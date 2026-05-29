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Polícia Civil efetua sete prisões e apreensões por furto em 48 horas

A Derf também atua no Programa Brasil Contra o Crime Organizado na fronteira do Estado; já foram feitas, pelo menos, sete prisões no período

Karina Varjão

Karina Varjão

29/05/2026 - 17h45
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Entre os dias 27 e 29 de maio, a polícia civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) realizou uma série de ações policiais voltadas ao enfrentamento aos crimes de roubo e furto, resultando em sete prisões e apreensões no período. 

Os agentes da Derf atuaram em barreiras policiais, investigações e cumprimento de ordens judiciais, resultando em prisões e apreensões de armas de fogo, munições e veículos irregulares. 

Ao todo, foram cumpridos mandados e flagrantes em Iguatemi, Eldorado e em Campo Grande.

Em Iguatemi, a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande, os policiais prenderam um homem de 39 anos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado em uma rodovia estadual. Foram apreendidos um revólver calibre .38, cinco munições intactas, uma espingarda de pressão e um veículo VW/Gol. 

Em Eldorado, a 440 quilômetros ao sul de Campo Grande, os agentes localizaram uma motocicleta Honda CG Titan com sinais de adulteração. O veículo foi encontrado abandonado após a fuga de seus ocupantes e foi apreendido. 

Na Capital, foram cumpridos seis mandados de apreensão pelos crimes de roubo e latrocínio. 

Entre as prisões preventivas cumpridas, foram presos um homem de 23 anos e um de 22 anos pelo crime de latrocínio tentado no Bairro Jardim Columbia. 

No Bairro Aero Rancho, um homem de 31 anos foi preso pelo crime de roubo. 

Ainda no Bairro Aero Rancho e no Bairro Universitário, foram capturados dois indivíduos, de 26 anos e 20 anos, pelo crime de furto qualificado na região norte da cidade, incluindo a casa de um desembargador do Tribunal Eleitoral do Estado no início do mês. 

Em investigação envolvendo outro crime de latrocínio tentado em um motel, uma mulher de 35 anos foi preso em uma chácara localizada às margens da rodovia BR-262. 

Programa Brasil Contra o Crime Organizado

De acordo com o delegado de polícia, José Roberto de Oliveira Junior, a Derf participa, juntamente com outras delegacias especializadas, de ações contra o crime organizado nas fronteiras. 

"Nós começamos a atuar há duas semanas e o programa vai durar pelo menos três meses, podendo ser estendido. Então, toda semana a equipe da Derf estará em vários locais das fronteiras de Mato Grosso do Sul", afirmou o delegado nesta sexta-feira (29). 

Neste período, já foram duas prisões efetuadas pela Derf e, ao menos, mais seis pela Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) nas cidades de Dois Irmãos de Buriti, Miranda e Campo Grande. 

Entre os mandados, os policiais recapturaram um sentenciado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, apreenderam um indivíduo por estupro de vulnerável, uma mulher pelo crime de tráfico de drogas, um indivíduo por contrabando e um alvo por inadimplência de pensão alimentícia e registro por tráfico de drogas. 

Além disso, já foram apreendidas grandes quantidades de drogas. 

"A Derf é uma delegacia que conta com policiais com grande experiência. O foco dessa operação é, obviamente, o tráfico de drogas e o contrabando. A Derf tem expertise dos crimes contra o patrimônio e são esses crimes que abastecem o tráfico de droga. Então, a participação da Derf é muito importante nesse sentido. Nós semmpre damos apoio em operações do interior e dessa vez fomos designados para atuar nessa operação", ressaltou o delegado. 

O programa Brasil Contra o Crime Organizado foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de maio, onde anunciou medidas voltadas à segurança pública. 

O pacote prevê investimentos de R$ 11 bilhões, sendo R$ 1 bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os estados. 

A estruturação do programa se dá em quatro eixos estratégicos: 

O programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:

asfixia financeira das organizações criminosas;
fortalecimento da segurança no sistema prisional;
qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios; e
combate ao tráfico de armas.
 

Jardim Autonomista

Policia prende ladrões que furtaram casa de desembargador aposentado

Dupla confessou ao menos seis crimes

29/05/2026 17h00

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Foto: Arquivo Pessoal

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Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) suspeitos de participação no furto à casa do desembargador aposentado João Batista da Costa Marques, de 80 anos, no último dia 3, no Jardim Autonomista, em Campo Grande.

Além do furto na casa do magistrado, a dupla também é investigada por uma sequência de furtos registrados nas últimas semanas em bairros de alto padrão da Capital, como Giocondo Orsi, Vila Rica e Vila Célia.

Segundo o delegado Edgard Punski, as investigações identificaram um padrão de atuação dos suspeitos. "Eles ingressavam em residências vazias e subtraíam aquilo que lhes interessava, geralmente ouro, dinheiro, armas, relógios e, em algumas ocasiões, eletrônicos de valor", afirmou.

De acordo com a polícia, os criminosos escolhiam imóveis de alto padrão e tocavam a campainha para verificar se havia moradores no local. Quando ninguém atendia, invadiam as residências rompendo cercas elétricas ou arrombando portões com ferramentas, como chave de fenda.

