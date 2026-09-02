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Agepen transfere internos após vídeo mostrar festa do PCC na Máxima

Operação Nêmesis foi deflagrada após gravação de comemoração dentro do presídio

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/09/2026 - 12h30
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A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) iniciou a transferência de presos identificados como participantes de uma comemoração com referências ao Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande. A movimentação ocorre após a circulação de um vídeo gravado no interior da unidade e integra a Operação Nêmesis, iniciada nesta terça-feira (1) e que prossegue nesta quarta-feira (2).

Nas imagens que motivaram a ação, detentos aparecem reunidos durante uma comemoração em alusão ao aniversário de 33 anos da facção criminosa. Um dos presos faz discurso, sobre uma mesa, aparecem diversas porções de uma substância branca, semenlhante à cocaína, organizadas em fileiras.

A partir da identificação dos envolvidos, a Polícia Penal determinou transferências conforme os critérios de segurança adotados para cada interno. A Agepen não informou quantos presos foram retirados da Máxima nem para quais unidades eles foram encaminhados.

Segundo a Agepen, manifestações coletivas de apoio ou alusão a organizações criminosas dentro de estabelecimentos penais podem configurar falta disciplinar grave, conforme a Lei de Execução Penal. Dependendo dos elementos reunidos durante a investigação, os envolvidos também poderão sofrer outras consequências no cumprimento da pena.

A Operação Nêmesis reúne policiais penais de Mato Grosso do Sul e integrantes da Força Penal Nacional (FPN), coordenada pela Polícia Penal Federal. Participam ainda equipes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP) e servidores da própria unidade.

A ação inclui revistas gerais, fiscalização de celas e demais dependências, identificação de irregularidades e adoção de medidas para dificultar a atuação de organizações criminosas de dentro dos presídios.

Paralelamente às buscas dentro das unidades, as forças de segurança intensificaram o combate ao uso de drones para transportar drogas, celulares e outros objetos proibidos para dentro dos presídios.

Após a operação, foi suspensa a entrega de pertences aos detentos.

 

 

Desde 25 de agosto, policiais penais estaduais e integrantes da Força Penal Nacional atuam no monitoramento de aeronaves remotamente pilotadas nas unidades prisionais de Campo Grande e Dourados.

Nesse período, foram apreendidos dois drones, 14 aparelhos celulares, cinco carregadores e um rolo de linha reforçada utilizado para acoplar cargas às aeronaves. As equipes também recolheram aproximadamente 1,7 quilo de substância com características de maconha e cerca de 250 gramas de material semelhante à cocaína.

Segundo a administração penitenciária, diversas tentativas de lançamento de materiais ilícitos foram derrubadas durante as ações.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, afirmou que a operação integra as medidas permanentes de enfrentamento às organizações criminosas e de combate à entrada de materiais proibidos nos estabelecimentos penais.

“A Operação Nêmesis faz parte do trabalho permanente da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul no enfrentamento ao crime organizado e no combate à entrada de ilícitos nas unidades prisionais”, declarou.

Já o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, destacou que a integração entre as forças estaduais e federais busca ampliar a capacidade de prevenção e resposta dentro do sistema penitenciário.

A Operação Nêmesis permanece em andamento na Máxima de Campo Grande.

 

MATO GROSSO DO SUL

Sem licitação, SED deve gastar R$2,6 milhões para empresa imprimir material didático

Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul anunciou dispensa de licitação e montante de quase 2,7 milhões de reais com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano

02/09/2026 12h02

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Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem

Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (02 de setembro) do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) anunciou hoje a dispensa de licitação e o desprendimento de quase R$2,7 milhões em busca de uma empresa para imprimir material didático com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano.

O texto oficial, assinado pelo secretário de Estado de Educação do MS, Hélio Queiroz Daher, ratifica a chamada "inexigibilidade de licitação", ou seja, a dispensa de um certame e disputa entre empresas para uma posterior contratação. 

Essa ação tem por objetivo contratar serviços técnicos especializados para apoio à reprodução e material didático suplementar do conhecido Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). 

Entenda

O texto esclarece que o foco desse empenho para apoio à reprodução de material didático é a recomposição da aprendizagem que, diferente do reforço, é responsável por reorganizar o currículo e usar diversas avaliações diagnósticas e metodologias. 

Aqui cabe explicar que essa dita "recomposição" ganhou mais força no período pós-pandemia, sendo consolidada como política pública através do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, instituído pelo Decreto nº 12.391/2025 que, segundo o Ministério da Educação (MEC), dá apoio técnico e financeiro para municípios desenvolvam programas para atender estudantes com defasagem na aprendizagem escolar. 

Essa dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 para essa finalidade. 

Como bem cita o MEC no Pacto Nacional, o desafio de oferecer educação de qualidade é histórico, porém teve um agravamento significativo com a crise sanitária da Covid-19. Nesse sentido, o CNCA direciona os esforços do MEC para alfabetizar na idade certa e recompor a alfabetização nos anos iniciais.

Conforme o MEC, isso se dá através de: 

  • organização de um regime de colaboração e corresponsabilização entre a União, os estados e os municípios;
  • metas pactuadas de resultado de alfabetização com monitoramento e acompanhamento;
  • estratégias de apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas;
  • oferta de materiais didáticos complementares para estudantes e de materiais pedagógicos para professores;
  • sistemas de avaliação da alfabetização; estratégias formativas e orientações curriculares.

