Agricultores familiares de MS recebem mais de R$ 7 milhões em itens

Ao todo, R$ 7,4 milhões foram investidos em implementos e sementes, que serão distribuídos em 51 municípios do Estado - Divulgação: Governo do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), realiza a entrega de 7.062 itens voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, totalizando investimentos de R$ 7.403.718,20.

A entrega será realizada nesta segunda-feira (29), no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), em Campo Grande.

Entre os itens que serão entregues aos agricultores familiares estão: máquinas, implementos agrícolas, sementes e equipamentos. O objetivo é ampliar a capacidade produtiva das propriedades rurais, fortalecer a assistência técnica e contribuir para o desenvolvimento sustentável do campo.

As fontes de financiamento incluem o Programa de Aquisição de Insumos para Agricultura Familiar (Proacinq), do Governo do Estado, além de convênios firmados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por intermédio dos senadores Nelson Trad e Tereza Cristina, os deputados federais Beto Pereira, Vander Loubet e Fábio Trad e o deputado estadual Zeca do PT.

Ao todo, os R$ 6.609.509,90 dos convênios federais foram usados para comprar 127 máquinas e implementos agrícolas, dos quais 123 serão destinados diretamente a 32 municípios sul-mato-grossenses.

Entre os equipamentos entregues estão caminhões, caminhonetes, ensiladeiras, plantadeiras de mandioca, plantadeiras semeadoras, terraceadores, calcareadeiras, pulverizadores, distribuidores de fertilizantes, guinchos, microtratores e diversos implementos agrícolas.

Além disso, quatro caminhonetes serão incorporadas à frota da Agraer, destinadas às ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Estado.

Já por parte do Governo do Estado, através do Proacinq, foram investidos R$ 794.208,30 para comprar 6.935 unidades aos agricultores familiares, os quais incluem 93 carretinhas, 93 microtratores, 763 matracas e 5.898 sacos de sementes de feijão, milho, arroz e hortaliças, que serão destinados a agricultores de 35 municípios do Estado.

Alguns dos municípios contemplados são: Aquidauana, Nioaque, Amambai, Paranhos, Miranda, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Tacuru, Dourados, Juti, Caarapó, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Laguna Caarapã, Maracaju, Rio Negro, Eldorado, Jaraguari, Antônio João, Brasilândia, Japorã, Corumbpa, Dourados, Campo Grande, Bela Vista, Pedro Gomes, Corguinho, Sonora, Figueirão, Terenos, Bonito, Sete Quedas, Anaurilândia, Rochedo, Deodápolis, Três Lagoas, Alcinópolis, Jardim, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Costa Rica, Caracol, Guia Lopes da Laguna, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Nova Alvorada, Batayporã e Água Clara.