Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Alexandre Magno Benites de Lacerda é nomeado para o Conselho Nacional do MP

A nomeação como conselheiro foi publicada nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União

Laura Brasil

08/09/2025 - 14h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda foi nomeado pela Presidência da República para ser um dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no biênio 2026/2028.

A posse está marcada para 6 de fevereiro de 2026, conforme publicação desta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União.

Como acompanhou o Correio do Estado, a nomeação do procurador-geral-adjunto de Justiça de Mato Grosso do Sul confirma a aprovação feita pelo Senado Federal e reforça a presença institucional de Mato Grosso do Sul em um dos mais importantes órgãos de controle e fiscalização do Ministério Público brasileiro.

Com isso, o promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda torna-se o segundo representante do Ministério Público de Mato Grosso do Sul a ocupar o cargo de conselheiro do CNMP, ao lado do procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Lacerda ressaltou que a preparação para Conselheiro passou pelo próprio exercício da Procuradoria-Geral de Justiça

“Isso me deu a experiência de ser um ordenador de despesas, porque chefiamos a instituição, temos a responsabilidade por ela, e a missão de termos um diálogo permanente”.
 

Atuação

Com experiência acumulada no período em que foi procurador-geral de Justiça de MS por dois mandatos e quando esteve no Colégio Nacional de Procuradores, Lacerda falou ao Correio do Estado sobre seus desafios.

O maior deles será implementar a unidade institucional, que ele comemora ter realizado em Mato Grosso do Sul, agora em âmbito nacional.

Alexandre Lacerda afirma que pretende continuar valorizando a independência funcional do promotor de Justiça, mas ressalta que essa independência não dá o direito de agir com irresponsabilidade ou abusar do poder que possui.

Perfil

Natural de Campo Grande, onde se formou em Direito, Alexandre Magno Benites de Lacerda ingressou no Ministério Público de Mato Grosso do Sul em 2003. Com mais de duas décadas de atuação, destacou-se em diversas funções de liderança institucional. Foi chefe de gabinete por cinco anos e exerceu dois mandatos como procurador-geral de Justiça, sendo o primeiro promotor de Justiça eleito para o cargo no Estado.

** Colaborou Eduardo Miranda

Assine o Correio do Estado

Dados

Setembro amarelo: MS já contabiliza 212 suicídios neste ano; 80 são de jovens e adolescentes

De acordo com a Sejusp, de janeiro até agora, 71 suicídios foram entre jovens e 9 eram adolescentes

08/09/2025 14h30

Compartilhar
Fique atento aos sinais em jovens e adolescentes

Fique atento aos sinais em jovens e adolescentes Divulgação

Continue Lendo...

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro até agora, 212 pessoas morreram por suicídio em Mato Grosso do Sul. Destes, 71 eram jovens e 9, adolescentes. 

Entre os indivíduos de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). 

Dados da Secretaria em Saúde divulgado pelo Ministério da Saúde mostraram que entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 a cada 100 mil. 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem aprovado leis que reforçam a prevenção e a conscientização sobre o tema, como por exemplo, a Lei Estadual 5.483/2019, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui a Semana de Prevenção e Combate à Violência Autoprovocada: Automutilação e o Suicídio, que é realizada sempre a partir do segundo domingo de setembro. 

"Antes mesmo da lei, tive a oportunidade de apoiar projetos sociais que acolhem pessoas nessas situações, desde crianças a pré-adolescentes e idosos. A Semana vem para abrir esse diálogo, orientar famílias, apoiar profissionais e mostrar que sempre existe saída, porque cada vida tem valor", afirma o parlamentar.

Outras duas legislações importantes são de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB): a Lei Estadual 4.777/2015, que institui o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio em Mato Grosso do Sul, e a Lei Estadual 6.449/2025, que criou a campanha "Setembro Amarelo vai à Escola", que incentiva atividades educacionais sobre prevenção à automutilação e ao suicídio. 

"Precisamos falar abertamente sobre o tema, levando a discussão para além de palestras e audiências públicas, reverberando para fora dos muros institucionais", destacou Mara. 

Prevenção

Diversas instituições do Estado atuam na prevenção ao suicídio, como por exemplo o projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), "Acolhimento em saúde mental: promoção da saúde e prevenção de autolesão e suicídio entre jovens", coordenado pelo professor doutor Jeferson Camargo Taborda.

