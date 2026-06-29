Motorista morre após colisão entre Hilux e bitrem na MS-141

A colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux e um bitrem canavieiro matou o motorista Eloir Deola, de 36 anos, na noite deste domingo (28), na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí.
O acidente aconteceu nas proximidades da entrada da estrada vicinal da Fazenda Marau, a cerca de 26 quilômetros do perímetro urbano de Ivinhema. Conforme informações apuradas pelo site Ivinotícias, a caminhonete seguia no sentido Ivinhema–Naviraí quando colidiu com um bitrem pertencente à Usina Adecoagro.
Com a força do impacto, Eloir morreu ainda no local. Um passageiro que estava na caminhonete foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.
Ainda segundo o Ivinotícias, o motorista do bitrem não permaneceu no local da colisão logo após o acidente. Ele percorreu aproximadamente um quilômetro antes de parar o veículo sobre a rodovia. Em seguida, foi atendido por uma equipe de resgate da própria usina e levado ao hospital para avaliação médica.
Informações levantadas pela reportagem apontam que Eloir havia visitado familiares em Novo Horizonte do Sul e retornava para sua residência, em Dourados, quando o acidente ocorreu.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual, da Base Operacional de Ipezal, da Polícia Civil de Ivinhema, da Perícia Criminal de Nova Andradina e da Pax Ivinhema, responsável pelos procedimentos funerários.
As circunstâncias e as causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.