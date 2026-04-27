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Anvisa suspende xaropes para tosse com polidocanol após relatos de efeitos graves

Medida que atinge produtos manipulados, ocorre após notificações de reações adversas, incluindo suspeitas de desvio de qualidade em formulações

Welyson Lucas

27/04/2026 - 18h32
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na última sexta-feira (24), a Resolução-RE nº 1.684/2026, determinando uma série de medidas sanitárias contra empresas e produtos considerados de risco à saúde pública.

As ações incluem a suspensão, apreensão e proibição de comercialização, uso e propaganda de medicamentos manipulados e substâncias com potencial de causar efeitos adversos graves.

Entre as decisões, a agência suspendeu a manipulação, comercialização e o uso de medicamentos à base de polidocanol, presente em diversos xaropes para tosses comercializadas no Brasil.

A medida foi adotada após a identificação de múltiplas notificações de eventos adversos graves associados aos produtos, incluindo indícios de desvio de qualidade em formulações injetáveis.

A resolução também trata de medicamentos contendo clobutinol, cuja comercialização, fabricação, distribuição, importação, manipulação, propaganda e uso foram totalmente suspensos.

A decisão se baseia em parecer técnico da área de farmacovigilância da Anvisa, que concluiu que os riscos associados à substância superam seus benefícios terapêuticos.

Entre os principais efeitos adversos identificados está o risco de arritmias cardíacas graves, especialmente relacionadas ao prolongamento do intervalo QT, condição que pode levar a complicações fatais.

Segundo a Anvisa, a recorrência e a gravidade dos casos configuram risco sanitário relevante, o que motivou a adoção de medida cautelar até a completa apuração dos fatos.

Empresas

A Victalab Farmácia de Manipulação Ltda, teve a comercialização, manipulação e uso de medicamentos à base de polidocanol suspensos pela Anvisa após o registro de múltiplas notificações de eventos adversos graves.

Segundo a agência, os casos apresentam padrão de recorrência e gravidade, incluindo lesões relevantes associadas ao uso do produto, além de indícios de desvio de qualidade em formulações injetáveis.

Outra empresa alvo da resolução é a IHB Ecommerce Ltda, responsável pela comercialização de fórmulas magistrais sem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa. A agência determinou a apreensão dos produtos e proibiu sua fabricação, distribuição, propaganda, importação e uso.

De acordo com o órgão regulador, a empresa também não possui autorização de funcionamento para atuar na produção de medicamentos, o que agrava a irregularidade.

As medidas se estendem, inclusive, a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou divulguem os produtos, incluindo plataformas digitais.

Já a empresa Treelife Pharmah Ltda foi proibida de realizar propaganda de preparações magistrais. A fiscalização identificou que a empresa anunciava e expunha à venda medicamentos manipulados em desacordo com as normas que regem esse tipo de produção, especialmente no que diz respeito às boas práticas de manipulação em farmácias.

A legislação brasileira estabelece que fórmulas magistrais devem ser preparadas de forma individualizada, mediante prescrição, o que impede sua divulgação como produtos de prateleira.

As medidas adotadas pela Anvisa têm caráter preventivo e seguem o princípio da precaução, previsto na legislação sanitária brasileira. O objetivo é proteger a saúde da população diante de evidências de risco, mesmo enquanto as investigações ainda estão em andamento.

A resolução entrou em vigor na data de sua publicação e reforça o papel da agência na regulação e fiscalização do mercado de medicamentos no país, especialmente no combate à produção e comercialização irregular de produtos que possam comprometer a segurança dos consumidores.

Condenado

Justiça condena há 4 anos de prisão homem que atacou corredora no Parque dos Poderes

À época, a vítima reagiu à agressão e conseguiu escapar; o acusado foi preso pouco após o crime, em 2025

27/04/2026 16h57

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Tribunal de Justiça

Tribunal de Justiça Arquivo Correio do Estado

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A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou Gleindon Barbosa da Silva a 4 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tentativa de estupro contra uma mulher que praticava corrida no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A sentença foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (27) e encerra o processo referente ao caso ocorrido no fim de 2025.

