa em uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, é necessário atender todas as áreas. Campo Grande em 2026 será uma cidade mais estruturada, com melhor mobilidade urbana, mais segurança, educação de qualidade e saúde mais acessível”, declarou Adriane.

A gestora municipal também falou sobre política e a “dobradinha” que fará com o governador Eduardo Riedel, que se filiou ao Partido Progressistas.

Como avalia os primeiros meses deste mandato?

Assumi o mandato no dia 1º de janeiro implementando uma nova cultura administrativa. Iniciamos uma reforma administrativa profunda, redesenhando estruturas internas da prefeitura para torná-la mais eficiente, enxuta e técnica.

Colocamos os secretários nas ruas, reorganizamos processos, demos transparência e colocamos em prática uma gestão com foco em resultados. Tomamos medidas que eram necessárias para o funcionamento da máquina, tanto que muitas delas ainda estão em vigor ou em fase de implantação.

Chegamos ao mês de aniversário lançando um pacote de mais de R$ 250 milhões em obras e ações concretas em todas as regiões da cidade, fruto de parcerias com o governo do Estado, a Câmara Municipal e a bancada federal. Isso, logo no primeiro ano. 

Retomamos, concluímos e entregamos obras que ficaram décadas paralisadas. Veja o caso do CEU das Artes [Centro de Artes e Esportes Unificados], no Lageado, que conseguimos finalizar depois de 13 anos de abandono e que agora vai beneficiar toda aquela região, com projetos de cultura, esporte e lazer.

Fizemos a revitalização da [Avenida] Duque de Caxias, pavimentamos a [Avenida] Wilson Paes de Barros e estamos terminando de asfaltar o Nova Lima. Também estamos entregando a Emei [Escola Municipal de Educação Infantil] São Conrado e salas ampliadas na Emei Zacarias. 

São mais de 100 praças revitalizadas nas sete regiões da cidade. Também temos ações como o Todos em Ação e o Circuito Mais Saúde, que levam atendimento direto aos bairros, zerando filas, como nos exames de mamografia e preventivos.

Por tudo isso, a minha avaliação é muito positiva, mas também com o pé no chão, como sempre fizemos. Estamos entregando com coragem, responsabilidade e presença – e mostrando que é possível fazer diferente desde o primeiro dia.
 
Quais são os principais desafios enfrentados atualmente na gestão de Campo Grande?

O maior desafio é a parte administrativo-financeira, porque Campo Grande perdeu sua capacidade de investimento ao longo dos anos e herdamos uma gestão desestruturada. Estamos enfrentando erros cometidos ao longo de muitos anos em relação aos gastos públicos, obras paradas há décadas e recursos mal aplicados. 

Fizemos reavaliações contratuais, cortamos gastos onde era possível, priorizamos o que de fato traz impacto à população, sem comprometer os serviços prestados. Funciona como na casa da gente: quando a situação financeira aperta, é preciso rever tudo – da conta de luz ao supermercado. Com a prefeitura não é diferente.

Nossa gestão é técnica, responsável e implementamos um novo modelo, mais moderno, transparente e com foco em resultados. Reorganizar o financeiro e recuperar a capacidade de investimento da cidade continua sendo nosso maior desafio e também a base de tudo que estamos entregando.

Trabalhar dessa forma exige coragem, mas não temos medo de fazer o certo. Esse esforço está sendo recompensado: já realizamos grandes entregas e lançamentos, firmamos parcerias importantes e vamos continuar avançando com responsabilidade.

Quais as prioridades da prefeitura para os próximos três anos e meio de mandato? E quais obras serão importantes para contribuir para o futuro?

Nossa prioridade é consolidar Campo Grande como a capital da Rota Bioceânica e tornar a cidade um polo de desenvolvimento humano, tecnológico e sustentável. Vamos continuar investindo em infraestrutura, educação, mobilidade, inovação e inclusão social.

Obras como a Wilson Paes de Barros, que interliga oito bairros e melhora a mobilidade urbana, são exemplos de como pensar o futuro. Trabalho agora já pensando numa Campo Grande muitos anos à frente. 

Quando assumi, a Educação tinha prédios antigos e sem infraestrutura. Renovamos a frota, reformamos todas as 206 escolas, estamos instalando ar-condicionado e melhorando a infraestrutura sempre pensando no futuro.

Estamos preparando os nossos jovens para um novo tempo por meio da educação e da tecnologia. Levamos alunos da rede pública ao Parque Tecnológico para aprenderem sobre inteligência artificial, startups e novas profissões.

Estamos cada dia mais fortalecendo esta Campo Grande que respeita suas raízes e honra sua história, mas que se projeta para o futuro. Com planejamento, responsabilidade, parceria e inovação, não tenho dúvidas de que a cidade vai dar um salto nos próximos anos.

