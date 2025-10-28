Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

É possível ver o 3I Atlas a olho nu? Entenda o fenômeno

A história deste cometa é muito mais complexa e dramática do que um simples ponto de luz no céu

Denis Felipe

Denis Felipe

28/10/2025 - 16h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O céu noturno sempre guardou mistérios e espetáculos que cativam a humanidade. Em 2025, um desses espetáculos, o cometa C/2024 G3 (ATLAS), conhecido por muitos como o "Grande Cometa de 2025", prometeu uma experiência de observação inesquecível.

A pergunta que ecoou entre astrônomos amadores e o público em geral era simples, mas carregada de expectativa: seria possível vê-lo a olho nu?

A resposta, para a alegria dos observadores, foi um retumbante sim, mas a história deste cometa é muito mais complexa e dramática do que um simples ponto de luz no céu.

O Esplendor e a Confusão dos ATLAS

Antes de mergulharmos na saga do C/2024 G3, é fundamental esclarecer uma confusão comum. O universo, por vezes, nos apresenta homônimos. Muitos se perguntaram sobre o 3I/ATLAS, mas este é um cometa completamente diferente.

O 3I/ATLAS (também designado C/2025 N1) é um objeto de natureza muito mais rara: um cometa interestelar, o terceiro já confirmado a cruzar nosso Sistema Solar.

Sua trajetória hiperbólica indica que ele se originou de fora da nossa vizinhança estelar e, após sua passagem, será ejetado de volta ao espaço profundo. No entanto, o 3I/ATLAS não alcançou o brilho necessário para ser visto sem o auxílio de equipamentos.

O verdadeiro protagonista da visibilidade a olho nu é o C/2024 G3 (ATLAS), um cometa periódico descoberto pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) em abril de 2024.

 

O Grande Cometa de 2025: Visibilidade e Drama

O C/2024 G3 (ATLAS) não apenas cumpriu a promessa de ser visível a olho nu, como superou as expectativas. Em seu periélio, o ponto de maior aproximação do Sol, em 13 de janeiro de 2025, o cometa atingiu uma magnitude aparente de -3.8.

Para contextualizar, a magnitude é uma escala inversa: quanto menor o número, mais brilhante o objeto. A estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, tem magnitude de aproximadamente -1.4.

Este brilho extraordinário o colocou em um clube exclusivo: o C/2024 G3 (ATLAS) se tornou o quinto cometa nos últimos 100 anos a ser visível à luz do dia a olho nu.

Milhões de pessoas, especialmente no Hemisfério Sul, puderam testemunhar a cauda espetacular do cometa logo após o pôr do sol, uma visão que transcende a experiência cotidiana.

A tabela a seguir resume as principais distinções entre os dois cometas ATLAS:

  •  Característica C/2024 G3 (ATLAS) | 3I/ATLAS (C/2025 N1) 
  •  Natureza Cometa periódico (do Sistema Solar) / Cometa interestelar (de fora do Sistema Solar) 
  •  Visibilidade a Olho Nu| Sim. Atingiu magnitude de -3.8 e foi visível à luz do dia. / Não. Não é esperado que seja visível a olho nu ou com binóculos. 
  •  Ponto Mais Próximo do Sol (Periélio)| 13 de Janeiro de 2025 / 29 de Outubro de 2025 
  •  Destino: Segue sua órbita periódica / Será ejetado do Sistema Solar (trajetória hiperbólica) 

O Clímax: A Fragmentação do Cometa

A história do C/2024 G3 (ATLAS) ganhou um toque de drama cósmico logo após seu momento de maior glória. A intensa radiação solar e as forças de maré durante o periélio, embora responsáveis por seu brilho, também exerceram uma pressão extrema sobre seu núcleo gelado.

Relatos de astrônomos após 19 de janeiro de 2025 indicaram que o cometa havia sofrido uma fragmentação. O núcleo, a "cabeça" sólida do cometa, começou a se desintegrar.

O resultado foi um fenômeno visualmente impressionante e cientificamente fascinante: o cometa se transformou em uma estrutura "sem cabeça", mantendo, no entanto, uma cauda longa e brilhante.

Essa desintegração, embora tenha diminuído a intensidade do núcleo, não apagou o espetáculo. A cauda remanescente, agora composta por detritos ejetados, continuou a brilhar, oferecendo uma visão etérea e fugaz da fragilidade dos corpos celestes.

O Legado da Observação

O C/2024 G3 (ATLAS) nos lembrou da beleza efêmera e do poder destrutivo do nosso Sistema Solar. Para aqueles que puderam observá-lo, seja a olho nu, com binóculos ou através de fotografias, a experiência foi um lembrete vívido de que a astronomia não é apenas uma ciência de números e equações, mas uma arte de contemplação e descoberta.

O cometa, que começou como uma simples detecção automática, encerrou seu auge como um conto de esplendor e desintegração, um capítulo memorável na crônica da observação celestial.

Cidades

Farmácia é interditada por vender remédio tarja preta sem receita em Campo Grande

No local, flagraram alimentos vencidos e medicação mantida em local inadequado, sem controle de temperatura

28/10/2025 17h05

Compartilhar

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

A denúncia levou órgãos de fiscalização até uma farmácia, onde verificaram a venda de remédios tarja preta sem receita médica, no comércio localizado na rua dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Participaram da ação o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS), a Vigilância Sanitária e a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

Além da venda de remédios que só podem ser adquiridos com prescrição médica, a denúncia indicava que o estabelecimento estava comercializando anabolizantes e esteroides.

Foram apreendidas aproximadamente 500 caixas de medicamentos, que estavam armazenadas de maneira irregular em um anexo utilizado como depósito, onde não havia controle de temperatura e não se respeitavam normas básicas de condições sanitárias.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Denúncia

No local, foram verificados alimentos vencidos dispostos para venda. Essa não é a primeira vez que o comércio passa por um 'pente-fino': em 2019, a fiscalização já havia apontado irregularidades.

O CRF-MS recebeu uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades no estabelecimento.

"O CRF-MS ressalta a necessidade do cumprimento das legislações, do código de ética e de demais práticas que garantam a legalidade do exercício profissional e o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. O CRF-MS tem atuado de forma eficiente para manter no mercado de trabalho os bons profissionais, o que garante a defesa da profissão, bem como uma melhor proteção à sociedade.

O Conselho acompanhará a conclusão dos fatos para dar prosseguimento aos trâmites legais previstos na legislação da profissão", diz a nota do CRF.

Assine o Correio do Estado

 

 

SEGURANÇA

Campo Grande: passageiras agora podem solicitar viagem com motoristas mulheres

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

28/10/2025 16h55

Compartilhar
A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

Continue Lendo...

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano,  lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados. 

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido. 

Feminicídio 

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido. 

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres. 

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 2 dias

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

4

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha
SEQUESTRO

/ 1 dia

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?