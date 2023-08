Além do PAC, governo federal envia mais R$ 1,1 bilhão para MS

Além de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o qual o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destinou R$ 44,7 bilhões para Mato Grosso do Sul, a União vai investir mais R$ 1,1 bilhão no Estado, recurso que será aplicado em programas de diversas áreas, como Saúde, Educação, Esporte e Cultura.

O anúncio foi feito na segunda-feira, e a área da saúde é uma das principais beneficiadas. Por meio do programa Mais Médicos, oito novos profissionais vieram para o Estado no primeiro semestre e, até o fim deste ano, está prevista a chegada de mais 139 médicos.

No total, serão 328 profissionais provenientes do programa em Mato Grosso do Sul, isso porque os novos agentes de saúde se juntarão aos 211 médicos que trabalham no Estado desde 2015. A estimativa do governo federal é de que esse reforço atenda até 1,1 milhão de pessoas em MS.

Na atenção primária, houve o reforço de 26 novas equipes no primeiro semestre deste ano, que, com o contingente que já existia no Estado, chegou a 710 equipes de saúde da família e 20 de atenção básica. Já o Brasil Sorridente teve o reforço de 12 novas equipes que começaram a atuar em MS, totalizando 573.

Ainda na Saúde, o governo federal liberou R$ 21,2 milhões de recursos para o Estado, em apoio a 27 hospitais filantrópicos, incluindo as Santas Casas, e anunciou a realização de 11,1 mil cirurgias para diminuir a fila de espera em MS, enviando R$ 2,7 milhões para apoio aos procedimentos.

Também no primeiro semestre deste ano, seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entraram em funcionamento, e o Estado chegou ao total de 615 UBSs ativas.

Ainda quanto aos repasses para a Saúde, o governo federal anunciou 27 ambulâncias básicas e sete UTIs móveis.

PROTEÇÃO SOCIAL

O Programa Bolsa Família retornou este ano, e, de acordo com o governo federal, em Mato Grosso do Sul, 204,5 mil famílias receberam o benefício social em julho. Neste mês, o número de beneficiários do Estado foi de 206,5 mil famílias. A média recebida é de R$ 700.

Dentro do programa, os benefícios variam de acordo com algumas especificidades, como a idade das crianças.

Em julho, 120,4 mil crianças de zero a 6 anos foram beneficiadas com R$ 150, 177,8 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos foram beneficiados com R$ 50 e 10,4 mil gestantes também receberam R$ 50.

De acordo com o governo federal, o total transferido para MS pelo Bolsa Família em julho foi de R$ 141,7 milhões. Neste mês, o valor aumentou para R$ 144 milhões, e a Capital é o município que recebe o maior montante de repasse, R$ 38,8 milhões.

Do Fundo Nacional de Assistência Social, foram repassados R$ 32,1 milhões para os municípios de MS e R$ 388,9 mil para o governo do Estado até julho deste ano.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) contemplou 94,6 mil idosos e pessoas com deficiência de MS em junho, um total de R$ 125 milhões em transferência de benefício em junho.

Ainda em junho, 47,6 mil famílias do Estado receberam o Auxílio Gás – 89,4% delas são chefiadas por mulheres. O investimento em MS é de cerca de R$ 5,2 milhões.

OUTRAS ÁREAS

Além da Saúde e proteção social, o pacote do governo federal abrange outras áreas. Para a Cultura, foram enviados, até julho deste ano, R$ 47,7 milhões para o governo de MS e 49 municípios, por meio da Lei Paulo Gustavo.

Na Educação, o governo federal anunciou a retomada de diversas obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em todo o País.

Em Mato Grosso do Sul, há 32 obras, 11 paralisadas e 21 inacabadas, em 16 municípios, que o governo pretende concluir.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, a maior parte dessas obras, 93,8%, começou entre 2007 e 2016 e contempla construção, ampliação e reforma de creches, pré-escolas, escolas e quadras poliesportivas.

Para a alimentação escolar, o governo federal repassou R$ 45,8 milhões até julho, valor que atende 581,5 mil alunos em 1,5 mil escolas.

O Esporte também recebeu recursos do governo federal, sendo R$ 2,7 milhões para o Bolsa Atleta, que tem 146 beneficiados nascidos no Estado, entre eles, 8 atletas pódio. Os beneficiados disputam em 79 modalidades olímpicas e 67 paralímpicas e, entre eles, são 70 atletas pretos ou pardos e 66 mulheres.

A respeito da área de trabalho, o governo federal anunciou o acréscimo de 24,9 mil postos de trabalho formal, em relação a 2022. Na área de produção, foram realizadas 2,2 mil operações de crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no primeiro semestre deste ano, o que equivale a R$ 101,9 milhões em crédito contratado.