De acordo com os autos, o crime aconteceu na manhã do dia 26 de novembro, enquanto a vítima realizava seu treino habitual nas imediações de uma das rotatórias do parque, na região que conecta a Avenida do Poeta à Avenida Desembargador José Nunes da Cunha. O local é conhecido pela grande circulação de esportistas, especialmente no início do dia.

Em depoimento à polícia, a mulher relatou que percebeu a presença de um homem à sua frente, que aparentava falar ao celular, comportamento que inicialmente não levantou suspeitas. No entanto, a situação mudou rapidamente no momento em que ela passou por ele.

Segundo a vítima, o homem a agarrou de forma brusca pelos braços, apalpou seus seios e ordenou que ela permanecesse em silêncio.

Ainda conforme o relato, o agressor simulava estar armado ao manter um volume sob a camisa, estratégia que teria sido utilizada para intimidá-la e impedir qualquer reação imediata.

Durante a abordagem, o autor tentou arrastar a vítima para uma área de mata nas proximidades da via. Apesar da violência e da ameaça implícita, a mulher conseguiu reagir, se desvencilhar e fugir do agressor. Em estado de choque, ela correu até encontrar um casal que passava pelo local e pediu ajuda.

A rápida mobilização após o pedido de socorro contribuiu para que o suspeito fosse localizado e preso pouco tempo depois do crime. Ele foi encaminhado às autoridades e permaneceu à disposição da Justiça durante o andamento do processo.

Na decisão, a Justiça considerou os depoimentos colhidos ao longo da investigação, incluindo o relato consistente da vítima, além de outros elementos que comprovaram a materialidade e a autoria do crime.

A conduta do réu foi enquadrada como tentativa de estupro, uma vez que a ação foi interrompida antes de sua consumação.

O caso gerou repercussão à época, especialmente por ter ocorrido em um dos principais espaços públicos de lazer e prática esportiva da Capital. O episódio também reacendeu o debate sobre segurança em locais abertos e a vulnerabilidade de mulheres durante atividades cotidianas, como caminhadas e corridas.

Com a condenação, Gleindon Barbosa da Silva deverá cumprir pena de reclusão em regime a ser definido pela Justiça, conforme os critérios legais. Ainda cabe recurso da decisão.

A sentença reforça o entendimento do Judiciário quanto à gravidade de crimes dessa natureza e à importância da responsabilização penal em casos de violência contra a mulher, mesmo quando a consumação do ato é impedida pela reação da vítima.

Operação Leviatã

Polícia Civil prende dois em operação contra organização criminosa em MS

A ação é para frear a atuação de organização criminosa vinda do estado do Mato Grosso e impedir a expansão do tráfico de drogas

27/04/2026 16h30

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Polícia deflagrou Operação Leviatã na manhã desta segunda-feira em Coxim

Polícia deflagrou Operação Leviatã na manhã desta segunda-feira em Coxim Divulgação Polícia Civil

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A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu duas pessoas durante a Operação "Leviatã", deflagrada nesta segunda-feira (27), onde foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e dois de prisão.

Os indivíduos foram presos nos municípios de Coxim e Rio Verde, no interior do Estado.

A operação tem como foco o enfrentamento à atuação de organização criminosa em Coxim e região e foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

A ação também contou com apoio de equipes da Delegacia Regional de Coxim e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). 

Durante a operação, houve um confronto entre o líder de facção criminosa e as forças policiais. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 

Os policiais também localizaram um veículo que foi utilizado em dois homicídios na região de Coxim. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores dos crimes. Após a perícia, foi constatado que o veículo era roubado. 

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e as responsabilidades de cada integrante do grupo criminoso. 

O nome

A operação tem o nome "Leviatã" em referência à atuação das forças policiais para reestabelecer a ordem pública e frear o avanço da organização criminosa vinda do Mato Grosso. 

O objetivo principal é enfraquecer a atuação dos criminosos e impedir a expançsão das atividades icílitas na região norte de Mato Grosso do Sul. 

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