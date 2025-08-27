Após 7 horas de interdição, tráfego na BR-267 é liberado no sistema pare e siga - Crédito: Jornal da Nova

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após 7 horas de interdição para remover os veículos envolvidos no acidente que resultou em dois óbitos, na manhã desta quarta-feira (27), o tráfego foi liberado no sistema pare e siga, na BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Com a remoção dos veículos no quilômetro 178 da pista e o tráfego restabelecido, a PRF estimou uma fila de 30 km de congestionamento, sendo 15 km em cada lado da pista.

Por meio de nota, a PRF confirmou a morte dos dois motoristas. Uma das vítimas conduzia um caminhão-tanque, que explodiu com a batida que envolveu um caminhão graneleiro e um veículo de passeio.

Segundo a PRF, além dos dois óbitos, outras três pessoas que estavam a bordo do Hyundai/Creta ficaram feridos.

Um adulto e uma criança, cujas idades não foram divulgadas, que estavam a bordo do carro de passeio e foram encaminhados ao hospital de Nova Alvorada do Sul.

A reportagem apurou junto à assessoria do Corpo de Bombeiros que a terceira passageira, uma idosa, precisou ser transferida para Campo Grande, por apresentar dores e um quadro que necessitava de cuidados.

Estão auxiliando no local equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Perícia.



Tragédia

A colisão, conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, envolveu duas carretas, um Hyundai/Creta. De acordo com informações preliminares, o Hyundai seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis.

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível.

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo, dificultando o socorro das vítimas. As chamas consumiram parte das carretas. A informação inicial é de que ao menos duas pessoas, ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas, conforme o site de Nova Andradina.

Os três ocupantes do Hyundai/Creta foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, que atuaram em conjunto no combate às chamas e no resgate das vítimas.

A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, o que provocou longas filas de veículos.

Ainda conforme informações de sites de Nova Andradina, somente carros de passeio conseguem seguir viagem no local.

SEGUNDO CASO

Este foi o segundo acidente grave em rodovias federais de Mato Grosso do Sul em menos de 24 horas. No fim da manhã desta terça-feira (26), dois caminhoneiros morreram em um acidente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

A rodovia ficou interditada durante mais de seis horas e somente carros de passeio e caminhões de pequeno porte conseguiam passar por um desvio. Por conta da colisão, que envolveu ainda um terceiro caminhão, formou-se um congestionamento de cerca de 20 quilômetros.



** Colaborou Neri Kaspary

Assine o Correio do Estado