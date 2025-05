Além de frente fria, MS está em alerta para tempestades e vendaval

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul deve ter virada no tempo neste fim de semana. Além da queda nas temperaturas, que já estava prevista, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas, sendo dois de perigo e um de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades.

Conforme o órgão, no alerta vermelho, de perigo, há o risco temporal entre esta sexta-feira (9) e sábado (10), com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h e queda de granizo, especialmente na região oeste do Estado.

Já o de perigo potencial para chuvas intensas, válido também para Campo Grande, alerta para chuvas de 20 a 30 mm/h e ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Frente fria

Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para sexta-feira (9) a previsão indica sol e variação de nebulosidade, com temperaturas mais elevadas devido aos ventos de noroeste, que antecedem a chegada de uma nova frente fria.

Porém, podem ocorrer chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas regiões do Estado.

“Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados em médios níveis irá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul”, diz o Cemtec.

No sábado (10), o avanço da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade também favorece a ocorrência de tempestades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 15°C e máximas de 33°C no Estado. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 18°C e 26°C, com possibilidade de rajadas de vento acima de 50 km/h.

Já no domingo (11), Dia das Mães, o tempo volta a ficar estável, com sol e variação e nebulosidade, devido a atuação do sistema de alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais seco.

Contudo, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões centro-norte e nordeste do estado.

As temperaturas, no entanto, caem, com mínima de 12°C e máxima de 30°C. O que indica que as noites e manhãs devem ser mais frias, enquanto a tarde pode fazer calor.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 26°C e 28°C.