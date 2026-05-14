Mais de mil candidatos farão concurso para promotor do MPMS neste domingo

Dados divulgados pelo Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (DOMPMS) apontam que 1.364 candidatos farão as provas do Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto do MPMS, neste domingo (17), em Campo Grande.
O número é 32% menor em relação ao mesmo certame realizado em 2025, quando 2.003 candidatos fizeram as provas.
O período de inscrições foi de 1° de abril a 3 de maio. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.
São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.
O salário é de R$ 33.988,99. O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).As fases do concurso são:
- prova preambular
- provas escritas
- avaliação psicotécnica
- investigação social sigilosa
- provas orais
- prova de títulos
- exame de sanidade física e mental
PROVA PREAMBULAR
A prova preambular ocorrerá neste domingo (17), às 8h, exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, em Campo Grande.
O portão será aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora no local de provas, ou seja, às 7h, portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, e documento original com foto.
A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.
O MPMS divulgou, no DOMPMS, o ensalamento dos candidatos da prova preambular. Confira aqui.
Não haverá segunda chamada para a Prova Preambular. O candidato poderá entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova.
REQUISITOS
De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:
- ser brasileiro
- ter concluído o curso de bacharelado em Direito
- estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
- estar em gozo dos direitos políticos
- ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
- não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
- contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
- gozar de boa saúde, física e mental
- entre outros
O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.