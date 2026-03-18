Aeroporto de Campo Grande reforça estrutura para receber público na COP15

A operadora concluiu as primeiras entregas das obras de ampliação e modernização do terminal, entre elas uma nova sala de embarque doméstico remoto - Divulgação / Aena

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O Aeroporto Internacional de Campo Grande, administrado pela operadora Aena, está com a operação preparada para receber os participantes da 15ª Conferência das Partes (COP 15), da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS). O evento acontece em Campo Grande entre os dias 23 e 29 de março.

De acordo com a operadora aeroportuária, a expectativa é que, entre a chegada e o retorno dos participantes, o aeroporto tenha 229 operações e uma oferta de 42.344 assentos. Além disso, a Aena também promoverá o reforço das equipes operacionais e de atendimento nos horários de pico, para assegurar a agilidade e a eficiência no fluxo de autoridades, especialistas e demais passageiros da COP15.

No início de fevereiro, a gestão do aeroporto recebeu uma visita institucional com representantes do Governo Federal e órgãos reguladores para alinhamento operacional.

Segundo a Aena, as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foram seguidas rigorosamente para assegurar que a infraestrutura esteja alinhada aos padrões internacionais exigidos para o evento.

A operadora concluiu as primeiras entregas das obras de ampliação e modernização do terminal. Os passageiros já contam com uma nova sala de embarque doméstico remoto, com espaços mais amplos e novos sanitários, além de uma nova esteira de restituição de bagagens.

"O Aeroporto de Campo Grande está pronto para oferecer conforto e eficiência ao público da conferência. As melhorias inauguradas fazem parte do projeto de modernização que eleva nossa capacidade operacional e a qualidade dos serviços. Mais do que atender a um evento específico, essa entrega fortalece o aeroporto como uma porta de entrada estratégica na região", afirma Usiel Vieira, diretor do aeroporto de Campo Grande.

Obras futuras

A Aena ainda anunciou que haverão outras melhorias e que estas estão previstas para serem entregues nos próximos meses. Entre elas estão:

Ampliação do terminal de passageiros de 10.000 m² para 12.400 m²

Construção de novo pavimento no terminal

Instalação de três pontes de embarque

Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais

Aumento da capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior)

Check-in com 20 posições

Sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²

Infraestrutura para receber voos internacionais

COP15

Neste mês, entre os dias 23 e 29 de março, Campo Grande será palco da 5ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (COP15/CMS), da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento ocorre no Bosque Expo.

Entre os assuntos debatidos por especialistas, ambientalistas, representantes de entidades e governos internacionais estão:

combate à captura ilegal de animais,

planos de conservação para espécies ameaçadas,

proteção de corredores ecológicos usados em rotas migratórias,

impactos das mudanças climáticas e da perda de habitat na fauna silvestre, etc.

A CMS é um tratado ambiental das Nações Unidas, em vigor desde 1979, que promove a conservação de espécies migratórias, seus habitats e rotas em escala global.

A COP é a principal instância decisória da CMS, em que 132 países e a União Europeia se reúnem para definir as prioridades e o orçamento para tratar da conservação das espécies migratórias. O encontro ocorre a cada três anos.

Há uma série de resultados esperados para a COP15. Entre eles, está a avaliação das propostas de atualização dos Anexos I (de espécies ameaçadas de extinção) e II (com estado de conservação desfavorável) do tratado internacional.

É verificado ainda o progresso das Ações Concertadas, que são as ações coordenadas entre países para lidar com as ameaças às espécies migratórias, além de acordos regionais de conservação de espécies e declarações políticas de alto nível, que reafirmam o compromisso global com a conservação das espécies migratórias.

Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, maior operadora aeroportuária do mundo, responsável pela gestão de 80 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é líder no Brasil, onde administra 17 aeroportos em nove estados, respondendo por 20% da malha aérea nacional e pela operação de Congonhas, o segundo maior em embarques e desembarques.

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