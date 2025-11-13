Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ATÉ 2030

Após 12 anos, professores de Campo Grande terão correção do Piso Nacional em maio

Proposta aprovada em assembleia também assegura o reajuste de 5% concedido em setembro

João Pedro Flores

13/11/2025 - 15h15
A proposta de repactuação que garante reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional dos professores para 20 horas, além de reajustes anuais de 5%, foi aprovada em assembleia do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP). 

O Projeto de Lei 12.153/25, do Executivo, garante alteração na Lei 7119/25 e assegura repactuação da Lei 6.796, de 2022, referente à integralização do valor do Piso Nacional do Magistério para 20 horas em Campo Grande. 

Com isso, as reposições anuais no salário dos professores seguirão até 2030, garantindo 100% da correção anual do Piso Nacional nos meses de maio. Além disso, haverá reajustes de 5%, que serão concedidos em setembro, com exceção de 2026, quando esta porcentagem será dividida, sendo 2% em janeiro e outros 3% em setembro. 

“É importante colocar que por 12 anos nós não tivemos a reposição no mês de maio. Quando tivemos, ela foi fracionada, chegando a ir até dezembro ou para o próximo ano. Essa lei garante a correção do piso nacional em maio e mais 5% ao ano do passivo, que é o que nos devem desde 2015”, esclareceu Gilvano Bronzoni, presidente do Sindicato.

De acordo com o presidente do Sindicato, a negociação iniciou ainda em julho, e a Prefeitura estava com dificuldades para cumprir a lei anterior. Ele informou que essa foi a terceira versão proposta, depois de todas essas discussões.

O vereador Professor Juari, presidente da Comissão Permanente de Educação, esclareceu que se trata de uma repactuação de uma lei municipal. 

“Aqui, por não conseguir cumprir o que foi repactuado em 2024, houve uma nova repactuação, onde o professor terá o piso nacional sempre em maio. A partir de 2027, sempre o piso em maio integral, mais os 5% em setembro. Então é uma conquista, a gente sabe que o nosso sonho é que, de fato, fosse cumprida a repactuação anterior, que seria além dos 6,27% mais 12% em 2025, mas todo mundo está acompanhando a situação financeira do município de Campo Grande”, disse o vereador.

Corte nos salários dos professores

Devido ao Decreto Municipal publicado no dia 31 de outubro, professores concursados com apenas 20 horas e que foram contratados para aulas complementares tiveram a renda extra cortada, conforme informações que receberam na segunda-feira, 3 de novembro.

Educadores sem concurso nenhum e contratados para trabalharem durante 32 ou 40 horas semanais na sede da Semed receberão por apenas 20 horas semanais, conforme informações de suas chefias imediatas.

Por conta da crise financeira que atinge a prefeitura de Campo Grande, o decreto publicado em edição extra do Diogrande prevê redução de 20% no salário da prefeita, da vice, secretários e adjuntos das secretarias. A medida vale por 120 dias e pode ser prorrogada por igual período.

TEMPORAL

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

Após noite de temporal, chuva voltou à tarde e transbordou córregos e deixou motoristas ilhados

13/11/2025 16h25

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13) GERSON OLIVEIRA

Após temporais registrados na noite de quarta-feira (12), a chuva retornou na tarde desta quinta-feira (13) e causou mais estragos em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 41,2 milímetros foram registrados em um intervalo de duas horas, entre 13h e 15h, na Capital. A temperatura caiu 6,5°C, saindo de 27,9°C para 21,4°C.

A chuva vespertina alargou ruas, transformou avenidas em “rios”, transbordou córregos, deixou motoristas ilhados, derrubou árvores, causou pane em semáforos, abriu buracos em ciclovias e deixou moradores sem energia elétrica.

A avenida Rachid Neder, mais uma vez, se transformou em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo. A rotatória da avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água. Vejas as fotos abaixo:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento na avenida Heráclito de Figueiredo. Foto: Gerson Oiveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Pessoas ilhadas na rotatória da Rachid Neder. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento da rotatória da Euler de Azevedo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Enxurrada "levou" a ciclovia da Mato Grosso, que ainda nem foi inaugurada. Foto: Gerson Oliveira

TEMPORAL

Temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido caracterizam o tempo nesta quinta-feira (13).

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade durante à noite, como:

Além da Capital, a chuva também chegou no interior. Veja o acumulado em cada município:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
 

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

13/11/2025 16h15

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento Gerson Oliveira

Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

