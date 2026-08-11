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Agesul amplia em 19% contrato de pavimentação e chega a quase R$ 20 milhões em MS

Acréscimo foi de R$ 3,19 milhões ao contrato firmado com a Zion Prime para execução de pavimentação asfáltica e drenagem em bairros do município

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

11/08/2026 - 09h00
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Um contrato para execução de obras de infraestrutura urbana em Rio Verde de Mato Grosso terá acréscimo de R$ 3,19 milhões após aditivo firmado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Com a alteração, o valor da contratação passa de R$ 16,65 milhões para R$ 19,85 milhões, aumento de aproximadamente 19,2%.

O extrato do primeiro termo aditivo foi publicado nesta terça-feira (11) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. O contrato foi firmado com a empresa Zion Prime Obras e Pavimentação Ltda. e prevê a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros de Rio Verde.

Conforme o documento, o acréscimo de R$ 3.192.313,23 ocorreu "em razão da reprogramação da planilha da obra". Antes do aditivo, o contrato estava em R$ 16.657.834,45. Agora, o custo previsto chega a 19.850.147,68.

Para custear a alteração, o governo estadual indica no extrato que a despesa está classificada na natureza, destinada a obras e instalações.

O termo aditivo foi assinado no domingo (10) pelo ordenador de despesas, Gil Marcio Franco, e por Cleiton Nonato Correia, representante da empresa.

Segundo a publicação oficial, a alteração contratual está amparada nos artigos 124, inciso I, alínea “a”, e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O artigo 124 permite alterações contratuais promovidas pela Administração quando houver necessidade de modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

Com o acréscimo, cada R$ 100 previstos no valor anterior do contrato passaram a representar aproximadamente R$ 119,16 após a reprogramação.

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NOVA TENTATIVA

Prefeitura reabre licitação para centro esportivo no Jacques da Luz

Em janeiro deste ano, o certame terminou sem nenhuma empresa interessada no projeto

11/08/2026 11h20

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Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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A Prefeitura de Campo Grande reabriu uma licitação para contratar uma empresa especializada para construção do novo centro esportivo no Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III. 

A solicitação foi feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A licitação será realizada em item único e será escolhida a empresa que oferecer o menor preço. O valor total para a licitação é de R$ 1.461.314,09.

Esta é a segunda vez que o Executivo abre este processo de licitação no ano. No dia 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande tornou pública a concorrência eletrônica para empresas interessadas nas obras de construção do novo centro esportivo. Naquele momento, a licitação era no valor de R$ 1,388 milhão.

Porém, no dia 12 de janeiro, quando o prazo foi encerrado, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos comunicou, através da publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado do certame e declarou como deserto, ou seja, nenhuma empresa apresentou proposta.

Projeto

O projeto básico do Centro Esportivo Comunitário compreende uma área total de 3.000,00 m² no Parque Jacques da Luz. A obra incluirá os seguintes equipamentos e estruturas:

  • campo de futebol society, com gramado sintético e fechamento com alambrado;
  • meia quadra de basquete, com piso em concreto polido e demarcação esportiva;
  • playground (parque infantil) com brinquedos seguros e estrutura adequada para diferentes faixas etárias;
  • pista de caminhada com piso apropriado e sinalização;
  • área de jardim e paisagismo, para integração ambiental e estética do espaço.
Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

As empresas interessadas podem enviar suas propostas até às 07h44min (horário de MS) do dia 27 de agosto. O edital da licitação traz todas as informações de documentação e requisitos para contratação.

Empregos

Funtrab passa a operar em novos dias nas unidades de Rede Fácil

Unidades do Bosques do Ipês e do Aero Rancho mudam dias e horários de atuação

11/08/2026 11h00

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FOTO: Divulgação/Funtrab

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A Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que a partir da próxima segunda-feira , dia 17, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, passará a atuar em novos dias e horários nas unidades da Rede Fácil. 

Na unidade do Shopping Bosques dos Ipês, o novo atendimento acontecerá de terça a quinta-feira. Atuando em dois períodos, na parte da manhã das 10h às 12h30, já na parte da tarde das 13h às 17h. 

Outra unidade situada no bairro do Aero Rancho, os serviços acontecerão de segunda a quarta-feira, porém em horários diferentes da unidade do Bosque, sendo no período matutino das 8h às 12h, e no vespertino das 13h às 16h30.

Os novos dias de operação passam a valer a partir do dia 17 de agosto e quem está na busca de novos empregos deve ficar atento caso necessitem de atendimento presencial nas unidades.

Além do atendimento presencial, o candidato que busca novas oportunidades de emprego, pode receber informações ou atendimento online, entrando em contato com a Funtrab via WhatsApp. 

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