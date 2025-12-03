Agems atende pleito da Sanesul e água sofre tarifaço em 68 cidades

Com os reajuses extras, metro cúbico da água nas cidades do interior ficará mais caro que em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Seis meses depois de contratar empresa de consultoria, sem licitação, por R$ 2 milhões, a Agência de Reulação de Mato Grosso do Sul (Agems) concedeu reajuste extra de 22,1% sobre as tarifas de água e esgoto aplicas atualmente pela Sanesul no 68 municípios nos quais atua no Estado.

A primeira parte do aumento, de 14,60%, entra em vigor no dia 1º de janeiro do próximo ano. A segunda parcela, de 7,52%, vigora a partir do começo de janeiro do ano seguinte, 2027.

Além deste aumento extraordinário, em julho do próximo ano ainda haverá o reajuste normal, que geralmente repõe o índice da inflação. Em julho deste ano, por exemplo, as tarifas tiveram alta de 5,53%.

Na publicação do diário oficial, a Agems não especifica os motivos que a levaram a acatar o pedido de reajuse extra feito pela Sanesul. Explica somente que o aumento extra faz parte da revisão tarifária que ocorre a cada cinco anos e que o aumento é necessário para manter o equilíbrio econômico financeiro da estatal.

Com o aumento, o valor do metro cúbico de água para consumidores residenciais que consomem até dez mil litros por mês e pagam a tarifa normal sobe para R$ 6,70 na maior parte dos municípios atendidos pela Sanesul. O metro cúbico do esgoto para o mesmo tipo de faixa de consumo sobe para R$ 3,35.

Em Campo Grande, a partir de janeiro do próximo ano, quando já estará em vigor o reajuste de 4,49%, estes valores serão de R$ 8,03 e R$ 5,62, respectivamente. O seja, a tarifa de água em Campo Grande será 5,6% maior. Porém, com o reajuste de julho do próximo ano e os 7,5% de janeiro do próximo ano que serão aplicados pela Sanesul, os moradores do interior do Estado passarão a pagar mais caro que os da Capital.

Os estudos técnicos para embasar o tarifaço concedido à Saneul foram feitos pela Fundação Theodomiro Santiago, de Minas Gerais. A entidade recebeu R$ 2 milhões da Agems pela consultoria.

O último reajuste extra aplicado pela Sanesul ocorreu em 2015, quando as tarifas subiram 21,7% e a previsão era de que vigorasse por apenas dois anos e depois disso as tarifas voltariam aos valores iniciais.

Porém, esse recuo nuca mais ocorreu e por conta disso a Sanesul é alvo de uma ação judicial que exige a devolução de pelo menos R$ 594 milhões aos cerca de 650 mil consumidores espalhados pelo Estado.

O pedido de reembolso está sendo feito por meio de ação judicial movida pela Defensoria Pública e o Ministério Público, já deferida em primeira instância pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, de Campo Grande.

Ele acatou o argumento de que não havia justificativa para o aumento e que ele deveria ter vigorado por apenas dois anos. Porém, está sendo cobrado até hoje. A Sanesul recorreu e o caso está em tramitação no Tribunal de Justiça.

E em meio a esta disputa judicial, a Sanesul chegou a contratar, sem licitação, a empresa Setape Serviços Técnicos de Avaliações de Patrimônio, por R$ 5,8 milhões, para fazer uma nova avaliação do tamanho do seu patrimônio e com base nisso manter o aumento aplicado em 2015 e conseguir um novo aumento agora.

LUCRO

Para o sindicalista Lázaro de Godoy, presidente do Sindágua, não existe motivo para um reajuste extra, pois a Sanesul fechou 2024 com lucro de quase R$ 100 milhões. Na comparação com o ano anterior, o lucro da Sanesul aumentou 31%, passando de R$ 69,1 milhões para R$ 90,5 milhões. Porém, é 74,2% menor que os R$ 350,7 milhões obtidos pela Águas Guariroba em Campo Grande em 2024.

Os dados da Sanesul mostram que nos últimos quatro anos a empresa está literalmente patinando. Em 2021, primeiro ano da Parceria Público Privada (PPP) para conseguir investimentos na coleta e tratamento de esgoto, o lucro líquido foi de R$ 96,4 milhões.

Quatro anos depois e com inflação acumulada da ordem de 25%, o lucro nominal da estatal que atende 68 cidades e 65 distritos do interior do Estado, é menor que naquele ano.

