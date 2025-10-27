Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tempo

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

Mínimas podem chegar a 14ºC nesta semana, o que é incomum para o mês de outubro no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

27/10/2025 - 17h02
Após um domingo chuvoso em grande parte do Estado, a previsão indica que as chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul por enquanto.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os 79 municípios do Estado até às 10 horas da manhã desta terça-feira (28). 

Isso quer dizer que podem ocorrer acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, acompanhados de ventos intensos de até 100 km/h em todo o Estado. 

Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas se dá a partir do encontro de uma frente fria no Estado com o transporte de ar quente e úmido, o que pôde ser observado no último final de semana, quando os termômetros marcaram quase 40º em várias cidades no sábado (25) e grande volume de chuva acumulado durante o final de semana, chegando a 750mm em todo o Estado.

Confira a tabela:

MUNICÍPIO

ACUMULADO (mm)

TEMPERATURA – média (ºC)

Sete Quedas

46,4 mm

35,3ºC

Paranhos

39,4 mm

30,8ºC

Iguatemi

31,1 mm

37,9ºC

Amambai

56,2 mm

38,4ºC

Ponta Porã

66,1 mm

35,4ºC

Ivinhema

60,6 mm

36,8ºC

Dourados

40,2 mm

38,7ºC

Miranda

21,6 mm

39,6ºC

Maracaju

93,2 mm

38,9ºC

Bataguassu

-

36,7ºC

Sonora

-

37,5ºC

Bela Vista

130,1 mm

38,5ºC

Três Lagoas

15,1 mm

38,8ºC

Campo Grande

50,5 mm

36,4ºC

Dois Irmãos do Buriti

35,6 mm

38,2ºC

Corguinho

36,1 mm

37,4ºC

Corumbá

10,9 mm

38,5ºC

São Gabriel do Oeste

16,9 mm

37,4ºC

Fonte: Natálio Abrahão

Previsão

Nesta segunda-feira (28), são esperadas chuvas em todas as regiões do Estado. São esperadas mínimas entre 18ºC e 20ºC em Campo Grande e nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. 

Já na terça-feira (29), a previsão indica um tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuvas intensas em todo MS e grande chances de tempestade na região centro-sul. As mínimas para as regiões do bolsão, leste e norte não devem passar de 20ºC e as máximas não ultrapassam os 33ºC em todo o Estado. 

Entre quarta-feira (30) e quinta-feira (31), o avanço de uma nova frente fria deve fechar ainda mais o tempo, com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades, especialmente nas regiões sul e sudeste e mínimas que podem chegar a 14ºC, o que é incomum para o mês de outubro, que é marcado como um mês quente devido à Primavera. 

Nas regiões Pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18ºC e 22ºC e máximas vão até 28ºC. De Anaurilândia até Coxim, passando pela região leste, as mínimas chegam a 20ºC e as máximas variam entre 27ºC e 30ºC. 

Na Capital, as temperaturas mínimas devem chegar a 18ºC e as máximas chegam a 26ºC, com ventos de até 60 km/h. 

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação;
  • Evite utilizar eletrônicos ligados à tomada, pois pode haver descarga de energia. 

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

 

*Colaborou Naiara Camargo

Cidades

Governo abre licitações de R$ 8,9 milhões em obras de infraestrutura no interior

Investimento será direcionado ao pavimento de ruas em Ladário e Juti

27/10/2025 16h30

Município de Ladário terá duas licitações abertas

Município de Ladário terá duas licitações abertas Reprodução

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) do Governo de Mato Grosso do Sul lançou três licitações que somam R$ 8,9 milhões em investimentos voltados à infraestrutura urbana.

As concorrências serão feitas na modalidade eletrônica e serão destinadas à ampliação da qualidade da malha viária para garantir melhores condições de mobilidade e desenvolvimento urbano dos municípios de Ladário e Juti.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que as licitações representam a continuidade da política estadual de investimentos em infraestrutura urbana.

“Nosso foco é levar obra de qualidade para todas as cidades do Estado. Cada rua pavimentada representa dignidade, acesso aos serviços e desenvolvimento local”, afirmou o secretário.

OBRAS

Ladário

Em Ladário, uma obra com valor estimado de R$ 2,7 milhões, contempla a restauração do pavimento nas ruas Corumbá, Getúlio Vargas, Marechal Rondon e Nicola Scafa.

Outra licitação, orçada em R$ 1,18 milhão, prevê pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias Marechal Theodoro, Princesa Isabel e São José, no bairro Seac.

A abertura de ambas as propostas será no dia 11 de novembro, às 9h30.

Juti

Em Juti, a licitação prevê a restauração funcional do pavimento nas ruas Sério Maciel, Gabriel Oliveira, Duque de Caxias, Tiradentes, Donizete Ferreira, Pedro Alvares Cabral, Princesa Isabel, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, com valor estimado de R$ 5 milhões.

A sessão de abertura das propostas ocorrerá no dia 7 de novembro, às 9h30.

Mais informações

Os editais e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Todas as concorrências serão realizadas no modo de disputa aberto, com julgamento pelo menor preço.

SERVIDOR PÚBLICO

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

Servidores públicos de Mato Grosso do Sul poderão comemorar a data com dinheiro na conta

27/10/2025 15h15

O ponto facultativo do dia 28 de outubro foi adiado para 21 de novembro, com o objetivo de prolongar o feriado

O ponto facultativo do dia 28 de outubro foi adiado para 21 de novembro, com o objetivo de prolongar o feriado Arquivo/Correio do Estado

Na data de comemoração do Dia do Servidor Público, os profissionais de Mato Grosso do Sul receberão o salário com antecedência nesta terça-feira (28). De acordo com o Governo do Estado, os valores serão depositados ainda nesta segunda-feira (27), garantindo que os trabalhadores tenham acesso ao dinheiro no dia do feriado.

Outra medida adotada pelo governo estadual, recentemente, foi o pagamento da primeira parcela do 13° salário, no dia 25 de setembro. A segunda parcela está prevista para 20 de dezembro.

O pagamento se refere aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, assim como aos aposentadores, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que são integrantes da Administração Direta, bem como das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

A segunda parcela vai corresponder a diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.

Feriado adiado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou o adiamento do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro. A data será transferida para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de prolongar o feriado e proporcionar um descanso estendido aos servidores estaduais.

A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, e vale para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual direta. Com a alteração, o expediente será suspenso na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o que cria um feriado prolongado de quatro dias.

Serviços essenciais, como segurança pública, saúde e atendimento de urgência, seguirão funcionando normalmente, conforme escala definida por cada secretaria ou órgão responsável.
 

