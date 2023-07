Há 5 anos em MS, africano busca ajuda para trazer sua família ao Brasil

SAÚDE

Ao todo, o Estado tem 32 CAPS e o repasse será de R$ 414 milhões para MS e os demais estados

O Ministério da Saúde informou que ampliou o recuso destinado a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em todo o Brasil. No total, o orçamento do programa será de mais de R$ 200 milhões este ano, o que representa um aumento de 27%. Mato Grosso do Sul, assim como os demais estados e o Distrito Federal, receberá R$ 414 milhões durante um ano.

O Estado possui 32 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que são os locais de atendimento da população. Campo Grande é a cidade com mais CAPS habilitados, sendo um total de seis unidades, Corumbá tem três centros, Dourados e Ponta Porã possuem dois CAPS. Os demais municípios com atendimento habilitado são Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas, todos com um CAPS.

Segundo o ministério, o aumento visa o fortalecer a política de saúde mental, assegurar a dignidade, cuidado integral e humanizado das pessoas que precisam do serviço. No Brasil, são 2.855 CAPS e 870 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) habilitados, sendo que são 27 novos centros, 55 novos SRT, 159 leitos em hospitais gerais e quatro novas unidades de acolhimento para atender a população.

“Essa iniciativa faz parte da reconstrução da política de saúde mental e da retomada do fortalecimento da rede. Nos últimos seis anos, a RAPS teve um dos mais baixos crescimentos na série histórica desde 2001, com queda nos repasses para custeio e novas habilitações. Em todo mundo e no Brasil, a saúde mental passou a ser uma demanda cada vez maior para os sistemas de saúde, principalmente após a pandemia da Covid-19", disse o ministério em nota.