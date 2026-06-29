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MATO GROSSO DO SUL

Motorista morre após colisão entre Hilux e bitrem na MS-141

Acidente ocorreu entre Ivinhema e Naviraí, na noite deste domingo (28); passageiro da caminhonete ficou ferido e causas da colisão serão investigadas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

29/06/2026 - 09h00
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A colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux e um bitrem canavieiro matou o motorista Eloir Deola, de 36 anos, na noite deste domingo (28), na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí.

O acidente aconteceu nas proximidades da entrada da estrada vicinal da Fazenda Marau, a cerca de 26 quilômetros do perímetro urbano de Ivinhema. Conforme informações apuradas pelo site Ivinotícias, a caminhonete seguia no sentido Ivinhema–Naviraí quando colidiu com um bitrem pertencente à Usina Adecoagro.

Com a força do impacto, Eloir morreu ainda no local. Um passageiro que estava na caminhonete foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda segundo o Ivinotícias, o motorista do bitrem não permaneceu no local da colisão logo após o acidente. Ele percorreu aproximadamente um quilômetro antes de parar o veículo sobre a rodovia. Em seguida, foi atendido por uma equipe de resgate da própria usina e levado ao hospital para avaliação médica.

Informações levantadas pela reportagem apontam que Eloir havia visitado familiares em Novo Horizonte do Sul e retornava para sua residência, em Dourados, quando o acidente ocorreu.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual, da Base Operacional de Ipezal, da Polícia Civil de Ivinhema, da Perícia Criminal de Nova Andradina e da Pax Ivinhema, responsável pelos procedimentos funerários.

As circunstâncias e as causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Em MS

DOF apreende quase duas toneladas de maconha neste final de semana

As cargas apreendidas estavam avaliadas em mais de R$ 4 milhões

29/06/2026 11h50

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VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha Reprodução/DOF

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O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu entre sexta-feira (26) e domingo (28), cerca de 2 toneladas maconha foram apreendidas em duas abordagens distintas que ocorreram em Douradina e na região de Copo Sujo, em Ponta Porã. 

A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira dia 26, enquanto os policiais realizavam um patrulhamento padrão na BR-163, em Vila Sapé, quando avistaram um veículo estacionado em um restaurante, com uma das portas abertas e ostentando a droga. 

Conforme o relato, durante a abordagem o condutor do veículo revelou que transportava maconha. Aos policiais foi relatado que a droga havia sido pega em Coronel Sapucaia e possuía destino final a capital do estado, Campo Grande. O homem receberia R$ 10 mil pelo transporte. 

Ainda durante a abordagem foi constatado pelos policiais que o veículo utilizado para realizar o translado do material era roubado, uma vez que a placa ostentada divergia da original. O automóvel foi furtado no último mês de maio, em Dourados. 

Já a outra apreensão aconteceu na MS-164 na região de Copo Sujo, em Ponta Porã, que por ser cidade fronteiriça as apreensões de entorpecentes ocorrem com frequência. 

Durante patrulhamento dos policiais pela rodovia, abordaram uma carreta Scania e durante a fiscalização o condutor apresentou muito nervosismo e ao solicitarem que a lona fosse retirada para vistoria, revelou transportava maconha junto da carga. 

Na vistoria foram encontradas 17 caixas de papelão com tabletes de maconha, que juntos totalizaram 570 quilos da droga. O condutor ainda revelou que carregou o caminhão em Itamarati e a levaria até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconhaCaminhão com 570 quilos de maconha é apreendido próximo de Ponta Porã - Reprodução/DOF

A carga era avaliada em R$ 1,5 milhões e o condutor receberia cerca de R$ 20 mil pelo transporte. O homem de 33 anos foi preso em flagrante. 

Ambas as ações ocorreram em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Guaicurus II, em parceria com o Exército Brasileiro.

As quase duas toneladas de maconha apreendida nas duas abordagens foram encaminhadas para Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

HOMICÍDIO

Jovem é executado com cinco tiros dentro de casa no Interior de MS

Maioria dos disparos acertaram a região do rosto da vítima e polícia ainda investiga caso

29/06/2026 11h30

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Alvorada Informa

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Um homem de 21 anos identificado como Matheus de Melo Flores Pinheiro foi morto a tiros enquanto estava dentro de casa durante a noite do último domingo (28). O caso aconteceu em Nova Andradina, a cerca de 300 quilômetros da Capital, na Rua Verani Castro, no Bairro Centro Educacional.

Foto: Alvorada Informa

Segundo as informações de sites locais, o atirador chegou em uma motocicleta não identificada, disparou contra Matheus Pinheiro, também conhecido como "Orelha" e fugiu.

Os vizinhos que ouviram os disparos, acionaram o socorro e as forças de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a o local, mas apenas constatou a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para colher provas, analisar a cena do crime e possíveis motivações.

A equipe da Polícia Científica constatou após perícia que Matheus Pinheiro foi alvo de cinco tiros, com a maioria na região do rosto.

Há informações, que o jovem havia sido preso na semana passada, em 23 de junho, por ser identificado pichando muros públicos pela cidade.

Foto: Alvorada Informa

Na pichação é possível identificar as siglas da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas não há confirmação de relação entre sua morte e o caso.

A Polícia Civil do município segue investigando a execução para entender motivação e responsável pelos disparos.

Com informações do jornal Nova News.

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