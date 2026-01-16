Após interrupção de policiais, Feira "Mixturô" é oficializada por lei em Campo Grande

A feira será realizada no segundo sábado e domingo de cada mês - Reprodução: Feira Mixturô / redes sociais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta sexta-feira (16), a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) criou a lei n. 7.586, que institui, no âmbito do Município, a Feira “Mixturô”, realizada na Praça do Peixe, localizada na Avenida Bom Pastor, bairro Vilas Boas.

A vitória para os expositores foi divulgada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nesta sexta-feira (16), e garante os direitos dos trabalhadores que dependem da economia criativa

Com o objetivo de fomentar a cultura, o artesanato e a gastronomia da região, o evento ocorrerá no segundo sábado e domingo de cada mês, entre às 17h e 22h.

A lei, que já está em vigor, traz também que as despesas do evento ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Feira interrompida

Em dezembro, a "Feira Mixturô" foi alvo de intervenção policial, quando um morador do bairro Vilas Boas, reclamou do som alto e chamou as autoridades. A Polícia Militar Ambiental (PMA) interrompeu o evento após a denúncia, e exigiram o desligamento total do som.

Segundo Carina Zamboni, organizadora da feira cultural, o local chegou a ficar sem energia por 10 minutos, causando a dispersão do público e prejudicando diretamente os expositores que ali trabalhavam.



Carina conta que o problema foi relatado por um único morador da região, que já vinha mostrando insatisfação e registrava imagens da feira.

"Ele (o morador) foi de forma ríspida chamar a gente para que tirássemos o gerador dali, afirmando que ia chamar a polícia. A gente mudou o gerador de lugar e, mesmo assim, a situação continuou sendo registrada e causou constrangimento. A feira chegou a ficar 10 minutos sem energia, enquanto era feita a medição de decibéis. Quando retornaram, o público já tinha se dispersado, causando prejuízo aos expositores".

Assine o Correio do Estado



