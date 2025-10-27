Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

Após um domingo chuvoso em grande parte do Estado, a previsão indica que as chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul por enquanto.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os 79 municípios do Estado até às 10 horas da manhã desta terça-feira (28).
Isso quer dizer que podem ocorrer acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, acompanhados de ventos intensos de até 100 km/h em todo o Estado.
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas se dá a partir do encontro de uma frente fria no Estado com o transporte de ar quente e úmido, o que pôde ser observado no último final de semana, quando os termômetros marcaram quase 40º em várias cidades no sábado (25) e grande volume de chuva acumulado durante o final de semana, chegando a 750mm em todo o Estado.
Confira a tabela:
|
MUNICÍPIO
|
ACUMULADO (mm)
|
TEMPERATURA – média (ºC)
|
Sete Quedas
|
46,4 mm
|
35,3ºC
|
Paranhos
|
39,4 mm
|
30,8ºC
|
Iguatemi
|
31,1 mm
|
37,9ºC
|
Amambai
|
56,2 mm
|
38,4ºC
|
Ponta Porã
|
66,1 mm
|
35,4ºC
|
Ivinhema
|
60,6 mm
|
36,8ºC
|
Dourados
|
40,2 mm
|
38,7ºC
|
Miranda
|
21,6 mm
|
39,6ºC
|
Maracaju
|
93,2 mm
|
38,9ºC
|
Bataguassu
|
-
|
36,7ºC
|
Sonora
|
-
|
37,5ºC
|
Bela Vista
|
130,1 mm
|
38,5ºC
|
Três Lagoas
|
15,1 mm
|
38,8ºC
|
Campo Grande
|
50,5 mm
|
36,4ºC
|
Dois Irmãos do Buriti
|
35,6 mm
|
38,2ºC
|
Corguinho
|
36,1 mm
|
37,4ºC
|
Corumbá
|
10,9 mm
|
38,5ºC
|
São Gabriel do Oeste
|
16,9 mm
|
37,4ºC
Fonte: Natálio Abrahão
Previsão
Nesta segunda-feira (28), são esperadas chuvas em todas as regiões do Estado. São esperadas mínimas entre 18ºC e 20ºC em Campo Grande e nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Já na terça-feira (29), a previsão indica um tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuvas intensas em todo MS e grande chances de tempestade na região centro-sul. As mínimas para as regiões do bolsão, leste e norte não devem passar de 20ºC e as máximas não ultrapassam os 33ºC em todo o Estado.
Entre quarta-feira (30) e quinta-feira (31), o avanço de uma nova frente fria deve fechar ainda mais o tempo, com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades, especialmente nas regiões sul e sudeste e mínimas que podem chegar a 14ºC, o que é incomum para o mês de outubro, que é marcado como um mês quente devido à Primavera.
Nas regiões Pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18ºC e 22ºC e máximas vão até 28ºC. De Anaurilândia até Coxim, passando pela região leste, as mínimas chegam a 20ºC e as máximas variam entre 27ºC e 30ºC.
Na Capital, as temperaturas mínimas devem chegar a 18ºC e as máximas chegam a 26ºC, com ventos de até 60 km/h.
Dicas para situações específicas
Ventania
- Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
- Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
- Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
- Assim que possível, entre em uma edificação;
- Evite utilizar eletrônicos ligados à tomada, pois pode haver descarga de energia.
Granizo
- Não saia de casa até a chuva de granizo parar;
- Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais;
- Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
- Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;
Alagamento
- Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
- Proteja-se em locais elevados até a água abaixar;
- Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
- Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).
*Colaborou Naiara Camargo