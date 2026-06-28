Cão farejador encontra 400 cápsulas de cocaína em ônibus interestadual

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Madrugadas e noites ainda devem ser mais frias, mas a temperatura aumenta ao longo do dia, passando dos 30°C em algumas regiões

Semana deve ter calor a tarde e temperaturas mais baixas a noite Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após dias de frio em Mato Grosso do Sul, a semana terá temperaturas mais amenas em boa parte do Estado. Os dias devem ter predomínio de sol, mas não se descartam pancadas de chuvas em algumas regiões, influenciadas pela aproximação de uma frente fria, que aumenta a instabilidade

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), já a partir desta segunda-feira (29), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece condições mais estáveis.

No entanto, nas regiões sul e sudoeste do Estado, há probabilidade de chuvas e tempestades em decorrência da influência da frente fria. O impacto dessa frente fria será maior no aumento da instabilidade, sem nova queda brusca nas temperaturas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para ocorrência de temporais em municípios destas regiões. Conforme o aviso, podem ocorrer alagamentos e quedas de árvores.

Ainda segundo o Cemtec, para a semana, destaca-se o contraste térmico entre as diferentes regiões do Estado.

Nas regiões sul e sudoeste, as temperaturas máximas devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto nas regiões norte e pantaneira os valores podem atingir entre 28°C e 31°C.

Em Campo Grande, as madrugadas e noites devem ser um pouco mais frias, com mínima de 18°C, mas as temperaturas aumentam ao longo do dia, com máxima prevista de 31°C. A Capital deve ter sol entre nuvens, sem previsão de chuva ao longo da semana.

Os ventos atuam com velocidades que variam entre 30 a 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.