Ainda conforme o delegado, os objetos furtados eram revendidos a receptadores, que agora também são alvo das investigações. "As equipes intensificaram as diligências para localizar, qualificar e identificar esses indivíduos. Com as informações reunidas, representei pela prisão preventiva deles", disse.

A polícia descobriu o paradeiro da dupla na quinta-feira e deflagrou a operação na manhã desta sexta-feira. Os suspeitos foram capturados por volta das 5h30.

Durante os interrogatórios, os dois confessaram participação em pelo menos seis furtos, incluindo o praticado na residência do desembargador aposentado. Segundo a polícia, no imóvel, foram levados um telefone celular e um par de abotoaduras. À época, em entrevista ao Correio do Estado, o magistrado destacou que R$ 800 foram levados de sua carteira.

Aos policiais, os suspeitos disseram que descartaram as peças por acreditarem que não tinham valor significativo.

Questionado se os autores sabiam que a residência pertencia a um desembargador, Punski afirmou que, segundo os próprios investigados, não. "Provavelmente não. Segundo eles disseram, eles escolhiam as casas na hora", relatou.

O delegado revelou ainda que, na mesma noite do furto ao imóvel do magistrado, os suspeitos invadiram outra residência no bairro Vilas Boas, de onde levaram uma televisão e outros objetos.

O furto 

Ao Correio do Estado, João Batista Marques disse que o ladrão entrou em sua residência após acessar a casa de um vizinho, pular o muro e quebrar uma das janelas. "Deixo a porta entreaberta, quando dei de cara com o ladrão, fechei a porta do quarto rapidamente. Acredito que ele tenha ficado com a impressão de que eu pudesse estar armado e pulou o muro novamente", destacou o magistrado, que teve cerca de R$ 800 furtado de sua carteira. 

O crime ocorreu por volta das 8h25, justamente no momento em que ele havia dispensado sua guarda pessoal. "Eu estava dormindo, dispensei o guarda por volta das 7h, acordei com um barulho incomum dentro da minha casa, alguém mexendo em gavetas, quando abri a porta do quarto, dei de cara com o ladrão", destacou João Batista Marques. 

Apesar da perda financeira, o desembargador classificou o ocorrido como algo "incomum e preocupante", e disse ter acionado a polícia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul logo após o ladrão deixar sua casa. "Rapidamente liguei para a segurança do Tribunal de Justiça e eles vieram", disse João Batista da Costa. 

A Derf segue na busca dos demais envolvidos em outros furtos e tenta identificar os receptadores responsáveis pela compra dos materiais levados durante os crimes.

Poder Judiciário

TJMS segue com inscrições abertas para seleção de juízes leigos

Inscrições seguem até junho; aprovados poderão atuar por até oito anos no Judiciário sul-mato-grossense

29/05/2026 16h57

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Foto: Divulgação

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Os profissionais do Direito interessados em atuar no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul têm até as 15 horas do dia 11 de junho para se inscrever no processo seletivo unificado para juiz leigo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O certame oferece vagas para Campo Grande e municípios do interior, além da formação de cadastro de reserva para diferentes modalidades de concorrência.

O edital foi publicado no Diário da Justiça no último dia 7 de maio, e as inscrições estão abertas desde 13 de maio. A seleção é organizada pelo Instituto Consulplan, sob supervisão da Comissão Fiscalizadora do TJMS.

Ao todo, são ofertadas vagas para ampla concorrência e reservas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas e quilombolas. Em Campo Grande, estão disponíveis cinco vagas para ampla concorrência e uma vaga destinada a candidatos negros.

Já para o interior do Estado, o processo seletivo prevê 11 vagas para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e três para candidatos negros.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulplan. A taxa de participação é de R$ 150 e poderá ser quitada até as 20 horas do dia 12 de junho.

Provas serão aplicadas em seis municípios

O processo seletivo contará com prova objetiva composta por 40 questões e uma prova discursiva, que consistirá na elaboração de um projeto de sentença na área cível.

As avaliações estão marcadas para o dia 19 de julho, às 8 horas, e serão realizadas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 13 de julho.

Além das provas objetiva e discursiva, os participantes também passarão por avaliação de títulos. A classificação final será definida pela soma das notas obtidas em todas as etapas, que possuem caráter eliminatório e classificatório.

Requisitos para participar

Para concorrer ao cargo de juiz leigo, o candidato deve ser regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovar, no mínimo, dois anos de experiência jurídica.

Também é exigido que o participante não possua antecedentes criminais ou condenações cíveis incompatíveis com a função, além de não exercer atividade político-partidária.

Atuação pode chegar a oito anos

Os candidatos aprovados serão designados para exercer a função de juiz leigo pelo período inicial de quatro anos. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, permitindo atuação de até oito anos junto ao Judiciário estadual.

Os juízes leigos atuam nos Juizados Especiais, auxiliando magistrados na condução de processos, realização de audiências e elaboração de minutas de sentença, contribuindo para a celeridade da prestação jurisdicional.

 O edital completo está disponíveil no site do Instituto Consulplan.  Clique aqui para acessar! 

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