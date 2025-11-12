Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Alerta de temporal altera agenda do Papai Noel em Campo Grande

Com os estragos causados pelo último temporal que atingiu Campo Grande, o evento, que será nesta quarta-feira (12), alterou parte da programação; veja

Laura Brasil

12/11/2025 - 14h55
Após a Defesa Civil emitir um novo alerta de tempestade com rajadas de vento, a chegada do Papai Noel nesta quarta-feira (12) sofreu algumas alterações por segurança.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado foi colocado em alerta laranja, com ventos que podem chegar a 100 km/h e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Climatempo, o fenômeno ocorre devido a áreas de instabilidade que se formam a partir do final da manhã, por causa da pressão atmosférica no Paraguai, aumentando o risco de temporais.

E o Papai Noel?


Com isso, a chegada do trenó do Papai Noel no Shopping Campo Grande teve que ser reprogramada. Por segurança do público, os eventos externos foram suspensos.

A tradicional programação, que envolvia food trucks e atividades no estacionamento, não vai ocorrer. Já o City Tour com crianças assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), pelas ruas da Capital, está mantido.
 

Hou hou hou

O bom velhinho abre a temporada de festejos com a decoração que tem como tema “Natal dos Doces”, a partir do dia 12 de novembro, em um momento muito aguardado por famílias e entusiastas da data.

Antes de o Papai Noel pousar o trenó, às 17h será realizada a inauguração da decoração, que neste ano promove um verdadeiro convite aos sentidos, com cores vibrantes, aromas e detalhes que remetem ao sabor e à doçura dessa época tão especial no Shopping Campo Grande.

Com um espaço de mais de 300 m², repleto de cores e luzes, a atração contará com uma árvore de 14 metros de altura e, para alegria dos pequenos, brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho.

Pensando nas crianças PcD, algumas das atrações foram adaptadas, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão e o acolhimento de todos os públicos.

O momento do ano para renovar as fotos com a família trará magia por meio de luzes, música, cores e alegria, mantendo viva a tradição que encanta gerações.

Agenda do Noel

O Bom Velhinho traz a magia do Natal com uma grande festa, que começa com a apresentação de um coral na praça central, às 17h.

Uma apresentação circense, por volta das 17h40, encanta o público antes da chegada do Papai Noel, que sai da Morada dos Baís fazendo um City Tour pelas ruas de Campo Grande, acompanhado por 17 crianças acolhidas pela SAS.

O Bom Velhinho entra no shopping pela Rua Paulo Coelho Machado, seguindo com seu cortejo pelos corredores, junto de seus ajudantes e da banda natalina.

A festa continua com animadores e apresentações circenses, e às 20h têm início as atrações musicais.
 

Valores

Entre os brinquedos, apenas o trenzinho e a roda gigante são pagos, sendo os demais gratuitos para todas as crianças. Os valores das atrações pagas são: R$ 35 (avulso); combos (trenzinho + roda gigante) R$ 60; a partir de 2 combos, o cliente paga R$ 50 em cada. 

Crianças PcD não pagam para brincar, basta apresentar laudo médico ou documento de comprovação.

