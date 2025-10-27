Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após um domingo chuvoso em grande parte do Estado, a previsão indica que as chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul por enquanto.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os 79 municípios do Estado até às 10 horas da manhã desta terça-feira (28).

Isso quer dizer que podem ocorrer acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, acompanhados de ventos intensos de até 100 km/h em todo o Estado.

Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas se dá a partir do encontro de uma frente fria no Estado com o transporte de ar quente e úmido, o que pôde ser observado no último final de semana, quando os termômetros marcaram quase 40º em várias cidades no sábado (25) e grande volume de chuva acumulado durante o final de semana, chegando a 750mm em todo o Estado.

Confira a tabela:

MUNICÍPIO ACUMULADO (mm) TEMPERATURA – média (ºC) Sete Quedas 46,4 mm 35,3ºC Paranhos 39,4 mm 30,8ºC Iguatemi 31,1 mm 37,9ºC Amambai 56,2 mm 38,4ºC Ponta Porã 66,1 mm 35,4ºC Ivinhema 60,6 mm 36,8ºC Dourados 40,2 mm 38,7ºC Miranda 21,6 mm 39,6ºC Maracaju 93,2 mm 38,9ºC Bataguassu - 36,7ºC Sonora - 37,5ºC Bela Vista 130,1 mm 38,5ºC Três Lagoas 15,1 mm 38,8ºC Campo Grande 50,5 mm 36,4ºC Dois Irmãos do Buriti 35,6 mm 38,2ºC Corguinho 36,1 mm 37,4ºC Corumbá 10,9 mm 38,5ºC São Gabriel do Oeste 16,9 mm 37,4ºC

Fonte: Natálio Abrahão

Previsão

Nesta segunda-feira (28), são esperadas chuvas em todas as regiões do Estado. São esperadas mínimas entre 18ºC e 20ºC em Campo Grande e nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Já na terça-feira (29), a previsão indica um tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuvas intensas em todo MS e grande chances de tempestade na região centro-sul. As mínimas para as regiões do bolsão, leste e norte não devem passar de 20ºC e as máximas não ultrapassam os 33ºC em todo o Estado.

Entre quarta-feira (30) e quinta-feira (31), o avanço de uma nova frente fria deve fechar ainda mais o tempo, com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades, especialmente nas regiões sul e sudeste e mínimas que podem chegar a 14ºC, o que é incomum para o mês de outubro, que é marcado como um mês quente devido à Primavera.

Nas regiões Pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18ºC e 22ºC e máximas vão até 28ºC. De Anaurilândia até Coxim, passando pela região leste, as mínimas chegam a 20ºC e as máximas variam entre 27ºC e 30ºC.

Na Capital, as temperaturas mínimas devem chegar a 18ºC e as máximas chegam a 26ºC, com ventos de até 60 km/h.

Dicas para situações específicas

Ventania

Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;

Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;

Assim que possível, entre em uma edificação;

Evite utilizar eletrônicos ligados à tomada, pois pode haver descarga de energia.

Granizo

Não saia de casa até a chuva de granizo parar;

Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais;

Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;

Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;

Proteja-se em locais elevados até a água abaixar;

Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;

Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).

*Colaborou Naiara Camargo