Cidades

aumento extra

Agems atende pleito da Sanesul e água sofre tarifaço em 68 cidades

Aumento extra será de 22,1%, dividido em dois anos. A primeira parcela, de 14,6%, entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. O restante, de 7,52%, um ano depois

Neri Kaspary

Neri Kaspary

03/12/2025 - 14h15
Seis meses depois de contratar empresa de consultoria, sem licitação, por R$ 2 milhões, a Agência de Reulação de Mato Grosso do Sul (Agems) concedeu reajuste extra de 22,1% sobre as tarifas de água e esgoto aplicas atualmente pela Sanesul no 68 municípios nos quais atua no Estado. 

A primeira parte do aumento, de 14,60%, entra em vigor no dia 1º de janeiro do próximo ano. A segunda parcela, de 7,52%, vigora a partir do começo de janeiro do ano seguinte, 2027. 

Além deste aumento extraordinário, em julho do próximo ano ainda haverá o reajuste normal, que geralmente  repõe o índice da inflação. Em julho deste ano, por exemplo, as tarifas tiveram alta de 5,53%. 

Na publicação do diário oficial, a Agems não especifica os motivos que a levaram a acatar o pedido de reajuse extra feito pela Sanesul. Explica somente que o aumento extra faz parte da revisão tarifária que ocorre a cada cinco anos e que o aumento é necessário para manter o equilíbrio econômico  financeiro da estatal. 

Com o aumento, o valor do metro cúbico de água  para consumidores residenciais que consomem até dez mil litros por mês e pagam a tarifa normal sobe para R$ 6,70 na maior parte dos municípios atendidos pela Sanesul. O metro cúbico do esgoto para o mesmo tipo de faixa de consumo sobe para R$ 3,35. 

Em Campo Grande, a partir de janeiro do próximo ano, quando já estará em vigor o reajuste de 4,49%, estes valores serão de R$ 8,03 e R$ 5,62, respectivamente. O seja, a tarifa de água em Campo Grande será 5,6% maior. Porém, com o reajuste de julho do próximo ano e os 7,5% de janeiro do próximo ano que serão aplicados pela Sanesul, os moradores do interior do Estado passarão a pagar mais caro que os da Capital. 

Os estudos técnicos para embasar o tarifaço concedido à Saneul foram feitos pela Fundação Theodomiro Santiago, de Minas Gerais. A entidade recebeu R$ 2 milhões da Agems pela consultoria. 

O último reajuste extra aplicado pela Sanesul ocorreu em 2015, quando as tarifas subiram 21,7% e a previsão era de que vigorasse por apenas dois anos e depois disso as tarifas voltariam aos valores iniciais.

Porém, esse recuo nuca mais ocorreu e por conta disso a Sanesul é alvo de uma ação judicial que  exige a devolução de pelo menos R$ 594 milhões aos cerca de 650 mil  consumidores espalhados pelo Estado. 

O pedido de reembolso está sendo feito por meio de ação judicial movida pela Defensoria Pública e o Ministério Público, já deferida em primeira instância pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, de Campo Grande. 

Ele acatou o argumento de que não havia justificativa para o aumento e que ele deveria ter vigorado por apenas dois anos. Porém, está sendo cobrado até hoje. A Sanesul recorreu e o caso está em tramitação no Tribunal de Justiça. 

E em meio a esta disputa judicial, a Sanesul chegou a contratar, sem licitação, a empresa Setape Serviços Técnicos de Avaliações de Patrimônio, por R$ 5,8 milhões, para fazer uma nova avaliação do tamanho do seu patrimônio e com base nisso manter o aumento aplicado em 2015 e conseguir um novo aumento agora. 

LUCRO

Para o sindicalista Lázaro de Godoy, presidente do Sindágua, não existe motivo para um reajuste extra, pois a Sanesul fechou 2024 com lucro de quase R$ 100 milhões. Na comparação com o ano anterior, o lucro da Sanesul aumentou 31%, passando de R$ 69,1 milhões para R$ 90,5 milhões. Porém, é 74,2% menor que os R$ 350,7 milhões obtidos pela Águas Guariroba em Campo Grande em 2024. 

Os dados da Sanesul mostram que nos últimos quatro anos a empresa está literalmente patinando. Em 2021, primeiro ano da Parceria Público Privada (PPP) para conseguir investimentos na coleta e tratamento de esgoto, o lucro líquido foi de R$ 96,4 milhões. 

Quatro anos depois e com inflação acumulada da ordem de 25%, o lucro nominal da estatal que atende 68 cidades e 65 distritos do interior do Estado, é menor que naquele ano.
 

Gameleira

Governo lança licitação de mais de R$ 66 milhões para construção de três presídios

Construção de unidades prisionais de baixa complexidade já haviam sido anunciadas em 2023 pelo então ministro Flávio Dino

03/12/2025 11h02

Novos presídios serão construídos no Complexo da Gameleira

Novos presídios serão construídos no Complexo da Gameleira Foto: Arquivo / Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou três licitações, que somadas ultrapassam o valor de R$ 66 milhões, para construção de três novos presídios no Complexo da Gameleira.

Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

A primeira, no valor estimado de R$ 22.318.979,79 é para a construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira I.

A segunda é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira II, no valor estimado de R$ 21.442.461,34.

Já a terceira licitação é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira III, no valor de R$ 22.318.979,79. Todas as unidades são na Capital.

As licitações são na modalidade menor preço e a abertura das propostas será no dia 19 de dezembro deste ano.

O edital com os detalhes ainda não está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado.

Novos presídios

A ampliação do sistema penitenciário já estava prevista. Em agosto de 2023, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve em Mato Grosso do Sul para anunciar investimentos de mais de R$ 121 milhões para o fortalecimento da segurança pública do Estado.

Flávio Dino anunciou ainda a construção de quatro unidades prisionais de baixa complexidade, no valor de R$ 60 milhões.

Na ocasião, Dino participou do lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Campo Grande, em parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Dentro das ações, houve a entrega de oito viaturas exclusivas para o combate a violência contra a mulher e 69 viaturas para uso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que totalizam investimento de R$ 10.772.250,00.

Dezembro

Vestibular UFGD: gabarito preliminar da será divulgado dia 17

Convocação para as matrículas da primeira chamada está prevista para 14 de janeiro de 2026

03/12/2025 09h30

Divulgação/ UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulga no próximo dia 17 deste mês o resultado preliminar do Vestibular 2026, etapa do processo seletivo aguardada pelos mais de 6,8 mil candidatos que realizaram a prova em 19 de outubro. O resultado final do vestibular e a convocação para as matrículas da primeira chamada estão previstos para 14 de janeiro próximo. 

O cronograma previsto também inclui o período para recursos, que poderá ser acessado nos dias 18 e 19 de dezembro. O Boletim de Desempenho Individual, com a pontuação da redação e o total de acertos, ficará liberado ao candidato durante todo o processo.

No último dia 12 de novembro, o Centro de Seleção divulgou o gabarito definitivo e as respostas aos recursos sobre o gabarito preliminar.

As matrículas serão realizadas pela Pró-reitoria de ensino e graduação (Prograd), com editais e cronogramas próprios, seguindo a ordem de desempenho e o número de vagas disponíveis em ampla concorrência e cotas sociais

Inicialmente, serão chamados os candidatos que escolheram o curso como 1ª opção, e aqueles que selecionaram como 2ª opção serão convocados apenas se restarem vagas. A lista de documentos pode ser consultada em edital. 

O Vestibular 2026 oferece 984 vagas em 35 cursos presenciais e gratuitos, com provas aplicadas nas cidades de Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