Como acredita que estará Campo Grande em 2026? O que espera ter contribuído na evolução da cidade?

Quando a gente pensa em uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, é necessário atender todas as áreas. Campo Grande em 2026 será uma cidade mais estruturada, com melhor mobilidade urbana, mais segurança, educação de qualidade e saúde mais acessível. 

Assim como neste ano, seguiremos acabando com as obras paradas, como as Emeis Nashville, Talismã e Serraville, perseguindo nossa meta de zerar a fila de vagas. Estaremos com frentes de infraestrutura a pleno vapor, fazendo asfalto e drenagem em bairros como Jardim Botafogo, Jerusalém e Itamaracá, implantando ciclovias em avenidas como a Nelly Martins, a Tamandaré, a Cônsul Assaf Trad, a Zulmira Borba e a Filinto Müller. Ou seja, as sete regiões de Campo Grande receberão melhorias em diversas áreas. 

Vamos seguir enfrentando os desafios com coragem, pés na rua, ouvindo a população e fazendo as entregas acontecerem. A mulher tem um olhar mais sensível, e isso gera mais resultados, tenho plena noção desta característica e de como reverter isso para a vida da nossa população. Meu compromisso é fazer o que precisa ser feito para melhorar e ampliar nossos serviços, com mais eficiência e pensando no coletivo, não no imediatismo.
 
Campo Grande se destaca como uma cidade bem arborizada, como aliar o desenvolvimento da cidade com a manutenção das árvores?

Para nós, essa pergunta vai além da arborização. Campo Grande é uma cidade que vive em harmonia com o meio ambiente, e essa é uma das nossas maiores riquezas, uma das principais características da nossa cidade. Estamos promovendo políticas públicas voltadas à preservação ambiental, incentivando o turismo sustentável e adotando práticas modernas, que resultaram pela sexta vez no reconhecimento como Cidade Árvore do Mundo.

Trabalhamos políticas públicas que preservam a natureza, temos equipes que cuidam dessa manutenção e incentivam o plantio, com entregas de mudas frutíferas, por exemplo. E, ao mesmo tempo, geram desenvolvimento.

Estamos buscando alternativas mais eficientes em várias áreas, inclusive no transporte coletivo, onde testamos recentemente veículo movido a gás natural e devemos avaliar os resultados em breve. Estamos buscando soluções sustentáveis que respeitem a vocação da nossa cidade. O desenvolvimento urbano e ambiental caminham juntos na nossa gestão.

De que maneira a senhora percebe a avaliação que a população faz da sua gestão?

O que a gente vê nas ruas é muito positivo. As pessoas nos param para conversar, para agradecer e até para cobrar, o que é natural e saudável. Olhamos nos olhos da população e trabalhamos com base na verdade.

Nossa gestão é feita com responsabilidade, coragem e presença, então, sinto que a população percebe isso. Claro que uma cidade de 1 milhão de habitantes enfrenta problemas. O que não podemos é deixar de enfrentá-los, mantendo este compromisso de encontrar soluções novas e eficientes para problemas antigos. É assim que fazemos a diferença, e o campo-grandense percebe isso.

Viemos de uma eleição difícil, mas vencemos com a verdade. O nosso foco é resolver essas demandas históricas da cidade, entregar obras que estavam paradas há décadas e transformar realidades. É isso que estamos fazendo todos os dias, e o feedback nas ruas nos mostra que ainda há muito por fazer, mas estamos no caminho.

A prefeitura tem feito muitos projetos em parceria com o governo do Estado. Agora que o governador faz parte do seu partido, espera que essas parcerias sejam intensificadas para ajudar Campo Grande?

Com certeza. Campo Grande já sofreu muito no passado pela falta de alinhamento entre o prefeito e o governador, e isso prejudicou muito o avanço da cidade. Hoje, a realidade é diferente. Desde o início da gestão, buscamos parceria com o governo do Estado e com todas as forças políticas que queiram ajudar nossa Capital.

Agora, com o governador Eduardo Riedel e a senadora Tereza Cristina no mesmo partido, esse alinhamento ficou ainda mais forte, e Campo Grande vai colher os frutos disso. 

É uma honra ter o governador do Estado no meu partido. Isso representa mais agilidade, mais investimentos em pontos estratégicos e mais entregas para Campo Grande. Nosso compromisso é com a cidade, e onde houver uma porta para bater em busca de recursos, eu estarei lá.

Adriane Barbosa Nogueira Lopes

Nascida em Grandes Rios, no Paraná, Adriane é formada em Direito e Teologia e pós-graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades. Casada com o deputado estadual Lidio Lopes, tem dois filhos: Matheus e Bruno. Assumiu a Prefeitura de Campo Grande em 4 de abril de 2022. Antes, foi vice-prefeita em duas gestões, de 2017 a 2022. Em 2024, foi reeleita por mais quatro anos.
 

