Mato Grosso do Sul ficou marcado em 2023 pelas personalidades icônicas que "partiram dessa para uma melhor", entre elas o jornalista, empresário e ex-senador Antônio João Hugo Rodrigues, com legado irretocável junto à comunicação do Estado e o jornal Correio do Estado.

Nascido em 26 de dezembro de 1947, Antonio João faleceu na noite de segunda-feira, 18 de setembro, vítima de complicações cardíacas, aos 75 anos. Começou sua trajetória no Correio do Estado, ainda criança. Filho do professor, historiador, escritor e jornalista, José Barbosa Rodrigues, seguiu os passos do pai quando o mesmo começou a trabalhar no jornal.

Em 19 de setembro acontecia o velório de Antônio João, quando amigos e familiares, além de boa parte da classe política e da comunicação do Estado, se reuniram para dar adeus ao jornalista.

Entretanto, além e antes dele, muitos também fizeram sua passagem:

Janeiro

Após queda em Nazaré, ainda nos primeiros dias de 2023, o surfista de ondas gigantes, Márcio Freire, aos 47 anos, caiu de um dos paredões de água na praia do Norte, em Nazaré (Portugual).

Dias depois, o ídolo do Vasco e maior artilheiro cruz-maltino, Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, morreu aos 68 anos, sendo que desde o fim de 2021 já fazia tratamento para tumores descobertos no intestino.

Este primeiro mês também ceifou um dos maiores guitarristas da história do rock e um dos maiores nomes do violão do século 20, Jeff Beck e Sérgio Abreu, aos 78 e 74 anos, respectivamente.

Fevereiro

Logo em fevereiro aconteceria a morte da icônica Glória Maria, vítima de câncer. Aos 73 anos, ela faleceu no segundo dia do mês. Ainda em 2019, ela recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão, que foi tratado com êxito a partir de imunoterapia. A doença, no entanto, se espalhou pelo cérebro.

Por volta de 11 dias depois, o publicitário que ajudou a lançar a TV Globo, Mauro Salles, também morreu, aos 90 anos. Internado desde o fim de 2022, ele sofreu falência de múltiplos órgãos e enfrentava uma doença neurológica há cerca de 16 anos.

Fevereiro ainda teria tempo de levar duas grandes personalidades de Mato Grosso do Sul, sendo a matriarca da família Trad, Therezinha Mandetta, a próxima a falecer, no dia 22 daquele mês.

Cinco dias depois, o icônico parlamentar de Campo Grande, Tetsuo Arashiro, faleceria dois dias antes de seu aniversário. Dentista de profissão, ele presidiu a Câmara Municipal em 1982 e Associação Okinawa na Capital após a virada do milênio.

Março

Paulo Caruso, cartunista e caricaturista, foi a primeira personalidade que perdeu sua vida em março, logo no dia 04. Ele estava internado no Hospital Nove de Julho, no centro da capital paulista e morreu aos 73 anos.

No dia seguinte, o advogado e ex-colunista do Correio do Estado, Carlos Eduardo Salgado Voges, também faleceu. Internado na Santa Casa em Campo Grande, ele foi vítima de um infarto e precisou seu intubado, mas não resistiu.

Ator de novelas como "Sassaricando" e "Bebê a Bordo", Antônio Pedro morreu ao 82 anos, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca, em 12 de março. No dia seguinte, o baixista da banda "Raimundos", José Henrique Campos Pereira, o Canisso, foi o próximo a registrar sua passagem.

Já na metade do mês, o ex-prefeito de Dourados José Elias Moreira, mais conhecido como Zé Elias, faleceu aos 82 anos, deixando esposa e três filhos. Dois dias depois, em 17 de março, ficaria marcada a morte de outro político.

Amarildo Cruz, deputado estadual, morreu aos 60 anos vítima de parada cardíaca. Ele procurou ajuda médica na quarta-feira (15), passou por exames iniciais, ficou internado e estava sendo tratado com antibióticos. Porém, precisou ser entubado.

Ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), proprietário da Autopeças Rocket, diretor do Sindivarejo-CG e Fecomércio-MS, Beijamin Chaia faleceu no dia 22, aos 82 anos.

Antes do fim do mês ficou marcada a morte do "menestrel maldito", Juca Chaves, aos 84 anos. Internado com problemas cardiorrespiratórios antes de sua morte, ele se notabilizou por incomodar, nos anos 1960, a ditadura com suas modinhas e trovas.

