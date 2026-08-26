Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CG em dobro

Aplicativo nasceu da paixão pela gastronomia

Criado há nove anos por Nadia Ayumi Arakaki e Bruna Vitória Borges Gasparini, perfil virou referência para quem busca restaurantes e vitrine para empreendedores da Capital

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

26/08/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo Grande sempre teve na comida mais do que uma resposta para a fome. Sair para jantar, descobrir um restaurante, reunir amigos em volta da mesa ou percorrer a cidade atrás daquele prato que alguém recomendou faz parte da rotina e da memória afetiva de muita gente.

Foi observando justamente esse hábito e vivendo-o que Nadia Ayumi Arakaki, de 29 anos, e Bruna Vitória Borges Gasparini, de 30 anos, começaram a construir, há nove anos, uma das comunidades gastronômicas mais conhecidas da Capital.

O que nasceu de maneira simples, com fotos e informações sobre os lugares onde gostavam de comer, encontrou rapidamente uma necessidade que muita gente compartilhava: antes de sair de casa, o campo-grandense queria saber onde estava indo, quanto gastaria e o que encontraria no prato.

“Tem muito a ver com a própria história do Comer em CG, que também nasceu dessa vontade de saber como era o local antes mesmo de ir, quanto custa e o que tem lá”, explica Nadia em entrevista ao Correio do Estado.

A ideia era quase a de um catálogo afetivo da cidade. Aos poucos, o perfil deixou de reunir apenas as descobertas das duas amigas e passou a ajudar milhares de pessoas a decidir onde almoçar, tomar um café, comemorar, encontrar uma sobremesa diferente ou, simplesmente, experimentar algo novo.

O reconhecimento veio devagar, na mesma velocidade do crescimento orgânico da página. Primeiro, os pedidos de indicação. Depois, as mensagens. Por fim, uma frase que passou a se repetir fora das telas: “A gente sempre olha o Comer em CG antes de sair”.

Mais do que seguidores, surgiu uma nova relação entre quem procura uma experiência gastronômica e quem a oferece.

É possível acompanhar essa transformação também na interação que movimenta o perfil nas redes sociais. Nos comentários, nas mensagens e nos conteúdos compartilhados, a antiga pergunta “onde vamos comer?” ganhou uma espécie de atalho: o seguidor procura, assiste, compara, salva e decide.

A facilidade de ter, no celular, uma prévia do ambiente, do prato e do preço acabou se misturando aos próprios hábitos de Campo Grande, uma cidade que faz da gastronomia um programa, mas que, como qualquer cidade em transformação, passou a descobrir novos endereços com a velocidade de uma tela.

A força dessa ponte aparece, principalmente, do outro lado da mesa. Proprietário do Sutil Café Bar, o empresário Murilo Sutil, de 29 anos, sentiu o efeito da divulgação quase imediatamente. Segundo ele, após o primeiro vídeo publicado pela dupla, a página do estabelecimento ganhou entre 1,9 mil e 2,2 mil seguidores em apenas 24 horas.

A repercussão, no entanto, não ficou restrita ao digital. “Eu notei muita diferença no movimento, em todas as partes, tanto digital quanto presencial”, relata o empresário.

Para Murilo, o diferencial está justamente na maneira como Bruna e Ayumi conversam com o público. “Elas falam uma linguagem muito popular, conversam como amigos da gente. Conseguem transmitir o desejo em cima do produto de forma muito natural e orgânica”.

É assim que uma indicação pode se transformar em mais do que visualização. Pode levar clientes até a porta, aumentar o movimento, ampliar equipes e até ajudar um pequeno negócio a crescer.

As próprias criadoras do Comer em CG acumulam histórias assim. Entre elas, lembram de um carrinho de cachorro-quente de rua, conhecido pelo purê de batata como diferencial. “O vídeo viralizou, as filas se estenderam por semanas e os produtos passaram a esgotar antes do horário de fechamento. Hoje, o negócio tem várias unidades”, diz Bruna ao relembrar histórias que ficaram na memória e no paladar.