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PREVISÃO DE ABERTURA

Morenão deve receber jogos a partir de janeiro de 2027

O gestor do estádio afirma que grandes jogos podem ocorrer após a conclusão das obras e que o governador Eduardo Riedel (PP) conversa com empresários para fazer uma Parceria Pública-Privada

02/09/2026 12h00

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Em Campo Grande, presidente da CBF, Samir Xaud, visita a reforma no gramado do Morenão

Em Campo Grande, presidente da CBF, Samir Xaud, visita a reforma no gramado do Morenão Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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O Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, deve receber jogos com público a partir de janeiro de 2027, segundo o gestor André Chita. A previsão aconteceu na manhã desta terça-feira (1°), durante a visita do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, à reforma do gramado, que é financiado pela CBF em parceria com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Em Campo Grande, presidente da CBF, Samir Xaud, visita a reforma no gramado do Morenão
André Chita, gestor do Estádio Universitário Pedro Pedrossian / Foto: Marcelo Vitor

Desde a concessão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ao Governo do Estado, houve a desocupação de todo o estádio, por parte da universidade. Há cerca de dois meses ocorre a reforma no gramado, segundo André. O projeto de revitalização prevê investimentos de R$ 16,7 milhões em obras estruturais, além de recursos específicos da CBF para a recuperação completa do gramado.

"Foram retirados praticamente 60 caminhões de terra, de grama. Já está concluído o aspecto da irrigação, foi testada, totalmente computadorizada, eletrônica, e agora está na fase do nivelamento com caminhões de areia. Praticamente 60 caminhões vão ser colocados, e posteriormente o plantio da grama. Sobre a parte cronológica, está bacana, está legal, o Governo de Estado, através da Secretaria de Obras, da Agesul, já vai começar a parte estrutural, a parte de implementação das arquibancadas, cabines da imprensa, acessibilidade e tudo isso já está no plano de trabalho e cremos que em janeiro a gente já possa estar atendendo o público com grandes eventos aqui", disse o André Chita.  

Sobre receber grandes jogos após a conclusão das obras no estádio, André afirmou que o governador Eduardo Riedel (PP) conversa com empresários para fazer uma Parceria Pública-Privada (PPP).

"Nosso governador, Eduardo Riedel, já está em tratativa de um segmento que é a EPE, o Escritório de Parcerias Estratégicas, já estamos tendo a visitação de grandes empresários para fazer uma possível PPP. Semana passada, nós tivemos uma visita de várias pessoas desse segmento, até eu brinquei em uma das reuniões. Daqui a pouco, eu creio que em dois ou três anos, a gente vai ter uma arena aqui que até jogo de futebol vai ter, vai ser a cereja do bolo".

Segundo o gestor, o objetivo é manter o Morenão com uma parceria pública-privada. O gramado passa por ajustes, financiados pela CBF após uma parceria com a federação, e a despesa total gira em torno de R$ 1,8 milhão. O restante das obras, que está previsto em torno de R$ 16,7 milhões, será custeado pelo Governo do Estado.

O que será revitalizado

O projeto prevê uma modernização completa da estrutura do Morenão. Entre as intervenções programadas estão a adequação dos acessos, das rotas de fuga e das rampas para atender às normas de segurança e acessibilidade, além do fechamento dos fossos, da instalação de guarda-corpos, corrimãos, barras antiesmagamento e novos portões.

Também fazem parte do pacote de obras a modernização da rede elétrica, a implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, a instalação de novos refletores, a construção de um sistema de irrigação de última geração e a substituição integral do gramado.

As intervenções ainda incluem a reforma da pista de atletismo e melhorias no sistema de drenagem, consideradas essenciais para que o estádio volte a receber partidas oficiais e grandes eventos a partir de 2027.

Lembranças

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, relembrou o dia que um suposto disco voador apareceu no estádio durante o jogo entre Operário e Vasco, o qual o time sul-mato-grossense venceu por 2 a 0, em 1982.

"O Operário e Comercial eram os grandes representantes dessa disputa aqui na região de Campo Grande. E o que nos traz lembranças de uma forma muito ilustrada, mas assim, até muito descontraída, a questão do disco voador aqui. Essas histórias o torcedor presenciou. Essas histórias fazem com que o torcedor relembre desse momento que é recente e não é tão distante e que com certeza tem uma geração que está na expectativa de voltar para o estádio, tendo condições físicas como a CBF está colocando junto com a federação e com a etapa do Governo do Estado numa sequência posterior".

Sobre o Centro de Desenvolvimento do Futebol (CD) no Estado, Petrallás disse que esta é uma continuidade da condição que Samir Xaud tem na presidência da CBF.

"O CD é um legado da Copa de 2014 nos estados que não tiveram a contemplação de arenas, isso precisa ficar esclarecido para opinião pública, mas a determinação desse presidente, Samir, diferente, de uma forma muito competente, jovem, mas buscando justamente dar condição nos estados que mais têm necessidade de fomentar, principalmente a categoria de base. Esse CD vai ter uma exclusividade com olhares para esses jovens jogadores que no futuro vão trazer o palco de volta, como eu coloquei".

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