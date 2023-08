Após duplicação, Avenida dos Cafezais terá iluminação com energia solar

Iluminação da Avenida dos Cafezais será com energia solar - Foto: João Garrigó

A Avenida dos Cafezais, que teve as obras de duplicação e revitalização entregues na última segunda-feira (22), terá sistema de iluminação solar, em Campo Grande.

O governo de Mato Grosso do Sul abriu, nesta sexta-feira (25), licitação para implantar iluminação de energia fotovoltaica na via, com previsão de investimento de R$ 1 milhão.

O sistema de LED será colocado no trecho que foi duplicado na avenida, sendo 1,5 km entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegado Hartmann, além do recapeamento de 6,2 km de toda extensão até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, no acesso ao Los Angeles.

Conforme o secretário estadual de Infraestrutura, Helio Peluffo, a instalação de iluminação solar tem como foco priorizar as ações com energia limpa, com redução de custos e desenvolvimento sustentável.

Ele explica que a iluminação será renovável, que carrega com a luz do sol. Além disso, as luminárias instaladas serão de última geração, com vida útil de 50 mil horas.

"O governador (Eduardo Riedel) determinou que seja feito a iluminação de energia fotovoltaica, que é moderna, limpa e não vai onerar a prefeitura, pois será usada a natureza, com energia solar, para dar mais segurança a toda região", disse o secretário.

"Nosso lema é que se é para fazer, que seja bem feito e traga resultados efetivos à população", acrescentou Peluffo.

A abertura das propostas das empresas interessadas será no dia 13 de setembro, a partir das 8h30, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Revitalização

A duplicação da Cafezais era um antigo pedido dos moradores da região, que sempre relataram problemas nos horários de pico para sair dos bairros, em direção ao centro da cidade.

O investimento nas obras, feitas pelo Governo do Estado do MS em parceria com a prefeitura, foi de R$ 11,1 milhões.

Com este recurso, foram executadas a duplicação e recapeamento da via, principal ligação viária da saída de São Paulo (Avenida Gury Marques), com os bairros Paulo Coelho Machado, Ramez Tebet, Nova Samambaia, Jardim Canguru e Los Angeles.

Na entrega da obra, no dia 22 de agosto, a prefeita Adriane Lopes assinou a ordem de serviços para a construção da ciclovia que fará a ligação entre a avenida e a região das Moreninhas.

Ainda na Avenida dos Cafezais, foi duplicado um trecho de 1,5 km (entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegado Hartmann), além do recapeamento de 6,2 km de toda extensão até a Rua Engenheiro Paulo Frontin, no acesso ao Los Angeles.

O objetivo é dar melhor mobilidade ao trânsito local, reduzir acidentes no trecho e acabar com os transtornos nos horários de maior movimento.