MS: caminhão dos Correios levava 44 quilos de cocaína e canetas emagrecedoras contrabandeadas

Policiais militares do Batalhão de Choque apreenderam 44 quilos de cocaína e 95 canetas emagrecedoras contrabandeadas em uma carreta dos Correios, durante operação realizada nesta dia 19 de novembro, na BR-262, em Campo Grande.
A apreensão ocorreu durante a madrugada, por volta das 5h, durante operação da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (Renoe - 2025), e só foi possível porque os cães farejadores do Batalhão de Choque identificaram 43 tabletes de cocaína, que pesaram 44,9 quilos, além de 95 caixas de canetas emagrecedores contrabandeadas.
A abordagem só ocorreu porque o condutor da carreta não acatou a ordem de parada dada pelos policiais militares. Houve perseguição e os policiais militares abordaram o motorista.
Ao ser questionado pela desobediência, o motorista disse não ter percebido o sinal emitido pela equipe policial. A reação do caminhoneiro despertou a desconfiança dos policiais, que acionaram seu cão farejador, cujo nome é Aron, para fazer uma varredura dentro da carreta.
“O animal apresentou mudança de comportamento na região inferior do banco traseiro da cabine. Após a abertura do compartimento, foram localizadas duas mochilas contendo substância análoga à cocaína”, informou o Batalhão de Choque.
Em sua defesa, o motorista disse desconhecer a existência de entorpecente no caminhão. Ele, porém, foi preso em flagrante.
O motorista disse que chegou a um posto de combustível às 5h para efetuar a troca de motorista, rumo ao Estado de São Paulo. Ainda informou que a carreta havia retornado, no dia anterior, de Cuiabá (MT).
Além da cocaína, as duas mochilas que estavam na boleia do caminhão, ainda continham 95 medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira.
O caminhão não foi apreendido, por pertencer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme determinação do Delegado de Polícia Federal.
Veja o vídeo da apreensão
Corumbá
Esta não é a primeira vez que traficantes de droga usam caminhões dos Correios em Mato Grosso do Sul.
Em 5 de fevereiro de 2020, um caminhão a serviço dos Correios foi flagrado pela Polícia Federal, transportando 59 quilos de cocaína.
Os agentes federais chegaram ao caminhão depois de terem recebido denúncia anônima de que uma pessoa estava armazenando cocaína no caminhão de entregas, que estava estacionado em frente a uma agência bancária.
Os policiais chegaram a flagrar o momento em que um dos criminosos colocava uma caixa na cabine do veículo. Ele foi preso em flagrante durante a abordagem, e depois de os policiais testarem o material encontrado positivo para cocaína.
Snow
Neste ano, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) desencadeou a Operação Snow. A quadrilha transportava cocaína de várias maneiras, em carros funerários e também em caminhões dos Correios.
A organização criminosa utilizava a Transportadora Print Ltda, uma empresa terceirizada dos Correios, para transportar entorpecentes. Rodrigo de Carvalho Ribas, coordenador de logística da Print, coforme denúncia do Gaeco, era o responsável por organizar o transporte das drogas, aproveitando a legitimidade da empresa para mascarar as atividades ilícitas.
Para garantir a segurança do transporte, Oscar José dos Santos Filho, membro da organização, desativava os rastreadores dos caminhões e instalava um GPS próprio para que o chefão do grupo, Joesley da Rosa pudesse acompanhar o trajeto das cargas.