Operação Fruto Envenado

Mulher de sertanejo brigava para Google desassociá-la de chefão do PCC

Jaqueline Amaral havia conseguido decisões judiciais para retirar associações com o ex-marido, Julinho Carambola, mas operação da PF bloqueou bens dela em Campo Grande e ainda jogou luz sobre período com o ex

25/08/2025 17h44

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal Redes sociais/reprodução

Continue Lendo...

A Operação Fruto Envenenado, desencadeada no dia 21 de agosto pela Polícia Federal em Campo Grande, foi um duro revés para a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, casada com o cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego.

É que Jaqueline já havia ganho, em primeira instância, ação judicial contra o Google e vários veículos de imprensa, para que retirassem do ar as reportagens que a associavam a seu ex-marido: Júlio César Guedes Moraes, o “Julinho Carambola”, um dos chefões do primeiro escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), que na hierarquia da organização criminosa está abaixo apenas de nomes como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.

Mais recentemente, os advogados de Jaqueline ingressaram com ação de execução contra o Google e mais empresas de comunicação, pedindo que o nome dela fosse “desindexado” do de Julinho Carambola, para evitar qualquer associação entre os dois.

O principal argumento da empresária é que ela não foi condenada em nenhum processo envolvendo o ex-marido e que tal associação, além de prejudicar seu cotidiano, também afetava o relacionamento com o cantor sertanejo, nacionalmente famoso em função da dupla.

Estava tudo indo bem, com a Justiça de Mato Grosso do Sul atendendo aos pedidos de Jaqueline, até que a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), desencadeou a Operação Fruto Envenenado.

O envolvimento entre Jaqueline e seu ex-marido, Julinho Carambola (atualmente preso no sistema penitenciário federal), foi o pivô desta operação. A Justiça bloqueou mais de R$ 2,7 milhões de suas contas e apreendeu dois carros de luxo ligados a ela: um na casa onde vive com o sertanejo, em um condomínio na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e outro na residência da mãe da empresária, na Vila Nhanhá, também na capital.

“As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos”, informou a Polícia Federal na ocasião. “Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos”, acrescentou a PF.

Jaqueline não foi presa, mas agora sabe que é alvo de uma investigação.

Na semana passada, logo após ter sido alvo da operação da PF, a defesa de Jaqueline afirmou que ela “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, visto que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

Seus defensores concluem: “A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco” de tornar Jaqueline alvo da operação.

Desvinculação

Em março último, o juiz Deni Luiz da la Riva atendeu ao pedido feito por Jaqueline para obrigar o Google a cumprir decisão judicial do ano passado, que determinava a desvinculação, nos serviços de busca, entre Jaqueline e Julinho Carambola. O processo principal tramitou em segredo de Justiça.

O juiz também reconheceu que o Google não havia obedecido por completo à decisão. A defesa da big tech apontou limitações técnicas nesse sentido e afirmou que ela não é provedora de conteúdo, e sim os veículos de comunicação.

Ainda assim, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 10 mil ao Google. Ainda não há ação de reparação de danos por parte de Jaqueline.

Passado

As reportagens que continuam no ar lembram o período em que Jaqueline esteve presa, ainda que por pouco tempo, em março de 2003. Na ocasião, o nome dela foi vinculado à execução do juiz-corregedor de Presidente Prudente (SP), Antônio José Machado Dias.

O caso, na época, gerou comoção nacional e foi o primeiro crime da facção, uma das maiores da América do Sul, contra uma autoridade constituída.

Com Jaqueline, havia material de membros do PCC, uma vez que na época ela mantinha um relacionamento com Julinho Carambola.

Interior

Mulher é detida após agredir e arremessar café quente em vereadora de MS

Caso aconteceu na manhã de hoje nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina

25/08/2025 17h05

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora FOTO: Jornal da Nova

Continue Lendo...

Uma mulher foi detida após agredir e arremessar café quente na vereadora, Gabriela Delgado (MDB), na manhã desta segunda-feira (25), nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a agressora tem, aproximadamente, 40 a 50  anos, e teria atacado a parlamentar de forma repentina, e não tinha qualquer relação com a vereadora. 

A mulher arremessou café quente contra a parlamentar e, em seguida, partiu para agressões físicas. Populares que presenciaram a cena intervieram para conter a situação. A Polícia Militar foi acionada, encaminhou a suspeita e registrou a ocorrência.

A vereadora sofreu lesões no rosto e no pescoço e ainda teve uma unha arrancada. Conforme relatos de conhecidos, a mulher responsável pelo ataque sofre de problemas psicológicos e teria apresentado um surto no momento da abordagem.

Gabriela Delgado foi amparada e deve passar por atendimento médico e exame de corpo de delito, após ser ouvida na Delegacia de Polícia. Até o momento, a Câmara Municipal de Nova Andradina não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

 

