Após calorão, nova frente fria chega a MS neste fim de semana

Neste final de semana, a população de Mato Grosso do Sul pode aguardar uma queda das temperaturas, com chegada de nova frente fria, que promete aliviar o calor intenso dos últimos dias, informa o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec).

Segundo o Cemtec, nesta terça-feira (22), foi registrado o recorde de temperatura máxima

no ano, em Mato Grosso do Sul, com 39,2°C em Pedro Gomes.

Entretanto, a partir de hoje (25), a previsão é de tempo estável, com sol e variação de

nebulosidade em grande parte do estado.

Além disso, entre a tarde e a noite da sexta-feira (25) há probabilidade para ocorrência de chuvas e tempestades, principalmente na região sul do estado.

“Essas instabilidades ocorrem devido a aproximação de uma frente fria, associada a passagem de um cavado e um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai”, explica Cemtec.

Previsão

As temperaturas podem atingir os 37-38°C, com destaque nas regiões pantaneira, norte e bolsão.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas que podem atingir os 36°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões sudoeste, norte, bolsão e pantaneira, são esperadas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas por volta dos 37-38°C.

Na capital, mínima de 22°C e máxima de até 33-34°C. Além disso, espera-se umidade relativa do ar entre 10-30%, com destaque nas regiões central, pantaneira e norte do estado.

Para o sábado (26), com o avanço da frente fria, as chuvas devem se espalhar para grande parte do estado.

Nesse dia, estão previstas temperaturas mínimas entre 16 e 19°C e máximas de até 25°C nas regiões sul e leste.

Para as outras regiões do estado, mínimas entre 20-23 e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de até 28°C.

No domingo (27), o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade.

Entretanto, a queda nas temperaturas em todo o estado será mais acinturado.

Para a região sul, são previstas temperaturas mínimas entre 13-15°C e máximas de 22°C. Porém, pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 12°C.

No norte do estado, esperam-se mínimas entre 16-21°C e máximas de até 29°C.

Na Capital, as temperaturas ficam com mínima de 17°C e máxima de 24°C.

