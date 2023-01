Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, é exonerado

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), exonerou o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Antônio Freitas da Cruz.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (09) e foi a pedido do próprio secretário.

Em agenda, a prefeita informou que Max assumirá cargo no governo do estado, sob a gestão de Eduardo Riedel (PSD).

Max assumiu a secretaria em 2020, durante a gestão de Marquinhos Trad (PSD), quando Melissa Tamaciro pediu demissão da pasta.

Durante agenda, nesta manhã, Adriane Lopes afirmou que ainda não há um nome para assumir o cargo.

“Nós estamos avaliando ainda, o Max foi convidado para estar no Estado e nós acreditamos que seja um avanço para ele, profissionalmente, e desejamos todo o sucesso, mas agora nós estamos conversando para uma nova indicação”, informa a prefeita.

Além disso, durante coletiva de imprensa, Adriane Lopes conta que não existe previsão para anunciar o substituto de Max na pasta.

“Nós estamos avaliando, essa conversa foi no final da semana, no início das tratativas desse posicionamento dele. Nós respeitamos, desejamos muito sucesso para ele, mas ainda não temos um nome para indicação hoje”, finaliza.

Exonerações

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a chefa do executivo de Campo Grande, Adriane Lopes tem realizado uma série de exonerações em diferentes escalões da prefeitura. As exonerações em massa foram publicadas no dia 30 de dezembro de 2022, com exceção dos secretários de primeiro e nomes do segundo escalão.

Os servidores em cargo de comissão de direção, chefia e assessoramento foram demitidos, com validade a partir de 1° de janeiro deste ano. A conduta é de praxe no fim de ano, tanto pelas prefeituras quanto pelo governo do Estado.

No Poder Executivo municipal, foram preservados os que estão nas funções de secretário-adjunto, controlador-geral-adjunto, diretor-adjunto, diretor-executivo da Agência de Regulação dos Serviços Públicos, diretor-geral da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos e diretor-adjunto escolar.

Completaram a lista dos que permanecem: secretário de escola, servidores das unidades da Superintendência de Proteção Especial de Alta e Média Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, servidores em licença médica (na data da publicação do presente decreto) e as servidoras gestantes.