Abril

Desembargador, advogado e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Rubens Bergonzi Bossay faleceu aos 79 anos, em 07 de abril. Sua morte foi lamentada por diversos órgãos regionais, como: a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS); Associação de Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul) e diversos outros setores.

Depois dele, neste mês morreram o ex-prefeito de Bataguassu, Antônio Machado de Souza, aos 77 anos, em 17 de abril, além do Xamã Atanásio Teixeira da etnia Guarani-Kaiowá, que viveu por 100 anos, e fez sua passagem no dia seguinte (18).

Em 28 deste mês, o próximo a morrer seria Robson Gracie, aos 88 anos, lendário lutador e referência do jiu-jítsu brasileiro.

Maio



No intervalo de dois dias o Brasil teria duas perdas em maio, Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha Onofre, no dia sete daquele mês, que faleceu aos 91 anos, seguida de Rita Lee, icône que despontou na banda "Os Mutantes", no ano em que completaria 76 anos.

Junho

Ex-primeira dama e esposa de Juvêncio César da Fonseca, a Srª. Suely Brandão de Souza, aos 79 anos, teve seu falecimento divulgado, após semanas em tratamento e internação devido a complicações de pneumonia.

Augusto César Proença morreu no domingo (11 de junho), aos 85 anos, historiador e pesquisador que tinha como objeto de estudo a região do Pantanal. Mês este que tiraria a vida do presidente da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), João Félix Botezeli, de 69 anos, após uma parada cardíaca.

Antes do fim do mês a Capital ainda veria a morte do ex-vereador, Edson Shimabukuro, aos 71 anos.

Julho e agosto

Julho, logo no dia 09, ficou marcado pela morte do canter de chamamé, Antonio Rodrigues de Queiroz, conhecido como Castelo, aos 72 anos. Ele nasceu em 12 de Maio de 1951 na cidade de Três Lagoas, e iniciou sua carreira nos anos de 1964 e 1965.

Após levar o nome de Mato Grosso do Sul para as telas nacionais, a atriz campo-grandense Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão.

Essa doença foi diagnostica em outubro do ano passado, ao passar por um tratamento para um derrame pleural, que causa acúmulo de líquido nos pulmões, Aracy descobriu dois tumores nos órgãos e desde então vinha se tratando.

Logo nos últimos dias de agosto, quem faria sua passagem seria o pai da então prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o sr. Antônio Ferreira Barbosa. No dia 21 ele faleceu, após tempos enfrentando problemas de saúde.

Setembro

Após 98 anos de vida, José Thomaz, fundador e proprietário do Thomaz Lanches, faleceu às 05h da segunda-feira (11 de setembro). Acamado há anos, faleceu de causas naturais em sua residência.

Libanês de nascença, veio para o Brasil aos nove anos e fundou o Thomaz Lanches em 1978, tornando-se uma das mais tradicionais lanchonetes para se comer esfiha na Capital.

Depois dele, o ex-vereador e arquiteto renomado de Campo Grande, conhecido pela idealização de projetos como os da Santa Casa e das Moreninhas, Celso Costa, faleceu aos 82 anos, após 23 dias de internação no Hospital Universitário, por complicações de uma pneumonia.

Último trimestre

Mais conhecido como Ciro de Oliveira, o jornalista Orsirio de Oliveira morreu aos 74 anos, em pleno feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vítima de uma parada cardiorrespiratória em casa, ele atuava como editor na TV MS Record, após passar por diversas emissoras de rádio e televisão locais.

Outubro ainda traria a morte de Matthew Perry, famoso por interpretar Chandler no seriado "Friends". Aos 54 anos, ele foi encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa em Los Angeles.

O fim de outubro traria a morte também do engenheiro civil e empresário João Carlos de Souza Gameiro, aos 68 anos, deixando a esposa, Ester Figueiredo Gameiro, diretora do Correio do Estado, e mais três filhos.

Também Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da TV nacional, marcaria o Brasil uma última vez, com sua morte aos 94 anos, em 05 de novembro. Também a líder indígena, Damiana Cavanha, faleceu nesse mesmo mês, aos 84 anos.

Novembro ainda registraria a morte de Osmar Ferreira Dutra, ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que faleceu aos 83 anos, após uma semana internado para tratar da doença, em um hospital da Capital.

Mais recente, a morte de Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, tomou o noticiário. O antigo youtuber foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, aos 37 anos.

Por fim, o ex-vereador e ex-deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Eduardo Contar Filho, morreu na manhã desta sexta-feira (29), aos 90 anos, em Campo Grande. Ele era bisneto do fundador da Capital, José Antônio Pereira.

