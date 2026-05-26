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Agesul conclui anúncios e licitações do tapa-buraco somam R$ 2,1 bilhões

Publicação dos últimos nove lotes eleva pacote de manutenção das rodovias estaduais para mais de R$ 2 bilhões; contratos terão validade de três anos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

26/05/2026 - 11h00
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Com a publicação dos últimos nove lotes previstos pelo governo estadual, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu a abertura das licitações para manutenção e conservação das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Somados, os contratos chegam a aproximadamente R$ 2,1 bilhões em valores estimados.

Os novos editais foram divulgados no Diário Oficial desta terça-feira (26) e contemplam as regiões Norte, Oeste, Pantanal e Sudoeste do Estado. Apenas os nove lotes lançados agora representam cerca de R$ 1 bilhão em investimentos.

As concorrências eletrônicas de números 061/2026 e 062/2026 preveem serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo recuperação de pistas e conservação de estradas estaduais.

Na concorrência 061/2026, foram incluídos os lotes 11, 12, 13 e 14, todos da região Sudoeste. Os valores variam entre R$ 73,1 milhões e R$ 96 milhões.

Já a concorrência 062/2026 reúne os lotes 5, 15, 16, 17 e 18, abrangendo as regiões Norte, Oeste e Pantanal. O maior valor estimado é o do lote 5, na região Norte, com R$ 188 milhões.

As sessões de abertura das propostas estão marcadas para o dia 15 de junho, por meio do sistema eletrônico do governo estadual. Os contratos serão firmados pelo regime de empreitada por preço unitário e terão validade de três anos.

Outros lotes

Antes da publicação desta terça-feira, a Agesul já havia lançado outros nove lotes, que somavam pouco mais de R$ 1,1 bilhão. Entre eles estavam contratos para as regiões Centro, Leste, Nordeste e Sul do Estado.

O pacote começou a ser divulgado na última semana. Inicialmente, quatro lotes totalizaram R$ 446,7 milhões. Dias depois, outros três editais acrescentaram cerca de R$ 302 milhões. Na sequência, os lotes 9 e 10, destinados à região Sul, elevaram o montante para mais de R$ 1 bilhão antes mesmo da divulgação final.

Ao todo, os 18 lotes lançados pela Agesul incluem serviços em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, com foco na manutenção contínua das rodovias asfaltadas e não pavimentadas.

A nova rodada de licitações ocorre semanas após a operação “Buracos Sem Fim”, conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que resultou na prisão do engenheiro Rudi Fiorese. Ele deixou o comando da Agesul no dia 12 de maio e é investigado por suspeitas de fraudes em contratos de tapa-buracos relacionados ao período em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Obras de Campo Grande.

Antes da operação, Fiorese havia autorizado a renovação de contratos antigos de manutenção rodoviária com a construtora Rial. Um dos aditivos garantiu aproximadamente R$ 9,9 milhões para conservação de estradas na regional de Camapuã, enquanto outro previa R$ 11,5 milhões para manutenção na região de Três Lagoas.

Os contratos antigos vinham sendo prorrogados sucessivamente e agora devem ser substituídos pelos novos contratos licitados pela Agesul.

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Declaração de IR

MS ainda têm 160 mil contribuintes que não declararam o Imposto de Renda

A expectativa é de receber 650 mil declarações até o final do prazo

26/05/2026 10h45

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Arquivo/Agência Brasil

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O prazo para declarar o Imposto de Renda de 2026 está se aproximando do final e à poucos dias de expirar o Estado ainda espera receber 160 mil declarações para atingir a meta de 650 mil. 

A data limite para apresentar a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, se encerra na próxima sexta-feira (29) e para atingir a meta a Receita Federal espera receber cerca de 24 mil declarações por dia. 

Até o presente momento já foram recebidas 490 mil declarações e de ontem para hoje foram transmitidos 23.281 documentos, sendo o dia que mais obteve declarações, superando os 21.621 entregues no dia 23 de março, data de início do período.  

A princípio a tendência é de que este número aumente durante a semana para que possa atingir a marca esperada. 