Também houve estabelecimentos que conseguiram ampliar o espaço e contratar mais funcionários após a repercussão dos conteúdos. A comida continua sendo o centro da história. Mas, ao redor dela, Campo Grande ganhou uma nova forma de descobrir a própria cidade.

CG EM DOBRO

A evolução seguinte nasceu da mesma pergunta que havia dado origem ao Comer em CG: como facilitar a experiência de quem quer sair e conhecer algo novo?

Se o perfil ajudava o público a descobrir onde ir, faltava criar uma vantagem para transformar aquela curiosidade em decisão.

Foi assim que surgiu o CG em Dobro, projeto separado do Comer em CG, mas que nasce da experiência construída pela dupla com sua comunidade. A ideia reúne, em um aplicativo, indicações e benefícios para que os usuários possam conhecer estabelecimentos e utilizar cupons que oferecem pratos em dobro.

Segundo o site oficial, a edição atual do tour gastronômico reúne mais de 130 cupons e prevê economia superior a R$ 5 mil em benefícios, com uso pelo aplicativo até agosto do ano que vem. A plataforma funciona com pagamento único para acesso aos cupons e validação por QR code nos estabelecimentos participantes.

A proposta resolve uma equação simples: de um lado, pessoas que querem conhecer novos lugares, mas nem sempre estão dispostas a correr o risco de gastar em uma experiência desconhecida; de outro, empresas que precisam ser descobertas.

“Os seguidores queriam conhecer lugares e ter descontos. Os estabelecimentos queriam novos clientes e movimento”, explica Bruna.

A ideia dos cupons, por si só, não é nova. A mudança está na combinação. Em vez de procurar uma promoção isolada, o usuário encontra no aplicativo uma seleção de lugares que já passaram pelo universo de indicações construído pelo Comer em CG.

“Não inventamos a roda no quesito cupom de descontos, mas aliar esses descontos às nossas indicações e credibilidade torna o CG em Dobro diferente”, avalia Bruna.

A conexão também se apoia em uma tendência que Campo Grande aprendeu a incorporar: a experiência começa antes de sair de casa. Começa na tela, na busca pelo cardápio, no vídeo de alguém provando um prato, no endereço salvo para o fim de semana.

Para os empresários, a lógica também muda. Não se trata apenas de aparecer em uma publicidade, mas de tentar transformar visibilidade em presença física. “É uma estratégia de marketing de experiência. Diferente de um outdoor ou só um vídeo, nós levamos de fato as pessoas a experimentarem o lugar”, ressalta Nadia.

Nove anos depois das primeiras publicações, o Comer em CG continua, em essência, respondendo à mesma curiosidade: o que existe de bom logo ali, talvez a poucos quilômetros de casa, que eu ainda não conheço?
A diferença é que, agora, a resposta pode caber inteira na palma da mão.

E talvez seja essa a maior transformação provocada por uma ideia tão simples. Duas amigas começaram mostrando o que comiam. No caminho, ajudaram a fazer com que mais pessoas descobrissem novos sabores, mais estabelecimentos encontrassem público e a própria cidade enxergasse, com outros olhos, a riqueza que já tinha à mesa.

Aplicativo criado em Campo Grande promete concorrer em pé de igualdade com gigantes do mundo virtualAplicativo criado em Campo Grande promete concorrer em pé de igualdade com gigantes do mundo virtual (Foto: Paulo Ribas)

ANIVERSÁRIO DA CAPITAL

Mesmo sob chuva Corrida do Facho abre celebrações dos 127 anos de Campo Grande

Tradicional prova reuniu 24 equipes no Centro da Capital na manhã desta quarta-feira (26)

26/08/2026 09h15

Compartilhar
Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26)

Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26) Marcelo Victor

Continue Lendo...

