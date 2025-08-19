Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Ministra Margareth Menezes inaugura Centro de Cultura em Campo Grande

Obra estava paralisada há 12 anos, mas foi retomada com recursos do PAC e entregue nesta terça-feira, em Campo Grande

Glaucea Vaccari e Alison Silva

Glaucea Vaccari e Alison Silva

19/08/2025 - 16h28
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante), inauguraram, nesta terça-feira (19), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado. A obra foi iniciada há 12 anos, ficou paralisada durante um período e agora foi entregue à população.

O complexo cultural e esportivo é uma realização do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, e contrapartida da prefeitura.

"Essa entrega é importante, esse equipamento já estava parado há 12 anos e nós, nessa gestão do Ministério da Cultura, retomamos, primeiro entregando essas obras que estavam paradas, mas também trazendo o equipamento CEU da Cultura, que é um equipamento que pertence à nossa gestão, os Move Céus também, que são aqueles carros que levam para aquelas cidades mais distantes", disse a ministra.

"A gente entende que quando o equipamento cultural chega na cidade, em uma comunidade, ele transforma a vida das pessoas, principalmente pela oportunidade de estar perto da leitura, da música, do teatro, do esporte. Então eu como pessoa também, como cidadã, como artista e como ministra, estou muito feliz de estar aqui em Canpo Grande com essa entrega e  desejo a comunidade que ela aproveite bem", acrescentou Margareth Menezes.

A vice--prefeita, Camilla Nascimento também ressaltou a importância do novo equipamento de cultura para a população.

"A parceria, quando acontece, efetivamente as políticas públicas funcionam e a população ganha com isso. Campo Grande está muito feliz, é uma obra que estava paralisada há muito tempo, e a prefeita retomou no ano de 2024", ressaltou.

"Só na assistência social aqui desse equipamento, dessa região, a gente atende mais de 5 mil famílias, então a gente vai ter um braço para muita gente e o governo federal veio a somar com tudo isso. São muitas crianças, além das famílias, então a gente ver o brilho no olhar de cada uma destas crianças quando estão fazendo atividade assistencial, para nós é de grande valia", concluiu a vice-prefeita.

 A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), não participou da inauguração, pois estava em Brasília cumprindo agenda partidária.

CEU das Artes foi inaugurado no LageadoCEU das Artes foi inaugurado no Lageado (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

CEU das Artes

O complexo cultural e esportivo CEU das Artes foi inaugurado nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal, e da vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante).

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e contrapartida municipal.

Com 7 mil m², o CEU das Artes conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada e espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

 “Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, diz a ministra Margareth Menezes.

A inauguração integra o calendário de atividades comemorativas aos 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul.

 

mudança no tempo

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

Calor e tempo seco dão espaço para chuvas e temperaturas que podem chegar a 8°C

19/08/2025 18h45

Compartilhar
Em Campo Grande, a mínima deve ser de 12°C

Em Campo Grande, a mínima deve ser de 12°C Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

O calorão e tempo seco que tem predominado em Mato Grosso do Sul durante a semana deve dar espaço a chuvas e frio no fim de semana. A mudança no tempo ocorre devido à chegada de uma nova frente fria, que deve derrubar as temperaturas a 8°C a partir de sexta-feira (22).

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre os dias 22 e 24 de agosto, há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao avanço desta frente fria.

São previstos acumulados de chuvas que podem superar os 30 mm por dia, principalmente na região sul do Estado.

Após a passagem deste sistema meteorológico, haverá queda acentuada nas temperaturas, com mínimas entre 8°C e 10°C. Pontualmente, podem ocorrer mínimas abaixo dos 8°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, no domingo.

Antes disso, porém, na quarta (20) e quinta-feira (21), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais firme no Estado.

Nestes dias, as temperaturas estarão mais amenas, com mínima de 14°C ao amanhecer. Durante as tardes, as temperaturas estarão em elevação, com máximas que podem chegar a 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 18°C e máxima de  34°C.

Tempestade e vendaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem quatro alertas para Mato Grosso do Sul, com vigência, pelo menos, até esta quarta-feira (20).

São dois alertas de perigo potencial e dois de perigo, para tempestade e vendaval.

O alerta de tempestade é válido a partir da noite desta terça-feira e aponta que há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e queda de granizo. Assim, há risco também de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o de vendaval alerta para ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

O Cemtec informa que até quinta-feira deve haver aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas pontualmente intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente na quarta-feira (20).

Essas condições meteorológicas já estão associadas ao avanço da frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o avanço de cavados e o transporte de calor e umidade irão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a mínima deve ser de 12°C Mato Grosso do Sul está em alerta para vendaval e tempestades

Despedida

Morre aos 78 anos, Carlos Marcos Medeiros, criador do MARCO em Campo Grande

Amigos e familiares se despedem de um dos nomes mais proeminentes das artes no estado

19/08/2025 18h00

Compartilhar
Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos

Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos Divulgação

Continue Lendo...

Faleceu na manhã esta terça-feira (19), aos 78 anos, o curador, produtor cultural e editor gráfico Carlos Marcos Medeiros, companheiro do artista plástico Humberto Espíndola.

Carlos teve grande participação na valorização artística de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo articulador da criação do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO) e do Museu de Cuiabá. A Secretaria de Estado e Cultura, durante o governo de Marcelo Miranda, da qual Humberto foi o primeiro titular, também teve participação de Carlos em sua fundação.

Amigos de Carlos o descrevem como uma pessoa alegre, generosa e inspiradora, que tinha o dom de transformar cada encontro em aprendizado e afeto.

"Carlos é uma das pessoas mais cultas que eu já conheci, no que se tange à artes plásticas, cinema, a cultura em geral. Carlos sabia de tudo e de todos sobre as artes plásticas do mundo e sobre os movimentos, escrevia que era uma beleza, nos corrigia o português sempre e era um grande amigo, falava comigo todos os dias", relata Celeste Curado, publicitária e galerista, amiga de Carlos há mais de 40 anos.

Como curador, Carlos atuou em diversas exposições e escreveu inúmeras críticas de artes visuais no estado. Em um de seus últimos trabalhos na área, em abril de 2024, foi curador da 'Mostra Entrosamento', exposição coletiva no Centro Cultural José Octávio Guizzo que reuniu mais de 30 nomes das artes visuais de Mato Grosso do Sul

Com o companheiro Humberto, Carlos atuou na pesquisa da antologia artística “Artes Plásticas no Centro-Oeste”, de Aline Figueiredo, obra que retrata uma das mais proeminentes gerações de artistas de Mato Grosso do Sul e região, no fim da década de 1970.

"Carlos era um grande incentivador das artes e da cultura. Bastava uma pessoa estar começando, ele dava maior força, dava grandes dicas, ele influenciava muita gente a continuar no mundo artístico, em fazer seu trabalho, era um grande admirador e um grande incentivador. Isso ele sempre fez pela cultura do nosso estado. É uma grande perda", lamenta a amiga Celeste.

Portador de uma doença autoimune, Carlos faleceu pouco antes de completar 79 anos no próximo dia 28.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 7 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Desembargadores de MS suspeitos de venda de sentença seguem afastados, agora pelo CNJ
Ultima Ratio

/ 11 horas

Desembargadores de MS suspeitos de venda de sentença seguem afastados, agora pelo CNJ

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6803, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6803, segunda-feira (18/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?