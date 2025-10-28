É possível ver o 3I Atlas a olho nu? Entenda o fenômeno

O céu noturno sempre guardou mistérios e espetáculos que cativam a humanidade. Em 2025, um desses espetáculos, o cometa C/2024 G3 (ATLAS), conhecido por muitos como o "Grande Cometa de 2025", prometeu uma experiência de observação inesquecível.

A pergunta que ecoou entre astrônomos amadores e o público em geral era simples, mas carregada de expectativa: seria possível vê-lo a olho nu?

A resposta, para a alegria dos observadores, foi um retumbante sim, mas a história deste cometa é muito mais complexa e dramática do que um simples ponto de luz no céu.

O Esplendor e a Confusão dos ATLAS

Antes de mergulharmos na saga do C/2024 G3, é fundamental esclarecer uma confusão comum. O universo, por vezes, nos apresenta homônimos. Muitos se perguntaram sobre o 3I/ATLAS, mas este é um cometa completamente diferente.

O 3I/ATLAS (também designado C/2025 N1) é um objeto de natureza muito mais rara: um cometa interestelar, o terceiro já confirmado a cruzar nosso Sistema Solar.

Sua trajetória hiperbólica indica que ele se originou de fora da nossa vizinhança estelar e, após sua passagem, será ejetado de volta ao espaço profundo. No entanto, o 3I/ATLAS não alcançou o brilho necessário para ser visto sem o auxílio de equipamentos.

O verdadeiro protagonista da visibilidade a olho nu é o C/2024 G3 (ATLAS), um cometa periódico descoberto pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) em abril de 2024.

O Grande Cometa de 2025: Visibilidade e Drama

O C/2024 G3 (ATLAS) não apenas cumpriu a promessa de ser visível a olho nu, como superou as expectativas. Em seu periélio, o ponto de maior aproximação do Sol, em 13 de janeiro de 2025, o cometa atingiu uma magnitude aparente de -3.8.

Para contextualizar, a magnitude é uma escala inversa: quanto menor o número, mais brilhante o objeto. A estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, tem magnitude de aproximadamente -1.4.

Este brilho extraordinário o colocou em um clube exclusivo: o C/2024 G3 (ATLAS) se tornou o quinto cometa nos últimos 100 anos a ser visível à luz do dia a olho nu.

Milhões de pessoas, especialmente no Hemisfério Sul, puderam testemunhar a cauda espetacular do cometa logo após o pôr do sol, uma visão que transcende a experiência cotidiana.

A tabela a seguir resume as principais distinções entre os dois cometas ATLAS:

Característica C/2024 G3 (ATLAS) | 3I/ATLAS (C/2025 N1)

C/2024 G3 (ATLAS) | 3I/ATLAS (C/2025 N1) Natureza Cometa periódico (do Sistema Solar) / Cometa interestelar (de fora do Sistema Solar)

(do Sistema Solar) / Cometa interestelar (de fora do Sistema Solar) Visibilidade a Olho Nu| Sim. Atingiu magnitude de -3.8 e foi visível à luz do dia. / Não. Não é esperado que seja visível a olho nu ou com binóculos.

Sim. Atingiu magnitude de -3.8 e foi visível à luz do dia. / Não. Não é esperado que seja visível a olho nu ou com binóculos. Ponto Mais Próximo do Sol (Periélio)| 13 de Janeiro de 2025 / 29 de Outubro de 2025

13 de Janeiro de 2025 / 29 de Outubro de 2025 Destino: Segue sua órbita periódica / Será ejetado do Sistema Solar (trajetória hiperbólica)

O Clímax: A Fragmentação do Cometa

A história do C/2024 G3 (ATLAS) ganhou um toque de drama cósmico logo após seu momento de maior glória. A intensa radiação solar e as forças de maré durante o periélio, embora responsáveis por seu brilho, também exerceram uma pressão extrema sobre seu núcleo gelado.

Relatos de astrônomos após 19 de janeiro de 2025 indicaram que o cometa havia sofrido uma fragmentação. O núcleo, a "cabeça" sólida do cometa, começou a se desintegrar.

O resultado foi um fenômeno visualmente impressionante e cientificamente fascinante: o cometa se transformou em uma estrutura "sem cabeça", mantendo, no entanto, uma cauda longa e brilhante.

Essa desintegração, embora tenha diminuído a intensidade do núcleo, não apagou o espetáculo. A cauda remanescente, agora composta por detritos ejetados, continuou a brilhar, oferecendo uma visão etérea e fugaz da fragilidade dos corpos celestes.

O Legado da Observação

O C/2024 G3 (ATLAS) nos lembrou da beleza efêmera e do poder destrutivo do nosso Sistema Solar. Para aqueles que puderam observá-lo, seja a olho nu, com binóculos ou através de fotografias, a experiência foi um lembrete vívido de que a astronomia não é apenas uma ciência de números e equações, mas uma arte de contemplação e descoberta.

O cometa, que começou como uma simples detecção automática, encerrou seu auge como um conto de esplendor e desintegração, um capítulo memorável na crônica da observação celestial.