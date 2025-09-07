Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

lei

Advogados passam a ter atendimento prioritário nos órgãos públicos de Campo Grande

Profissionais deverão estar inscritos na OAB e no exercício de suas funções para usufruir da prioridade nos órgãos e entidades da administração pública

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/09/2025 - 16h31
Nova lei, aprovada na Câmara Municipal e sancionada pela prefeita Adriane Lopes (PP), garante atendimento prioritário a advogados nos órgãos públicos de Campo Grande. A lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na última sexta-feira (5).

Conforme a publicação, fica assegurado o atendimento prioritário aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), quando no exercício de suas funções, em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de Campo Grande.

A lei ainda esclarece que o atendimento prioritário será concedido ao advogado que se apresentar no exercício de suas funções, com o objetivo de praticar ato ou obter informação em favor de seu constituinte ou representado.

Para obter esta prioridade, o profissional deverá se identificar, mediante a apresentação da carteira de identidade profissional.

O advogado também deverá apresentar a correspondente procuração que lhe outorgue poderes para o ato pretendido, sendo admitida a procuração em formato físico ou digital. 

"A prioridade de atendimento será exercida de forma compatível com os princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, devendo respeitar as prioridades legalmente previstas para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com crianças de colo, nos termos da Lei Federal n. 10.048, de 8 de novembro de 2000", diz a legislação.

O Poder Executivo Municipal regulamentará a Lei no que for necessário para sua execução.

A prioridade já está em vigência, pois a lei entrou em vigor na data da publicação, com efeitos imediatos, independentemente da regulamentação, que ainda será feita.

Justificativa

Na Câmara, o projeto de lei foi de autoria do vereador Leinha (Avante), que afirmou, na ocasião da votação, que a lei não interfere nas prioridades já garantidas a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência ou crianças de colo, conforme determina a legislação federal.

O parlamentar destacou ainda que a medida não cria privilégios, mas busca dar agilidade e eficiência ao trabalho dos advogados, permitindo que atuem com rapidez na defesa dos direitos de seus clientes.

“Nosso objetivo é garantir que a advocacia possa cumprir sua função essencial sem burocracias desnecessárias, beneficiando diretamente o cidadão”, afirmou.

A proposta foi fundamentada na Constituição Federal, no Estatuto da Advocacia e em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a advocacia como atividade essencial à Justiça. Segundo o parlamentar, filas e longas esperas em repartições públicas comprometem a produtividade dos profissionais e, indiretamente, prejudicam aqueles que buscam seus serviços.

Cidades

Homem que executou desafeto e tentou matar policial é condenado a 24 anos

Acusado matou homem em via pública por vingança e atentou contra policial que passava pelo local no momento, em Campo Grande

07/09/2025 15h00

Julgamento foi realizado no dia 4 de setembro

Julgamento foi realizado no dia 4 de setembro FOTO: Divulgação TJMS

Eriton Amaral de Souza foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, por executar Matheus Pompeu Dias e tentar matar um policial que passava pelo local no momento. O crime aconteceu em março de 2024 e o julgamento foi realizado na última quinta-feira (4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Segundo consta na denúncia, no dia 21 de março de 2024, Eriton surpreendeu a vítima, que estava dentro de um carro, e efetuou vários tiros, no Jardim Montevideo, em frente a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul.

O assassinato teria sido motivado por vingança, devido a um suposto atentado da vítima em relação ao acusado. Ambos eram ex-presidiários e a desavença entre eles teria começado no período em que cumpriram pena.

No dia do crime, um policial à paisana passava pelo local no momento e abordou o acusado, que tentou fugir e foi perseguido. Durante a perseguição, o acusado atirou contra o policial, que não foi atingido.

No julgamento, o Ministério Público destacou os antecedentes criminais e a reincidência do réu como fatores a serem considerados na fixação da pena.

A defesa, por sua vez, sustentou teses de diminuição de pena por violenta emoção, legítima defesa putativa, exclusão de qualificadoras e absolvição em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo, alegando ausência de provas ou aplicação do princípio da consunção.  
 
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, confirmando a prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio simples, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. 

