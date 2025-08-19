Ministra Margareth Menezes inaugura Centro de Cultura em Campo Grande

Centro de Cultura foi inaugurado em parceria entre a prefeitura e o governo federal - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a vice-prefeita de Campo Grande, Camilla Nascimento (Avante), inauguraram, nesta terça-feira (19), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado. A obra foi iniciada há 12 anos, ficou paralisada durante um período e agora foi entregue à população.

O complexo cultural e esportivo é uma realização do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, e contrapartida da prefeitura.

"Essa entrega é importante, esse equipamento já estava parado há 12 anos e nós, nessa gestão do Ministério da Cultura, retomamos, primeiro entregando essas obras que estavam paradas, mas também trazendo o equipamento CEU da Cultura, que é um equipamento que pertence à nossa gestão, os Move Céus também, que são aqueles carros que levam para aquelas cidades mais distantes", disse a ministra.

"A gente entende que quando o equipamento cultural chega na cidade, em uma comunidade, ele transforma a vida das pessoas, principalmente pela oportunidade de estar perto da leitura, da música, do teatro, do esporte. Então eu como pessoa também, como cidadã, como artista e como ministra, estou muito feliz de estar aqui em Canpo Grande com essa entrega e desejo a comunidade que ela aproveite bem", acrescentou Margareth Menezes.

A vice--prefeita, Camilla Nascimento também ressaltou a importância do novo equipamento de cultura para a população.

"A parceria, quando acontece, efetivamente as políticas públicas funcionam e a população ganha com isso. Campo Grande está muito feliz, é uma obra que estava paralisada há muito tempo, e a prefeita retomou no ano de 2024", ressaltou.

"Só na assistência social aqui desse equipamento, dessa região, a gente atende mais de 5 mil famílias, então a gente vai ter um braço para muita gente e o governo federal veio a somar com tudo isso. São muitas crianças, além das famílias, então a gente ver o brilho no olhar de cada uma destas crianças quando estão fazendo atividade assistencial, para nós é de grande valia", concluiu a vice-prefeita.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), não participou da inauguração, pois estava em Brasília cumprindo agenda partidária.

CEU das Artes

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções e contrapartida municipal.

Com 7 mil m², o CEU das Artes conta com salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa e pista de caminhada e espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

“Os CEUs da Cultura são de grande importância na transformação de territórios onde há pouco ou nenhum acesso à cultura. São polos de múltiplas funções, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento humano. Por isso, é uma grande alegria ver que moradores de Campo Grande também passam a contar com um desses espaços”, diz a ministra Margareth Menezes.

A inauguração integra o calendário de atividades comemorativas aos 126 anos da capital de Mato Grosso do Sul.