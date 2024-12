Anéis de Saturno irão "sumir" em 2025

Tá na conta

Além disso, os 42.193 beneficiários receberam também o salário mensal de R$ 450

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul antecipou o pagamento do “13º salário”, nesta terça-feira (17), para os beneficiários do programa Mais Social.

Inicialmente, o pagamento estava previsto para o dia 23. No entanto, foi adiantado para que os cadastrados no programa tenham mais tempo para efetuar compras no supermercado e, assim, comemorar as festas de final de ano, como a ceia de Natal e o Ano Novo.

Deste modo, os 42.193 beneficiários receberam em conta o valor referente ao 13º salário e ao pagamento mensal, o que corresponde a uma injeção na economia de R$ 37.973.700,00, beneficiando a população mais vulnerável.

O Governo do Estado, no dia 10 de dezembro, efetuou o pagamento do “13º salário” do programa Cuidar de Quem Cuida, contemplando 1.291 pessoas e impulsionando mais de R$ 1 milhão na economia.

Os programas são vinculados à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

Enquanto o Cuidar de Quem Cuida presta auxílio a cuidadores de terceiros que não conseguem sair para trabalhar, o Mais Social garante a segurança alimentar.

Crédito: Saul Schramm/Arquivo

Programas Sociais

Pelo Mais Social, o beneficiário recebe R$ 450 por meio de um cartão, que deve ser utilizado para compras de alimentos, gás de cozinha, produtos de limpeza e de higiene, sendo vedada a aquisição de bebidas alcoólicas ou produtos à base de tabaco.

Para saber mais sobre o programa de segurança alimentar pode procurar a Superintendência do Programa Mais Social (Sumais), que fica na Barão de Ladário 85, Vila Sobrinho, em Campo Grande, ou telefonar para (67) 3368-9000.

