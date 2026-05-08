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VIAS INTERDITADAS

Eventos sociais interditam ruas de bairros e centro neste final de semana

Corrida de rua, eventos religiosos, sociais e culturais marcam alterações e desvios necessários nas ruas de Campo Grande; entre hoje e amanhã serão oito eventos

Noysle Carvalho

08/05/2026 - 10h03
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Durante este final de semana, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou interdições e alterações que as vias urbanas de bairros e o centro de Campo Grande terão devido a eventos sociais comunitários, religiosos, esportivos e culturais.

Nesta manhã, desde às 08h e até às 23h59, a Rua Oscar Ferreira Bugre está interditada, entre as ruas Professor Henrique Cirilo Corrêa e Dona Júlia Serra, na Vila Nasser, para a realização do evento “Meu Bairro é Show”. A sugestão para os condutores é que utilizem as ruas Formosa e Lindóia como desvio.

Ainda nesta sexta, a partir das 11h até às 20h a Rua Pariris, entre as ruas Barueri e Pacavira, na Moreninha II, também estará interditada para um evento social da Energisa-MS. O evento terá sorteio de 10 geladeiras e 20 ventiladores, além de atendimento às famílias com Cadastro Único referente a faturas de energia elétrica.

É recomendado que os motoristas utilizem as ruas Anacá e Barueri para desvio da interdição.

No sábado, outros eventos seis eventos também marcam interdições na Capital Morena pelo centro e bairros.

O primeiro inicia as 9h e segue até às 22h, no bairro Jardim Monumento. A Rua Conde de Pinhal, nº 79, localizada entre as ruas Humberto Fernandes e Durena, ficará interditada para um evento comunitário social. A recomendação é que sejam feitos desvios pelas ruas Manoel G. de Souza e Tucuruvi.

Das 12h às 18h, no bairro Nova Lima, entre as ruas Santo Augusto e Madre Cistina, a Rua Nísia Floresta ficará interdidata para um Show de Prêmios Beneficente no sábado. As rotas alternativas são as ruas Santo Augusto e Antônio O. de Lima.

Na Vila Nasser, amanhã ainda acontece o 4º Samba e Comunidade, a partir das 14h às 22h. A Rua Santo Anastácio estará interditada, o trecho é o entre as ruas Santa Gertrudes e Santa Mônica. A Agetran recomenda como desvio para os condutores as ruas Santa Mônica e Santo André.

No Pioneiros, das 17h30 às 23h59, o trecho da Rua Barão de Limeira, nº 168, entre as ruas Bernardo Guimarães e Pedro Lopes de Souza, estará bloqueado para a realização de um evento religioso. As rotas alternativas serão pelas ruas Bernardo Franco e Ana Luiza de Souza.

No final do sábado, a partir das 18h, as ruas do centro da cidade também terá alterações no fluxo.

Em mais um evento esportivo de corrida de rua, o início do percurso inclui as principais avenidas e ruas da cidade: Av. Afonso Pena, Av. Professor Luís Alexandre de Oliveira, Rua Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso. O retorno será pela  Av. Afonso Pena. 

A orentação é que a as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso sejam utilizadas como rota alternativa fora dos trechos que terão a corrida.

Encerrando a programação, a Rua 14 de Julho, nº 2451, entre as ruas Marechal Rondon e Maracaju, ficará interditada das 18h às 23h59 devido a um evento comemorativo de empreendimento. Os motoristas poderão utilizar as ruas Cândido Mariano e Rui Barbosa como rota alternativa.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória e utilizem as rotas alternativas indicadas. Agentes do órgão estarão nos locais para orientação do trânsito e garantir que a segurança, bem como os eventos ocorram de acordo com o planejado.

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Novas Oportunidades

Instituto recebe R$ 30,7 milhões para cursos profissionalizantes

O contrato assinado vale inicialmente por três anos, mas com opção de renovação

08/05/2026 11h45

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O principal objetivo da iniciativa é preparar jovens para o mercado de trabalho

O principal objetivo da iniciativa é preparar jovens para o mercado de trabalho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo do Estado firmou um contrato de cursos profissionalizantes com a empresa FACINTEC - Instituto de Educação Técnica e Ensino Superior Ltda, visando a inserção de jovens no mercado de trabalho. A oficialização veio por meio do Diário Oficial. 

