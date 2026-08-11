Cantora paraguaia embolsa R$ 400 mil do Governo de Mato Grosso do Sul para shows

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Com R$ 320 mil no bolso por quatro shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a cantora paraguaia Fiorella Noemy, de 16 anos, embolsará mais R$ 80 mil para uma nova apresentação no Estado. A artista mirim será atração na 33ª edição da Expoac, em Caraapó.

Divulgado no Diário Oficial (DOE) desta terça-feira (11), a publicação anuncia a contratação do show musical para daqui três dias, na sexta-feira (14) pelo Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, contratado pela Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

O curioso na contratação da artista é que anteriormente, como noticiado em matéria do Correio do Estado, o show em outros eventos espalhados por MS eram com a duração de 2 horas pelo valor de R$ 80 mil. Porém, para o show da próxima sexta-feira, o valor se manteve o mesmo, mas com meia hora a menos de apresentação.

Durante o ano, a cantora sertaneja se apresentou em Jardim, no dia 25 de abril, na 21ª ExpoJardim; em Bela Vista, no Arraiá da Fronteira, no dia 05 de junho; em Santa Rita do Pardo, no dia 4 de julho durante o 5º Junipardo e o mais recente em Miranda, no dia 18 de julho na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR2026).

Ao todo, a cantora já faturou R$ 320 mil, sendo todos financiados pela administração pública no Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, tratado como investimento do Estado na música sertaneja.

Agora, a cantora embolsa mais R$ 80 mil, totalizando R$ 400 mil recebido apenas dos cofres públicos de MS, devido ao próximo show que realizará em Caraapó ao final desta semana.

Além dos registrados no Diário Oficial, Fiorella teve shows em Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju durante 2026, em que não aparecem em nenhuma publicação.

Até o momento não está confirmado novos shows da artistas financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda e sites onlines de venda de ingressos aparecem eventos no Estado para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.