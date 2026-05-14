Mais de mil candidatos farão concurso para promotor do MPMS neste domingo

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Dados divulgados pelo Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (DOMPMS) apontam que 1.364 candidatos farão as provas do Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto do MPMS, neste domingo (17), em Campo Grande.

O número é 32% menor em relação ao mesmo certame realizado em 2025, quando 2.003 candidatos fizeram as provas.

O período de inscrições foi de 1° de abril a 3 de maio. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).As fases do concurso são:

prova preambular

provas escritas

avaliação psicotécnica

investigação social sigilosa

provas orais

prova de títulos

exame de sanidade física e mental

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular ocorrerá neste domingo (17), às 8h, exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, em Campo Grande.

O portão será aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora no local de provas, ou seja, às 7h, portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, e documento original com foto.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O MPMS divulgou, no DOMPMS, o ensalamento dos candidatos da prova preambular. Confira aqui .

Não haverá segunda chamada para a Prova Preambular. O candidato poderá entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

ser brasileiro

ter concluído o curso de bacharelado em Direito

estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais

estar em gozo dos direitos políticos

ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso

não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função

contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica

gozar de boa saúde, física e mental

entre outros