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CORUMBÁ-SÃO PAULO

Cão farejador encontra 400 cápsulas de cocaína em ônibus interestadual

Entorpecente estava escondido em uma bolsa preta, que pertencia a uma mulher; ela foi presa em flagrante

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/06/2026 - 14h45
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Cão farejador, do Batalhão de Choque (BPMChoque), descobriu 409 cápsulas de cocaína (5,18 kg) em um ônibus interestadual, que fazia a rota Corumbá (MS)-São Paulo (SP), na madrugada deste domingo (28), no Posto de Fiscalização Porto XV, na BR-267, em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma bolsa preta, que pertencia a uma mulher. Ela foi presa em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais realizavam patrulhamento tático com emprego de cão farejador na BR-267, quando deram ordem de parada a um ônibus fretado.

Durante a fiscalização no interior do veículo, o cachorro apresentou alteração em seu comportamento diante de uma determinada bolsa de cor preta, indicando a possível presença de substância entorpecente.

Em seguida, os policiais identificaram a proprietária da bagagem. Interrogada pelos militares, ela confessou que iria para São Paulo com a droga e que recebeu o entorpecente de um colombiano em Corumbá (MS) para entregar a um boliviano em São Paulo (SP).

Ela não receberia qualquer quantia pelo transporte, pois possuía uma dívida com o indivíduo, decorrente de um fato anterior, quando foi presa, em setembro de 2025, transportando aproximadamente 10 quilos de cocaína.

A mulher e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, para a adoção das medidas legais cabíveis.

previsão

Após frente fria, semana terá temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Madrugadas e noites ainda devem ser mais frias, mas a temperatura aumenta ao longo do dia, passando dos 30°C em algumas regiões

28/06/2026 16h30

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Semana deve ter calor a tarde e temperaturas mais baixas a noite

Semana deve ter calor a tarde e temperaturas mais baixas a noite Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Após dias de frio em Mato Grosso do Sul, a semana terá temperaturas mais amenas em boa parte do Estado. Os dias devem ter predomínio de sol, mas não se descartam pancadas de chuvas em algumas regiões, influenciadas pela aproximação de uma frente fria, que aumenta a instabilidade

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), já a partir desta segunda-feira (29), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece condições mais estáveis.

No entanto, nas regiões sul e sudoeste do Estado,  há probabilidade de chuvas e tempestades em decorrência da influência da frente fria. O impacto dessa frente fria será maior no aumento da instabilidade, sem nova queda brusca nas temperaturas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para ocorrência de temporais em municípios destas regiões. Conforme o aviso, podem ocorrer alagamentos e quedas de árvores.

Ainda segundo o Cemtec, para a semana, destaca-se o contraste térmico entre as diferentes regiões do Estado.

Nas regiões sul e sudoeste, as temperaturas máximas devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto nas regiões norte e pantaneira os valores podem atingir entre 28°C e 31°C.

Em Campo Grande, as madrugadas e noites devem ser um pouco mais frias, com mínima de 18°C, mas as temperaturas aumentam ao longo do dia, com máxima prevista de 31°C. A Capital deve ter sol entre nuvens, sem previsão de chuva ao longo da semana.

Os ventos atuam com velocidades que variam entre 30 a 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

água clara

Homem morre após ser agredido com taco de sinuca e garrafa quebrada em MS

Crime aconteceu depois de desentendimento na madrugada deste domingo; três suspeitos foram presos

28/06/2026 16h00

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Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara

Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Um rapaz de 21 anos, identificado pelas iniciais J. S. de O., morreu após ser agredido com um taco de sinuca e uma garrada quebrada, na madrugada deste domingo (28), em Água Clara.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após desentendimento iniciado nas imediações de um estabelecimento comercial, não sendo informado o que motivou a discussão.

A vítima chegou a ser socorrida após as agressões, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e, com a realização de levantamentos no local, coleta de informações, entrevistas e análise de imagens de câmeras de segurança, constataram que três pessoas participaram ativamente das agressões.

Os suspeitos foram identificados, localizados e presos em flagrante. O taco de sinuca e a garrafa utilizados no crime foram apreendidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Briga em bar

Outro assassinato ocorreu na noite desse sábado (27), em um bar localizado em Coxim. Jonatas Douglas da Silva Oliveira, de 22 anos, estava no local, com uma criança no colo, quando foi surpreendido por um homem armado, que entrou no estabelecimento fingindo ser um cliente e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Após a execução, o atirador fugiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa que o aguardava do lado de fora.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação.

Pouco depois do crime, investigações apontaram que os suspeitos abandonaram a motocicleta utilizada na fuga e seguiram viagem em um Fiat Uno em direção ao município de Rio Verde de Mato Grosso.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope)montaram um bloqueio na rodovia para interceptar os suspeitos.

Segundo a ocorrência policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada, os ocupantes desembarcaram do automóvel e passaram a atirar contra os policiais militares, que reagiram e baleatam os dois suspeitos. 

Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde, mas não resistiram aos ferimentos. Eles estavam sem documentos e não foram identificados até a publicação desta reportagem.

Um terceiro suspeito que teria teria participado da execução ainda permanece foragido.

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