O contrato foi fechado em R$ 30,7 milhões foi firmado por meio da Secretaria Estadual de Educação (SED) e prevê duração de inicial de 36 meses (3 anos), podendo ser prorrogado e durando até 10 anos. 

O principal objetivo desta parceria é o fornecimento de cursos profissionalizantes que visam preparar os jovens para o mercado de trabalho. 

As despesas geradas por esta iniciativa serão custeadas com orçamentos da própria Secretaria, classificadas como custeio administrativo. 

A iniciativa busca diminuir o despreparo para o mercado de trabalho, visando colocar jovens cada vez mais preparados e qualificados, para facilitar a busca pelo primeiro emprego. 

O Correio do Estado, entrou em contato com a Secretária Estadual de Educação, para obter mais informações como quais unidades seriam contempladas pelo projeto, estimativa de alunos que participaram da iniciativa e quais cursos a parceria busca oferecer para os jovens. 
 

APROVADA

Empresa local fatura a milionária 'licitação da jogatina' de MS

Após chance extra para corrigir erro na Prova de Conceito, e com três concorrentes de fora, disputa fica nas mãos da marca que pertence ao primeiro tesoureiro da Acrissul

08/05/2026 11h27

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Na licitação disputada com grupos de outros estados, a Dodmax Tecnologia entrou pretendendo ficar com 69% da arrecadação para operar a Lotesul.

Na licitação disputada com grupos de outros estados, a Dodmax Tecnologia entrou pretendendo ficar com 69% da arrecadação para operar a Lotesul. Foto: Captura de tela

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Conforme publicado nesta sexta-feira (08) em edição do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Mato Grosso do Sul, o certame da Lotesul, popularmente conhecido como "licitação milionária da jogatina", foi faturado por uma empresa local, após uma longa "novela" que teve até mesmo acusações de ser um "jogo de cartas marcadas", envolvendo concorrentes que, em determinado ponto da história, passava até pelo nome da advogada Deolane Bezerra. 

Agora essa linha cronológica ganha uma nova data, 13 de maio às 08h30, com convocação das licitantes para o prosseguimento do certame que, neste ponto, fica nas mãos da Dodmax Tecnologia S/A, após essa única empresa local receber chance extra para sanar erro na Prova de Conceito (PoC).

No Diário Oficial desta sexta-feira (08) foi publicado o resultado da Prova de Conceito (PoC), que aprova a empresa do pecuarista Mauro Dodero, primeiro tesoureiro da Acrissul, na licitação que busca contratar especializada para:

"Implantação e operação de solução tecnológica (plataforma) que controle as atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, para gerenciar e controlar as atividades e fluxo financeiro dos operadores lotéricos da loteria do Estado, incluindo manutenção, customização e atualizações que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato".

Segundo apuração do Correio do Estado, historicamente Dodero teve ligação com a família Name, que, por sua vez, é conhecida por conta de sua atuação no jogo do bicho e sorteios eletrônicos promovidos pela televisão.

Entretanto, recentemente esta relação teria sido desfeita e o pecuarista teria se aproximado de integrantes da jogatina do Rio de Janeiro. Sua empresa, a Dodmax, foi criada somente em 2024, já em meio às tratativas para a realização do leilão da Lotesul. 

Na licitação disputada com grupos de outros estados, a Dodmax Tecnologia entrou pretendendo ficar com 69% da arrecadação para operar a Lotesul. Antes de convocar a empresa do pecuarista local, a administração estadual desclassificou a LottoPro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas Ltda (atuante no Paraná, Maranhão, Paraíba, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso). 

Outras desclassificadas foram a Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação, controlada pela família Baungartner, tradicional no mercado de jogos em vários estados; e a Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria, que tem sede em São Paulo. 

Cartas marcadas?

Há mais de um ano Mato Grosso do Sul tenta concluir a licitação para terceirizar jogatina, suspensa inicialmente em meados de março de 2025 já sob suspeita de tratar-se de um "jogo de cartas marcadas". 

