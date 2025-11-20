Anvisa fecha cerco contra canetas emagrecedoras irregulares

Conforme a resolução publicada pela Anvisa, fica proibida a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e o uso de medicamentos da GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.
Esses produtos não possuem registro sanitário na Anvisa e não tiveram qualidade, eficácia e segurança avaliadas no Brasil.
Com isso, a intenção é coibir o desvio de uso desses produtos e proteger a saúde da população.
Segundo informado pela Anvisa, medicamentos sem registro no Brasil só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal, mediante prescrição médica e cumprimento de requisitos adicionais.
No entanto, quando a Anvisa publica uma proibição específica, a importação por qualquer modalidade fica suspensa.
Os seguintes produtos estão proibidos:
- T.G. 5 (RE 4030);
- Lipoless (RE 3676);
- Lipoless Éticos (RE 4641);
- Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4641);
- T.G. Indufar (RE 4641).
Apreensão
Em Mato Grosso do Sul, a apreensão mais recente de canetas emagrecedoras contrabandeadas envolveu um caminhão dos Correios, no qual foram encontrados inclusive entorpecentes.
Os medicamentos que estimulam a ação da GLP-1, no país, só podem ser usados mediante receita médica, que fica retida na farmácia.
Venda online
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).
Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.
“Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência”, informou.
No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.
“Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados”.
** Com Agência Brasil