Anvisa suspende lotes de preservativos por falha em testes de estouro

A professora e matriarca de uma das mais populares famílias políticas de MS veio a óbito na noite desta quarta-feira (22), vítima de um aneurisma

Arquivo/Correio do Estado

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, decretou luto oficial de três dias nas Repartições Públicas Municipais em sinal de pesar pelo falecimento de Therezinha Mandetta Trad, matriarca de uma das mais populares famílias políticas de Mato Grosso do Sul, que veio a óbito na noite desta quarta-feira (22), vítima de um aneurisma.

Nesta manhã, as sessões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e da Câmara Municipal de Campo Grande foram adiadas. A Câmara Municipal decretou luto de três dias.

Luto oficial foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande desta quinta-feira (23).

Professora, Therezinha era viúva do ex-deputado federal Nelson Trad, mãe dos ex-prefeitos da Capital, Marcos Marcello Trad e Nelson Trad, do ex-deputado federal Fabio Trad, de Fátima Trad e Maria Thereza Trad, e avó do vereador Otávio Trad.

Therezinha viveu plenamente, como bem descreve um dos filhos, fazendo de sua vida "um livro inspirador", e deixando o legado para seus cinco filhos, 19 netos e 10 bisnetos.