A chuva que marcou o início desta quarta-feira (26) não impediu a realização de uma das mais tradicionais provas esportivas de Campo Grande. A Corrida do Facho reuniu atletas civis e militares pelas ruas da região central como parte das comemorações pelos 127 anos da Capital. 

A competição começou às 6h, com a disputa feminina, seguida pela prova masculina, às 7h. A largada e a chegada ocorreram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. De lá, os atletas seguiram pela Rua Dom Aquino e Rua 14 de Julho antes de retornarem à 13 de Maio. 

Ao todo, 24 equipes foram inscritas, sendo 12 no masculino e 12 no feminino. Entre os participantes estavam grupos de corrida, assessorias esportivas, Corpo de Bombeiros Militar e equipes formadas por corredores da Capital. 

Na disputa masculina, cada equipe pôde contar com até 12 atletas, sendo dez titulares e dois reservas. Foram dez voltas, com percurso aproximado de mil metros para cada corredor. No feminino, as equipes tiveram até sete integrantes, cinco titulares e duas reservas, e a disputa ocorreu em cinco voltas, também com aproximadamente mil metros percorridos por atleta. 

O percurso foi acompanhado por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.

Para a educadora física Evelin Eich Ribeiro, a edição deste ano teve um significado especial. Ela participou da Corrida do Facho pela primeira vez e relatou que a chuva não prejudicou seu desempenho. Pelo contrário, o clima mais ameno tornou a experiência ainda mais agradável. 

“Foi a primeira vez que eu participei dessa corrida e eu achei muito legal”, contou Evelin. Segundo ela, a chuva não chegou a ser um problema durante a prova e o tempo mais frio até favoreceu seu desempenho.

A estreia terminou ainda melhor com a vitória da equipe. Evelin destacou que, em uma prova disputada coletivamente, o resultado individual fica em segundo plano e o objetivo passa a ser contribuir para o desempenho do grupo. 

“Eu fiquei muito feliz porque consegui ajudar a minha equipe. Nessa hora, a gente não pensa no nosso resultado, a gente pensa em fazer o máximo para conseguir ajudar a equipe”, afirmou.

A atleta disse ainda que procurou dar o máximo durante seu trecho para colocar a equipe em melhores condições na disputa e contribuir para a vitória.

As três primeiras colocadas de cada categoria recebem troféus, enquanto atletas e técnicos são premiados com medalhas. Os campeões também ficam com o Troféu Transitório, que volta a ser colocado em disputa na edição seguinte. A posse definitiva ocorre caso uma equipe conquiste a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.

Desfile cancelado

A Corrida do Facho estava programada para anteceder o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração ao aniversário da cidade. O desfile, porém, foi cancelado na manhã desta quarta-feira.

Com isso, a corrida foi mantida como uma das atividades desta manhã no aniversário de 127 anos de Campo Grande. A programação comemorativa também prevê a tradicional distribuição de bolo à população.

 

ALÍVIO

São Pedro volta a contrariar institutos e manda chuva ao Pantanal

Volume foi baixo em praticamente toda a região, mas contribuiu para afastar o risco de incêncios florestais que nesta época do ano costumam causar estragos na região

26/08/2026 09h10

Compartilhar
Chuva atingiu também a região central do Estado e provocou o cancelamento do desfile alusivo aos 127 anos de Campo Grande

Chuva atingiu também a região central do Estado e provocou o cancelamento do desfile alusivo aos 127 anos de Campo Grande

Continue Lendo...

Por conta das previsões de estiagem severa e do temor de incêndios florestais decorrentes do El Niño, o Governo do Estado decretou, no começo de junho, emergência ambiental por 180 dias. Mas, ao contrário daquilo que apontavam os institutos de meteorologia, seguidas frentes frias trouxeram chuva à região pantaneira, que na madrugada desta quarta-feira (26) voltou a ser beneficiada por chuva leve.

A precipitação foi registrada também em outras regiões do Estado, provocando inclusive o cancelamento do desfile do aniversário de 127 anos de Campo Grande, cidade onde foram registrados até 14 milímetros.  

