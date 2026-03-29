Após Campo Grande próxima COP de espécies viaja para Alemanha

Signatário da COP15 desde 2015, essa foi a 1ª vez do Brasil como País sede, a presidência a partir dessa COP, que mantém-se nesta cadeira até a próxima dessa conferência que ocorrerá em 2029 - Arquivo/Correio do Estado/Álvaro Rezende

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Confirmado neste domingo (29) durante a Plenária final da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, pelo presidente João Paulo Capobianco, após Campo Grande a próxima COP desse modelo deve viajar e ser realizada na Alemanha, em 2029.

Presidida pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, a conferência trienal faz parte de um tratado da Organização das Nações Unidas assinado em 1979, no âmbito do Programa ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), com sua primeira edição ocorrendo em 1985, em Bonn, na Alemanha, e deve "voltar para a casa" na próxima edição.

Signatário da COP15 desde 2015, essa foi a 1ª vez do Brasil como País sede, sendo que as terras tupiniquins já sediaram outras conferências entre as partes.

Aqui é importante esclarecer que a COP15, por exemplo, leve essa nomenclatura em referência a quantidade de vezes que foi realizado, seguindo padrão da Organização das Nações Unidas, com a COP30 exemplificando a 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

"A Alemanha tem o prazer de oferecer o País para ser anfitrião da COP16 em 2029, honrados em receber a todos em Bonn, para celebrar o 15° aniversário da convenção de CMS [sigla do termo inglês 'Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals'] de animais selvagens", disse a representante da Alemanha.

Em seguida, a proposta foi acolhida pela secretária-executiva da CMS, Amy Fraenkel, que em nome da Convenção apontou a felicidade de receber a oferta.

"A importância de Bonn para a convenção, é o berço desse tratado, então se cedido neste local é maravilhoso. obrigada pela oferta generosa, será um prazer trabalhar com vocês", complementou.

Debate sobre espécies

Vale lembrar que o Brasil assume a presidência a partir dessa COP, e mantém-se nessa cadeira até a próxima dessa conferência que ocorrerá em 2029, já que a convenção de espécies migratórias tem esse período longo, onde o País pretende trazer maiores contribuições.

Em resumo, as COPs tratam-se de Conferências que acontecem a cada três anos e que são a principal instância de decisão da Convenção (CMS), onde 133 partes se reúnem para definir as prioridades e o orçamento para tratar das espécies migratórias.

Nas COPs são discutidos orçamentos, aprovados planos de ação, bem como também são atualizadas as listas que relacionam as espécies protegidas, adotando resoluções e decisões que orientam políticas públicas e iniciativas de conservação ao redor do mundo.

Dessa COP15 são esperadas uma série de decisões em prol das espécies migratórias, com o tema "Conectando a Natureza para Sustentar a Vida", que prevê que medidas sejam adotadas para proteger não somente os destinos, mas as rotas migratórias e também os pontos de parada.

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