UEMS abre inscrições para curso de licenciatura em Computação

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Após anunciar a abertura do novo curso de Licenciatura em Computação em quatro unidades, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu as inscrições para aqueles que desejam obter um curso de ensino superior, voltado a área da tecnologia.

A seleção é para 160 vagas distribuídas nos polos de Amambai, Campo Grande, Dourados e Ivinhema, e possui período de residência obrigatória de um ano como docente na rede pública de ensino.

Com 40 vagas para cada unidade, a ocupação será dividida em cotas distribuídas da seguinta maneira: 22 vagas para ampla concorrência, 8 para negros, 4 para indígenas, 4 para residentes de Mato Grosso do Sul e 2 para PcD.

O curso ocorrerá presencialmente no período noturno de segunda a sexta-feira. O projeto pedagógico aponta ainda atividades pontuais aos sábados, com duração do curso dentro de no mínimo 8 semestres, sob a obrigação do cumprimento de 3.240 horas de carga horária e 330 horas de extensão.

O candidato deverá preencher ainda no momento de inscrição o Termo de Compromisso que declara ciência sobre a necessidade e obrigatoriedade do cumprimento de um ano de estágio docência nas escolas públicas municipais.

Das inscrições

Para entrar na primeira turma do curso, o processo seletivo é parecido com os já existentes. Alguns critérios devem ser seguidos e a graduação é voltada para os seguintes perfis:

Profissionais da Educação, que são professores ou servidores de escolas públicas (auxiliares, assistentes, secretários, técnicos, etc.) que atuam na Educação Básica e não possuem nível superior;

Candidatos sem curso superior e alcançaram bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições realizadas entre os anos de 2016 e 2025;

Concluintes do Ensino Médio, em que a seleção utilizará a nota do Histórico Escolar.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do site candidato.uems.br e enviar os documentos solicitados com toda a documentação. O Termo de Compromisso citado anteriormente deve ser preenchido e encaminhado para o e-mail [email protected].

O termo está disponível no Anexo V do edital, que também disponibiliza as outras declarações de quem não possui ensino superior, autodeclração de identificação étnica e outros anexos de sistema de pontuação, etc.

As inscrições iniciaram em 12 de junho e vão até o dia 06 de julho. O início das aulas está agendado para o segundo semestre letivo de 2026, no dia 27 de julho. Confira o cronograma completo com as datas:

Período de Inscrições: 12/06 a 06/07/2026 - disponível em https://candidato.uems.br/;

Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos: 14/07/2026;

Período para Recurso (Lista dos Inscritos): 14 a 15/07/2026;

Resultado Final: 20/07/2026;

Previsão de convocação para Matrícula: a partir de 20/07/2026;

Todas os resultados serão divulgados pelo site oficial da UEMS na página do Prilei. Dúvidas e informações suplementares podem ser direcionadas ao telefone (67) 3902-2516 na Divisão de Ingresso Discente ou pelo e-mail [email protected].

Confira o edital:

Do curso

O curso de Licenciatura da Computação oficializado no dia 10 de junho é parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre a UEMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), que integram uma rede de instituições responsáveis pela implementação da formação.

Viabilizado pelo Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial e Continuada de Professores com ênfase na Educação Integral (Prilei), o curso é também uma iniciativa do Ministério de Educação (MEC) amparada pela Política Nacional de Educação Digital.

O objetivo do curso é conectar a computação à realidade escolar contemeporânea, de movo que alunos de escolas públicas tenham acesso a educação digital.

A estrutura curricular do curso foi pensada nessa necessidade em capacitar o futuro professor para atender as grandes demandas tecnológicas inseridas no ensino. Sendo assim, estão inclusas disciplinas de:

Inteligência Artificial (IA) aplicada ao contexto pedagógico;

Pensamento Computacional e lógica desde a educação básica;

Robótica Educacional e Cultura Maker integradas ao currículo;

Gamification (uso de jogos digitais como estratégia de ensino);

Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais.

O edital de criação do curso indica a obrigatoriedade do cumprimento de um ano de residência, em que o estudante enviará um Termo de Compromisso ciente que receberá uma bolsa financeira e sem possibilidade de dessitir da vaga.

Esse período de estágio poderá ser realizado dentro das redes municipais de ensino para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Ensino Médio.