O maior volume na região pantaneira foi em Aquidauana, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 17 milímetros entre 02 da madrugada e 08 da manhã. Em Dois Irmãos do Buriti e Maracaju, cidades que ficam próximo do Pantanal e onde existem córregos que desembocam nos rios pantaneiros, o Inmet registrou 12,2 e 14,6 milímetros, respectivamente.

Na cidade de Miranda, já no meio da planície pantaneira, o Imet apontou 4 milímetros de precipitação durante a madrugada, volume suficiente para restabelecer a umidade na vegetação e no solo, reduzindo o risco de proliferação de incêndios florestais.

Na área urbana de Corumbá, a maior cidade da região Pantaneira, o volume somou apenas 1,8 milímetro. Mas, mais ao norte, no medidor da Fazenda Eldorado, foram 5,4 milímetros. Na região da Serra do Amolar, já próximo da divisa com Mato Grosso e onde os incêndios florestais são mais difíceis de combater por conta das condicões geográficas, a chuva foi de apenas 1,8 milímetro.

Mais ao sul, no município de Porto Murtinho, a precipitação atingiu 3,2 milímetros. Volume semelhante, de 3 milímetros, ocorreu em Jardim, apontando que a chuva atingiu boa parte da região sul do Pantanal sul-mato-grossense. 

Mas, apesar do baixo volume, a chuva da madrugada desta quarta-feira ajuda a reduzir o risco de queimadas porque aparece depois de pelo menos três registros ao longo de junho e outros dois durante o mês de julho. Em junho, a soma das pancadas chegou a quase 57 milímetros na região de Miranda, sendo que a média para aquele mês é de 36 milímetros.

Em Corumbá, algumas regiões receberam até 70 milímetros em junho, sendo que a média para aqueles locais é de 17 milímetros. Em julho o volume foi menor, mas superou os 30 milímetros em boa parte do Pantanal de Corumbá. 

E por conta das condições climáticas favoráveis, até agora foi registrado somente um incêndio florestal de grandes proporções, que destrui florestas próximo do Forte Coimbra tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Em 2024, ano marcado pelo calor e falta de chuvas, o fogo destruiu 370 mil hectares no Pantanal de Mato Grosso do Sul somente em junho. Em 2026, não houve registro de incêndio florestal naquele mês. Em julho, por conta das condições climáticas favoráveis, foi registrada somente uma queimada de grandes proporções, que destruiu florestas próximo do Forte Coimbra, tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Mas, por conta dos prognósticos feitos em decorrência do forte El Niño, desde o dia primeiro de junho o Governo do Estado decretou situação de emergência em todo o Estado. E, conforme a administração estadual, Corpo de Bombeiros mobilizou 170 militares, 25 viaturas, 186 sopradores e 17 drones térmicos. 

Além disso, 11 bases avançadas foram instaladas em áreas de difícil acesso, como na região da Serra do Amolar, na região norte do Pantanal de Mato Grosso do SUl. Técnicos começaram a fazer monitoramento 24 horas por satélite e queimadas prescritas foram antecipadas. 

O estado de emergência ambiental permanece em vigor até o início de dezembro de 2026, podendo servir de base para a adoção de novas medidas de prevenção e resposta aos incêndios florestais durante o período mais seco do ano.


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Gabinete da vice-prefeita de Campo Grande é alvo da Polícia Federal
banco master

/ 1 dia

Gabinete da vice-prefeita de Campo Grande é alvo da Polícia Federal

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (25/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (25/08)

3

Justiça condena usina a pagar R$ 291 milhões a prefeitura de MS
ilha solteira

/ 1 dia

Justiça condena usina a pagar R$ 291 milhões a prefeitura de MS

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7100, segunda-feira (24/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7100, segunda-feira (24/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3770, segunda-feira (24/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3770, segunda-feira (24/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 5 dias

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Leandro Provenzano

/ 6 dias

O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 18/08/2026

Marketing digital não é postar. É construir demanda.