De acordo com a assessoria da Receita Federal de Campo Grande, para atingir a meta esperada é necessário contar com a responsabilidade do contribuinte, que tem que se atentar ao prazo para não ficar em débito com a receita. 

Ainda segundo a assessoria, o número de declarações recebidas até o presente momento é similar ao do ano passado, mostrando que a população tem se atentado ao prazo. 
 

imposto de renda

Restituição no 1º lote ou parcelamento do IR a pagar são péssimo negócio

Receita Federal paga e cobra juros com base na taxa Selic, que está em 14,5% ao ano. A poupança, por exemplo, rende a metade disso.

26/05/2026 10h25

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Neste ano, cerca de 650 mil contribuintes de MS devem fazer a declaração. Destes, em torno de 130 mil terão de pagar imposto

Neste ano, cerca de 650 mil contribuintes de MS devem fazer a declaração. Destes, em torno de 130 mil terão de pagar imposto

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Parcelar o pagamento do Imposto de Renda no máximo de parcelas possível (8) e estar incluído no primeiro lote de restituição normalmente são motivos de satisfação dos contribuintes. Porém, a matemática comprova que normalmente as duas situações são péssimos negócios.

A explicação é simples: a Receita Federal cobra e paga juros superiores ao da grande maioria das aplicações financeiras. O índice de correção dos valores a receber ou a pagar é a taxa Selic, que atualmente está em 14,5% ao ano. Além disso, ainda é acrescida a taxa de 1% a partir da segunda parcela, no caso daqueles que precisam pagar imposto após a entrega da declaração. 

Para efeito de comparação, o contribuinte que tem alguma reserva na poupança recebe menos de 0,7% ao mês de correção. E, se este contribuinte parcelar seu IR, vai estar pagando mais que o dobro desta taxa para a Receita Federal. Até mesmo se esta reserva estiver aplicada em LCI, por exemplo, o rendimento ainda é inferior ao da taxa cobrada pela Receita. 

E estes índices ajudam a explicar por que a Receita Federal vai fazer a maior restituição do Imposto de Renda (IR) da história logo no primeiro lote, no dia 29 deste mês. Serão R$ 16 bilhões distribuídos aos 8.749.992 contribuintes. Deste montante, serão  R$ 272 milhões para 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul. 

Esta primeira remessa representa 40% das restituições previstas para serem pagas em 2026, tanto em valores quanto em número de contribuintes. Com isso, a Receita fica livre do pagamento de juros sobre este montante. Dos R$ 16 bilhões desse primeiro lote, R$ 8,64 bilhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Se estes 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul esperassem um mês para receber, os R$ 272 milhões já teriam aumentado para cerca de R$ 275 milhões. Mas, se todos aplicarem sua restituição na poupança, valor total teria acréscimo de apenas R$ 1,8 milhão.

Embora o contribuinte não tenha a opção de escolher em qual lote quer estar incluído para receber a restituição, ele tem a possibilidade de entregar a declaração somente nos últimos dias e assim automaticamente os juros sobre aquilo que tem a receber serão maiores, já que não estará incluído no primeiro lote. 

Em Mato Grosso do Sul, conforme previsão da Receita, cerca de 650 mil pessoas devem fazer a declaração em 2026. Deste montate, entre 15% e 20%, conforme dados dos anos anteriores, terão de pagar imposto. 

Então, em torno de 130 mil terão de pagar IR a partir do dia 29 de maio e são estes que têm a opção de escolher se querem fazer o pagamento à vista ou em parcelas. E, havendo disponibilidade de recursos,  o melhor negócio a fazer é pagar o mais rápido possível para escapar da alta taxa de juros. A previsão é de que nesta quarta-feira (27) ocorra nova redução da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. . 

O pagamento do primeiro lote de restituição será feito nesta sexta-feira (29), prazo final para entregar as declarações deste ano, na conta ou na chave Pix do CPF informado na declaração do Imposto de Renda.

Como consultar?

A consulta, para saber se você está entre os contribuintes que receberão no primeiro lote da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

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