As suspeitas foram levantadas através de uma série de questionamentos sobre a licitação bilionária para exploração de loterias em Mato Grosso do Sul, com pedidos de impugnação feitos à época pelo empresário Jamil Name Filho, o Jamilzinho, enquanto preso na Penitenciária Federal de Mossoró (RN), e outro da empresa Criativa Technology, de Dourados.

Ambos os pedidos, no entanto, foram rejeitados pela Sefaz na sexta-feira. Segundo a Pasta, entre as alegações para negar a impugnação de Jamilzinho, estava o fato de que ele não fazia parte desse certame, portanto, não seria afetado pelo edital.

 Já para a empresa de Dourados, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) afirmou que as defesas feitas não teriam fundamento, já que o texto estaria “alinhado às diretrizes normativas federais”, negando que houvesse direcionamento na disputa.

Segundo a Criativa Technology em seu pedido, o edital estaria favorecendo uma empresa, e isso caracterizaria falta de competitividade no certame. No entanto, a Sefaz negou que houvesse direcionamento da licitação, em sua resposta.

Linha do tempo

Fontes que preferiram não se identificar à época destacavam os burburinhos entre os corredores durante o processo, apontando a PayBrokers, empresa que controla a loteria do Paraná e investigada em esquema de bets, como "favorita" a vencer a licitação da Lotesul. 

Responsável pela Loteria do Estado do Paraná (Lottopar), o consórcio PayBrokers Paraná venceu em 2023 licitação com contrato de R$ 167 milhões com o governo estadual, sendo que o contrato paranaense, inclusive, já foi alvo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), que teria encontrado várias irregularidades no processo licitatório, como a falta de competitividade no edital.

Entre as polêmicas, cabe citar a investigação da Polícia Civil do Pernambuco que levou à prisão a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, em setembro de 2024.

Segundo informações do G1 do Paraná, que teve acesso à investigação, a PayBrokers estaria atuando como meio de pagamentos para jogos de azar no exterior do Brasil.

Conforme depoimentos de Deolane à polícia, apesar de não ter relação com a empresa paranaense, ela emitia notas fiscais para a empresa Esporte da Sorte, que fazia pagamentos por intermédio da PayBrokers. 

Após a suspensão do pregão em março do ano passado e paralização dessa licitação cerca de um mês depois, a expectativa era que as propostas fossem abertas até 15 de dezembro de 2025, o que também não aconteceu. 

Entretanto, nem mesmo a licitação travada impediu que a Lotesul ganhasse cara, com logo e marca oficiais no site do Governo do Estado, publicados dois dias após o Natal. 

Nas cores da bandeira do Estado (azul, verde e branco), a logo oficial da loteria conta até com um trevo de quatro folhas no logo, o que simboliza boa sorte e esperança no senso comum. Além disso, há dois ‘boxes’ com uma curta explicação sobre ‘jogo responsável’ e ‘função social’ da Lotesul.

De acordo com o site, o jogo responsável refere-se ao “comportamento do apostador, ou seja, é apostar de modo racional, sensato e informado, com pleno controle do tempo e do dinheiro que pode ser despendido, sem pôr em risco suas responsabilidades familiares, sociais e profissionais”.

Através do Diário Oficial Eletrônico de 07 de janeiro, o Governo do Estado publicou o edital marcando data para seguir com a popular "licitação da jogatina", o que também não foi concretizado. 

Negócio bilionário

Com intuito terceirizar por até 30 anos a exploração de loterias em Mato Grosso do Sul, a empresa vencedora poderá ter um faturamento anual de até R$1,4 bilhão, segundo estimativa macro feita pelo próprio Governo do Estado.

Apesar de constar no edital de licitação que a estimativa da receita média anual de remuneração da plataforma é de R$51,4 milhões, no termo de referência feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), organizadora do certame, o valor que a ferramenta pode chegar é muito maior.

“O faturamento anual com a exploração das modalidades lotéricas pode alcançar até 0,85% do PIB [Produto Interno Bruto] estadual. Contudo, tal patamar depende de fatores que vão desde a assertividade do produto até o apetite do mercado consumidor ao longo do tempo”, diz trecho do documento.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$1,417 bilhão.
 

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