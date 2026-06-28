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Após frente fria, semana terá temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Madrugadas e noites ainda devem ser mais frias, mas a temperatura aumenta ao longo do dia, passando dos 30°C em algumas regiões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/06/2026 - 16h30
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Após dias de frio em Mato Grosso do Sul, a semana terá temperaturas mais amenas em boa parte do Estado. Os dias devem ter predomínio de sol, mas não se descartam pancadas de chuvas em algumas regiões, influenciadas pela aproximação de uma frente fria, que aumenta a instabilidade

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), já a partir desta segunda-feira (29), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece condições mais estáveis.

No entanto, nas regiões sul e sudoeste do Estado,  há probabilidade de chuvas e tempestades em decorrência da influência da frente fria. O impacto dessa frente fria será maior no aumento da instabilidade, sem nova queda brusca nas temperaturas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para ocorrência de temporais em municípios destas regiões. Conforme o aviso, podem ocorrer alagamentos e quedas de árvores.

Ainda segundo o Cemtec, para a semana, destaca-se o contraste térmico entre as diferentes regiões do Estado.

Nas regiões sul e sudoeste, as temperaturas máximas devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto nas regiões norte e pantaneira os valores podem atingir entre 28°C e 31°C.

Em Campo Grande, as madrugadas e noites devem ser um pouco mais frias, com mínima de 18°C, mas as temperaturas aumentam ao longo do dia, com máxima prevista de 31°C. A Capital deve ter sol entre nuvens, sem previsão de chuva ao longo da semana.

Os ventos atuam com velocidades que variam entre 30 a 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

água clara

Homem morre após ser agredido com taco de sinuca e garrafa quebrada em MS

Crime aconteceu depois de desentendimento na madrugada deste domingo; três suspeitos foram presos

28/06/2026 16h00

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Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara

Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Um rapaz de 21 anos, identificado pelas iniciais J. S. de O., morreu após ser agredido com um taco de sinuca e uma garrada quebrada, na madrugada deste domingo (28), em Água Clara.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após desentendimento iniciado nas imediações de um estabelecimento comercial, não sendo informado o que motivou a discussão.

A vítima chegou a ser socorrida após as agressões, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e, com a realização de levantamentos no local, coleta de informações, entrevistas e análise de imagens de câmeras de segurança, constataram que três pessoas participaram ativamente das agressões.

Os suspeitos foram identificados, localizados e presos em flagrante. O taco de sinuca e a garrafa utilizados no crime foram apreendidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Briga em bar

Outro assassinato ocorreu na noite desse sábado (27), em um bar localizado em Coxim. Jonatas Douglas da Silva Oliveira, de 22 anos, estava no local, com uma criança no colo, quando foi surpreendido por um homem armado, que entrou no estabelecimento fingindo ser um cliente e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Após a execução, o atirador fugiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa que o aguardava do lado de fora.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação.

Pouco depois do crime, investigações apontaram que os suspeitos abandonaram a motocicleta utilizada na fuga e seguiram viagem em um Fiat Uno em direção ao município de Rio Verde de Mato Grosso.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope)montaram um bloqueio na rodovia para interceptar os suspeitos.

Segundo a ocorrência policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada, os ocupantes desembarcaram do automóvel e passaram a atirar contra os policiais militares, que reagiram e baleatam os dois suspeitos. 

Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde, mas não resistiram aos ferimentos. Eles estavam sem documentos e não foram identificados até a publicação desta reportagem.

Um terceiro suspeito que teria teria participado da execução ainda permanece foragido.

alterações

Confira o que abre e o que fecha durante o jogo entre Brasil x Japão na Copa do Mundo

Governo e prefeitura publicaram decreto reduzindo o expediente, mas outros locais também terão alterações no funcionamento

28/06/2026 15h00

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Bares e restaurantes devem transmitir a partida entre Brasil e Japão

Bares e restaurantes devem transmitir a partida entre Brasil e Japão Foto: José Cruz / Agência Brasil

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Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, a seleção brasileira entra em campo em um jogo disputado no período da tarde, às 13h (de MS), o que irá alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos e parte do comércio.

A partida contra o Japão, válida pela fase l6 avos de final, a primeira do mata-mata, será disputada nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos. O confronto vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na Capital, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão funcionar.

Confira o que abre e o que fecha no dia do jogo Brasil x Japão:

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), a prerrogativa para dar folga, liberar no horário da partida, ou do funcionamento dos supermercados é exclusiva do empregador.

Comércio

O comércio de Campo Grande também pode fechar e liberar os funcionários antes da partida, reabrindo após o fim do jogo, mas a decisão também é de cada lojista e a tendência é de maioria das lojas abertas.

Bancos

As agências e postos de atendimento bancário terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira, com funcionamento das 9h às 12h na segunda-feira.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande não abre as segundas-feiras.

Mercadão Municipal

Abrirá normalmente às 6h30, fecha durante o jogo e reabre após a partida, funcionando até às 18h.

Shoppings

  • Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

A abertura dos shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês será normal, às 10h, com fechamento facultativo das lojas às 12h30, e reabertura obrigatória 30 minutos após o fim da partida. 

Todos os shoppings terão telão na praça de alimentação, para quem desejar acompanhar o jogo no local, com alguns restaurantes abertos durante o confronto.

  • Pátio - o shopping do Centro

O Pátio - o shopping do Centro, abrirá normalmente, às 8h, com as lojas também podendo fechar meia hora antes do jogo e reabrir meia hora depois. Haverá telão na praça de alimentação com transmissão da partida.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão durante o jogo.

Judiciário

O expediente forense e administrativo no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul será realizado das 7h às 11h, com suspensão das atividades após esse período.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais terão expediente reduzido na segunda-feira.

Conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande, o expediente das repartições públicas municipais será encerrado às 11h30.

O decreto do Governo do Estado também estabelece que o expediente nas repartições estaduais será das 7h30 às 11h30.

A alteração nos horários não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Em Campo Grande, as unidades funcionarão nos seguintes horários:

Agência do Shopping Campo Grande: 16h30 às 22h.

Agência do Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 12h.

Agências Fácil, Sest Senat, Agência Digital Shopping Norte Sul Plaza, Sindicato dos Despachantes, Agência do Pátio Central e Pátios de Apreensão PMAX e Autotran: 7h30 às 11h.

Nas demais agências do interior do Estado, o atendimento ao público será realizado das 7h30 às 11h.

Lotéricas

As casas lotéricas têm autonomia para definir seus próprios horários de funcionamento. Desta forma, a decisão de abrir ou fechar durante os jogos da seleção brasileira fica a critério de cada proprietário. 

Correios

As agências dos Correios encerrarão o expediente, excepcionalmente, uma hora antes do início do jogo. As agências localizadas nos shoppings seguirão os horários dos centros comerciais.

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