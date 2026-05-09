Após 14 meses, licitação da jogatina é concluída e dá vitória a empresa local

Sede da Dodmax está localizada no Bairro Carandá Bosque, região nobre de Campo Grande - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A disputa pela Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) chegou ao fim depois de 14 meses, com vitória da única concorrente local, que “derrotou” três empresas experientes no mercado e deve garantir faturamento bilionário durante os 30 anos em que estará à frente da jogatina no Estado.

Na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE) consta que a empresa Dodmax Tecnologia S.A. foi aprovada na prova de conceito da licitação, mesma fase em que as outras três empresas que participaram anteriormente foram desclassificadas.

Porém, desta vez, o Executivo estadual deu uma segunda chance para a Dodmax sanar um erro na prova de conceito, o que teria beneficiado a empresa local.

A empresa não conseguiu cumprir as exigências na primeira vez, mas os responsáveis pelos testes atenderam a um pedido dos representantes da Dodmax e concederam uma nova chance para a empresa sanar um erro que apareceu durante a apresentação feita no dia 27 de abril.

Diante disso, uma nova prova de conceito foi agendada para terça-feira. De acordo com os organizadores do certame, o edital prevê a concessão de dois dias úteis neste tipo de situação.

Mas, como um dos integrantes da equipe de leilão estava sem agenda para segunda-feira, foi concedido prazo maior, resultando na vitória da empresa local.

Na licitação disputada com grupos de outros estados, a Dodmax Tecnologia entrou pretendendo ficar com 69% da arrecadação para operar a Lotesul.

Em outras palavras, isso significa que o Estado deve receber R$ 31 milhões a cada R$ 100 milhões arrecadados, ou seja, a empresa deve ficar com R$ 69 milhões.

Conforme apurou a reportagem, a Dodmax Tecnologia S.A. é de Campo Grande e foi fundada em junho de 2024, sendo administrada pelo pecuarista Mauro Luiz Barbosa Dodero, que ocupa o cargo de tesoureiro na Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Inclusive, no mês passado, quase uma semana depois de a empresa ter sido chamada para realizar a prova de conceito, o pecuarista foi homenageado pela Câmara Municipal de Campo Grande por “contribuições do agronegócio para a economia”, sendo um dos escolhidos pelo vereador Leinha (Avante).

Antes de convocar a empresa do pecuarista, a administração estadual desclassificou a LottoPro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas Ltda. (atuante no Paraná, Maranhão, Paraíba, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso), que havia oferecido ao Estado 43,36% da arrecadação.

Outras desclassificadas foram a Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação, controlada pela família Baungartner, tradicional no mercado de jogos em vários estados, com proposta de 36,11%, e a Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria, que tem sede em São Paulo e tinha oferecido 35,33%.

Vale destacar que a licitação está suspensa desde o dia 7 de abril, quando foi paralisada justamente para a realização da prova de conceito.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, os licitantes serão convocados na quarta-feira, às 8h30min, para o prosseguimento do certame e, muito provavelmente, a confirmação do fim da disputa.

LOTESUL

A empresa campo-grandense poderá ter um faturamento anual bilionário, segundo estimativa feita pelo governo do Estado.

Apesar de no edital de licitação constar que a “estimativa da receita média anual de remuneração da plataforma é de R$ 51.474.339,31”, no termo de referência feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), organizadora do certame, o valor que a ferramenta pode alcançar é muito maior, chegando a 0,85% do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$ 166,8 bilhões. Sendo assim, a fatia de 0,85% significaria uma receita de R$ 1,417 bilhão.

Na última divulgação feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB foi de R$ 184,4 bilhões. A estimativa para 2025 era de mais de R$ 227,8 bilhões, o que representaria mais de R$ 2 bilhões ao ano.

Caso a receita da vencedora chegue a esse valor, o governo do Estado, que terá direito a, no mínimo, 31% da receita bruta, pode receber anualmente cerca de R$ 600 milhões com a exploração dos jogos.

INTERESSADOS

Recentemente, a Operação Successione revelou que as famílias Name e Razuk estavam interessadas na licitação, já que ambas entraram com pedidos de impugnação. Inclusive, o pedido feito por Jamil Name Filho, o Jamilzinho, foi realizado de dentro do Presídio Federal em Mossoró (RN).

Os pedidos afirmavam que o texto do certame estava direcionado para favorecer uma concorrente, apesar de não dizer diretamente. A referida seria a paranaense PayBrokers, que gere a Loteria do Estado do Paraná (Lottopar). No entanto, ambos foram rejeitados pela Sefaz.

Porém, o certame acabou paralisado em março do ano passado, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que viu favorecimento no edital.

Apenas após mudanças no texto do edital a licitação foi posta novamente sobre a mesa.

* SAIBA

A prova de conceito em uma licitação é uma etapa técnica em que o licitante demonstra na prática que seu produto ou serviço atende aos requisitos funcionais do edital.

A prova valida a viabilidade técnica e a qualidade da solução antes da contratação final, sendo comum em tecnologia da informação (TI).

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