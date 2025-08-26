Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

Após a colisão frontal entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (26), que culminou na morte de dois caminhoneiros, a BR-262 segue interditada há mais de duas horas. O acidente aconteceu no km 262, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.
Também se envolveu no acidente uma terceira carreta, que teve a lateral atingida. O motorista não sofreu ferimentos.
A PRF informou que a pista segue totalmente interditada. O tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte está sendo desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.
Os veículos envolvidos no acidente estavam vazios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade ou o nome das vítimas.
Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra destroços espalhados pela pista e a frente de um dos caminhões completamente destruída. É possível ver também a presença de uma viatura de socorristas.
Acidentes em rodovias de MS
Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal destaca que 438 dos 658 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul em 2025 ocorreram na BR-262 e BR-163.
Em números gerais, entre janeiro e junho deste ano, a BR-163 registrou 312 acidentes, ao passo que foram constatadas 126 ocorrências na BR-262.
No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do estado, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, em média, houve uma morte a cada dois dias.
Números
De janeiro a dezembro de 2024, foram identificados 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.
O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio.
Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.
No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.
** Colaborou Alison Silva