Ao fixar a pena, o juiz Carlos Alberto Garcete, que presidiu a sessão, aplicou o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, resultando na soma das penas.

Desta forma, o acusado foi condenado a 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.  

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

Polícia utilizou spray de pimenta para afastar os manifestantes, momento em que deputados e vereadores petistas estavam na linha de frente do protesto

07/09/2025 14h44

Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos

Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos Foto: Reprodução

Após o desfile cívico militar de 7 de setembro, é comum que manifestantes, seja de direita ou esquerda, se aglomerem para reinvidicar posicionamentos sobre a situação atual da cidade, Estado ou País. Desta vez, antes mesmo do Grito dos Excluídos se iniciar, uma confusão entre Polícia Militar e participantes marcou a manhã deste domingo (7), em Campo Grande.

Segurados por uma grade, os manifestantes tentavam passar para que o movimento começasse. No momento capturado em vídeo, é possível visualizar este imbróglio entre ambos os lados, quando, de repente, um dos policiais utiliza um spray de pimenta para conter e afastar um dos participantes. Assista:

 

 

Como é possível observar, vários políticos estavam na linha de frente e viram de perto a confusão acontecer, como Vander Loubet (PT), Zeca do PT, Pedro Kemp (PT), Tiago Botelho (PT), Luiza Ribeiro (PT) e Jean Ferreira (PT). Ao Correio do Estado, o vereador lamentou a atitude policial e afirmou ser uma estratégia do governador Eduardo Riedel para fugir dos protestos.

“O governador Eduardo Riedel mais uma vez utilizou sua polícia para reprimir com truculência um protesto pacífico, justamente para dar tempo de fugir e se esconder das demandas dos manifestantes. Estávamos na linha de frente do ato e presenciamos a desproporcionalidade com que a PM agiu, com o uso de spray de pimenta inclusive diretamente nos olhos de um manifestante, o que é proibido por lei”, disse o petista Jean Ferreira.

Em suas redes sociais, o deputado federal Vander Loubet também comentou sobre o ocorrido nesta manhã. “Tentaram nos barrar, mas somos resistentes e guerreiros! Juntos, estivemos lutando por um Brasil soberano e democrático”, disse.

Inclusive, nesta edição do Grito dos Excluídos, que teve como lema “Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos”, foram defendidas inúmeras pautas: reforma agrária; sem anistia para os envolvidos do 8 de janeiro; reforma administrativa; moradias dignas; fim da escala 6x1; taxação dos ricos; acesso ao gás de cozinha; e saída de Eduardo Riedel do governo de MS. Ao todo, 500 pessoas participaram da manifestação.

DESFILE

Data que marca a declaração de independência do Brasil, o 7 de setembro em Campo Grande não teve a presença da prefeita da Capital, porém, entre civis e militares, reuniu aproximadamente 15 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile, entre o público e os que desfilaram.

Diferente do desfile de 2024, que Adriane esteve presente apesar do calor intenso, como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande não viu a tradicional pira ser acessa neste ano.

Vale destacar que a ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver" e "não existe liberdade com direito violado"

Já a população presente na Cidade Morena fez questão de prestigiar o desfile de 07 de setembro na Capital, como no caso de Susy Martins, que apesar de não ser de Campo Grande aproveitou a data para levar as filhas no evento que acontece na região central. 

Com a expectativa de reunir 15 mil pessoas neste domingo,  o desfile de 07 de setembro em Campo Grande foi aberto pela Associação cidadania e e educação profissional Cidade dos Meninos, seguida por: Filhos de Jó; Demolay; Banda E.E Neide Sueli Costa Vieira; Escola Estadual 26 de agosto; Escola Cívico Militar Marçal de Souza; Escola Cívico Militar Prof. Alberto Dias, entre outros. 

Esse desfile de 2025 reúne ainda: 

  • 1000 alunos do colégio militar
  • 39 viaturas do exército brasileiro 
  • 1.100 militares do exército 
  • 247 militares da PM
  • 40 viaturas da PM
  • 200 alunos da escola cívico militar

*Colaborou Naiara Camargo e Leo Ribeiro