O projeto oferece atendimento de forma gratuita a jovens entre 13 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social, seja através do Serviço-Escola de Psicologia da UFMS, ou pela plataforma Rede Pode Falar. Desde agosto de 2024, já foram atendidas 317 pessoas, sendo 225 atendimentos online e 92 presenciais. 

Diálogo

A psicóloga clínica Thaís Marcela Mota, especialista em Comportamento Humano, explica que o diálogo dentro das famílias é um fator de extrema importância, já que as crianças, jovens e adolescentes têm sentido as emoções com mais frequência e sofrido mais com o mundo. 

"O acesso à informação tem afetado muito a parte emocional, mas a ausência de diálogo é crucial. Os pais precisam conversar e procurar entender os filhos", afirma. 

Ela também alerta para os sinais de automutilação.

"Muitos jovens batem a cabeça na parede, se cortam, arrancam cabelos. É o início de um processo que pode culminar no suicídio. O ponto principal é ter empatia, saber ouvir e não desmerecer o que eles estão sentindo. Criar a prática da conversa pode mudar esse cenário". 

Busque ajuda

A saúde mental é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). Diversos serviços gratuitos estão disponíveis:

  • Unidades Básicas de Saúde (UBS): O primeiro passo é buscar atendimento com um clínico geral na UBS mais próxima, que pode encaminhar o paciente a um psicólogo ou psiquiatra.
  • Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Esses centros oferecem atendimento especializado com equipes multidisciplinares e são organizados por faixa etária e demandas específicas, como o CAPS Infantil (CAPSi) e o CAPS para usuários de álcool e drogas (CAPSad).
  • Clínicas-Escola de Psicologia: Universidades que oferecem cursos de Psicologia dispõem de clínicas-escola, onde alunos supervisionados por professores realizam atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis.
  • Centro de Valorização da Vida (CVV): O CVV disponibiliza apoio emocional 24 horas por meio do telefone 188 ou pelo chat online no site oficial.


*Com informações da ALEMS

Cidades

Pix Parcelado democratiza compras a consumidores que não têm acesso a cartão de crédito

Após atingir recorde de transações em um único dia, com a novidade, o sistema favorece o usuário e o comerciante; entenda

08/09/2025 13h53

Compartilhar

Crédito: Bruno Paes / Agência Brasil

Continue Lendo...

Com o anúncio feito pelo Banco Central de estimativa para o lançamento do Pix Parcelado para o final de setembro, a modalidade, que caiu no gosto da população, proporciona a quem não possui cartão de crédito uma nova forma de pagamento.

O recorde de movimentações pelo sistema ocorreu na sexta-feira (5). Conforme dados do Banco Central (BC), o Pix registrou 290 milhões de transações em um único dia, movimentando R$ 164,8 bilhões, atingindo assim um novo recorde.

Muito embora a nova funcionalidade prometa liquidez e redução de custos, conforme destacou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Mato Grosso do Sul (Fecomércio), é preciso que o consumidor faça uso consciente e fique de olho nos juros praticados.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS, Regiane Dede de Oliveira, afirmou que o sistema, além de ser uma nova opção, democratiza o acesso ao parcelamento e traz vantagens para os consumidores que não possuem cartão de crédito.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no levantamento “Pulso dos Pequenos Negócios”, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), cerca de 54% de pequenos e microempreendedores utilizam a modalidade como principal meio de pagamento.

Parcelas

O Banco Central deve lançar o Pix Parcelado no final do mês de setembro. A ideia é uniformizar a experiência de pagamentos parcelados, em conjunto com os princípios de educação financeira, e aumentar a transparência na contratação da modalidade.

A garantia foi feita em meio à divulgação de regras para a modalidade, endurecendo normas de segurança para instituições de pagamento.

“Queremos repelir qualquer tipo de presença do crime organizado no sistema financeiro. Por isso essas medidas são para endereçar problemas gerados pelo crime organizado”, afirmou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Vantagens

  • Possibilita a modalidade de pagamento parcelado por meio do Pix;
  • O comerciante terá acesso ao valor instantaneamente;
  • O Pix Parcelado poderá ser utilizado inclusive para transferências.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 1 dia

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 11 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?