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Agricultores familiares de MS recebem mais de R$ 7 milhões em itens

O investimento, proveniente de convênio federais e do Estado, será em máquinas, implementos agrícolas, sementes e equipamentos.

João Pedro Flores

29/06/2026 - 09h15
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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), realiza a entrega de 7.062 itens voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, totalizando investimentos de R$ 7.403.718,20.

A entrega será realizada nesta segunda-feira (29), no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), em Campo Grande.

Entre os itens que serão entregues aos agricultores familiares estão: máquinas, implementos agrícolas, sementes e equipamentos. O objetivo é ampliar a capacidade produtiva das propriedades rurais, fortalecer a assistência técnica e contribuir para o desenvolvimento sustentável do campo.

As fontes de financiamento incluem o Programa de Aquisição de Insumos para Agricultura Familiar (Proacinq), do Governo do Estado, além de convênios firmados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por intermédio dos senadores Nelson Trad e Tereza Cristina, os deputados federais Beto Pereira, Vander Loubet e Fábio Trad e o deputado estadual Zeca do PT.

Ao todo, os R$ 6.609.509,90 dos convênios federais foram usados para comprar 127 máquinas e implementos agrícolas, dos quais 123 serão destinados diretamente a 32 municípios sul-mato-grossenses.

Entre os equipamentos entregues estão caminhões, caminhonetes, ensiladeiras, plantadeiras de mandioca, plantadeiras semeadoras, terraceadores, calcareadeiras, pulverizadores, distribuidores de fertilizantes, guinchos, microtratores e diversos implementos agrícolas.

Além disso, quatro caminhonetes serão incorporadas à frota da Agraer, destinadas às ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Estado.

Já por parte do Governo do Estado, através do Proacinq, foram investidos R$ 794.208,30 para comprar 6.935 unidades aos agricultores familiares, os quais incluem 93 carretinhas, 93 microtratores, 763 matracas e 5.898 sacos de sementes de feijão, milho, arroz e hortaliças, que serão destinados a agricultores de 35 municípios do Estado.

Alguns dos municípios contemplados são: Aquidauana, Nioaque, Amambai, Paranhos, Miranda, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Tacuru, Dourados, Juti, Caarapó, Porto Murtinho, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Laguna Caarapã, Maracaju, Rio Negro, Eldorado, Jaraguari, Antônio João, Brasilândia, Japorã, Corumbpa, Dourados, Campo Grande, Bela Vista, Pedro Gomes, Corguinho, Sonora, Figueirão, Terenos, Bonito, Sete Quedas, Anaurilândia, Rochedo, Deodápolis, Três Lagoas, Alcinópolis, Jardim, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Costa Rica, Caracol, Guia Lopes da Laguna, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Nova Alvorada, Batayporã e Água Clara.

Em MS

DOF apreende quase duas toneladas de maconha neste final de semana

As cargas apreendidas estavam avaliadas em mais de R$ 4 milhões

29/06/2026 11h50

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VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha Reprodução/DOF

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O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu entre sexta-feira (26) e domingo (28), cerca de 2 toneladas maconha foram apreendidas em duas abordagens distintas que ocorreram em Douradina e na região de Copo Sujo, em Ponta Porã. 

A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira dia 26, enquanto os policiais realizavam um patrulhamento padrão na BR-163, em Vila Sapé, quando avistaram um veículo estacionado em um restaurante, com uma das portas abertas e ostentando a droga. 

Conforme o relato, durante a abordagem o condutor do veículo revelou que transportava maconha. Aos policiais foi relatado que a droga havia sido pega em Coronel Sapucaia e possuía destino final a capital do estado, Campo Grande. O homem receberia R$ 10 mil pelo transporte. 

Ainda durante a abordagem foi constatado pelos policiais que o veículo utilizado para realizar o translado do material era roubado, uma vez que a placa ostentada divergia da original. O automóvel foi furtado no último mês de maio, em Dourados. 

Já a outra apreensão aconteceu na MS-164 na região de Copo Sujo, em Ponta Porã, que por ser cidade fronteiriça as apreensões de entorpecentes ocorrem com frequência. 

Durante patrulhamento dos policiais pela rodovia, abordaram uma carreta Scania e durante a fiscalização o condutor apresentou muito nervosismo e ao solicitarem que a lona fosse retirada para vistoria, revelou transportava maconha junto da carga. 

Na vistoria foram encontradas 17 caixas de papelão com tabletes de maconha, que juntos totalizaram 570 quilos da droga. O condutor ainda revelou que carregou o caminhão em Itamarati e a levaria até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconhaCaminhão com 570 quilos de maconha é apreendido próximo de Ponta Porã - Reprodução/DOF

A carga era avaliada em R$ 1,5 milhões e o condutor receberia cerca de R$ 20 mil pelo transporte. O homem de 33 anos foi preso em flagrante. 

Ambas as ações ocorreram em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Guaicurus II, em parceria com o Exército Brasileiro.

As quase duas toneladas de maconha apreendida nas duas abordagens foram encaminhadas para Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

HOMICÍDIO

Jovem é executado com cinco tiros dentro de casa no Interior de MS

Maioria dos disparos acertaram a região do rosto da vítima e polícia ainda investiga caso

29/06/2026 11h30

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Alvorada Informa

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Um homem de 21 anos identificado como Matheus de Melo Flores Pinheiro foi morto a tiros enquanto estava dentro de casa durante a noite do último domingo (28). O caso aconteceu em Nova Andradina, a cerca de 300 quilômetros da Capital, na Rua Verani Castro, no Bairro Centro Educacional.

Foto: Alvorada Informa

Segundo as informações de sites locais, o atirador chegou em uma motocicleta não identificada, disparou contra Matheus Pinheiro, também conhecido como "Orelha" e fugiu.

Os vizinhos que ouviram os disparos, acionaram o socorro e as forças de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a o local, mas apenas constatou a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para colher provas, analisar a cena do crime e possíveis motivações.

A equipe da Polícia Científica constatou após perícia que Matheus Pinheiro foi alvo de cinco tiros, com a maioria na região do rosto.

Há informações, que o jovem havia sido preso na semana passada, em 23 de junho, por ser identificado pichando muros públicos pela cidade.

Foto: Alvorada Informa

Na pichação é possível identificar as siglas da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas não há confirmação de relação entre sua morte e o caso.

A Polícia Civil do município segue investigando a execução para entender motivação e responsável pelos disparos.

Com informações do jornal Nova News.

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