Adriane Lopes diz que não tem como prometer asfalto se não tiver rede de esgoto primeiro

Asfalto na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel foi levado por conta da força da água de enxurrada das chuvas - Marcelo Victor

Equipes da Prefeitura Municipal de Campo Grande seguem nas sete regiões da Capital acompanhando a força-tarefa de tapa-buracos, intensificada após as chuvas que ocorreram esta semana. Durante as vistorias, moradores apresentaram solicitações e acompanharam a execução dos serviços.

Na quinta-feira (26), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) esteve no Novo Século, com a presença da prefeita Adriane Lopes (PP). No bairro, a principal demanda das obras foi em relação ao asfalto.

Adriane Lopes explicou que a pavimentação depende da implantação da rede de esgoto, cujas obras só começarão em 2028, mesmo sendo antecipadas, inicialmente marcadas para o ano de 2034. “Não tem como prometer asfalto se não passar a rede de esgoto primeiro, então assim será”, esclarece a prefeita.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, detalhou como é feito o processo para tapar os buracos. “Primeiro é feita a frenagem do buraco, na sequência vem o reenquadramento – para deixá-lo com as bordas mais regulares -, e depois vem a massa asfáltica, então é um serviço feito de qualidade”, explica o titular da Sisep.

Já no bairro José Abrão, os pedidos incluíram poda de árvores, reforço na sinalização horizontal e fechamento de buracos, principalmente na linha de ônibus.

Na sexta-feira (27), a equipe da Prefeitura retornou ao local com a empresa responsável para garantir a execução dos serviços solicitados.

No Jardim Mansour, região próxima ao Rita Vieira, estão em andamento as obras de drenagem na Avenida Três Barras. Moradora da região há 13 anos, Ivete Nascimento ainda tem esperança na resolução das inundações em dias de chuvas intensas e aguarda por melhorias no bairro. “A gente vê que está havendo esforços, então a gente acredita que o problema de água descendo por aqui quando chove muito vai ser resolvido”.

As visitas também passaram pelas avenidas Coronel Antonino e Mascarenhas de Moraes, além do Monte Castelo e região Central.